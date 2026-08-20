da li ste znali

da li ste znali

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Tradicionalno verovanje da se starost psa izračunava prostim množenjem njegovih godina sa sedam palo je u vodu pred novim naučnim dokazima. Iako je ova metoda bila opšteprivaćena među vlasnicima, stručnjaci ističu da ona pruža netačne podatke o stvarnom biološkom stanju životinje.

Kako prenosi Science Alert, naučna studija iz 2020. godine otkrila je da psi ne stare ujednačenom brzinom tokom čitavog veka. Njihov razvoj i starenje odvijaju se izuzetno brzo u ranim godinama, dok u kasnijem dobu taj proces znatno usporava.

Epigenetski sat i analize genetskog materijala

Da bi utvrdili tačne mehanizme starenja, istraživači su sproveli analizu krvnih uzoraka 104 labrador retrivera, u rasponu od štenadi do najstarijih jedinki od 16 godina.

Foto: MadPhotos / Alamy / Profimedia

Predmet analize bili su specifični hemijski procesi na DNK - takozvana metilacija, koji regulišu rad gena i menjaju se na predvidljiv način kako organizam stari. Dobijeni rezultati upoređeni su sa genetskim podacima više stotina ljudi starosne dobi od jedne do 103 godine, čime je formiran precizan "epigenetski sat".

Istraživanje je pokazalo da mladi psi u genetskom smislu izuzetno liče na mlade ljude, dok stariji psi imaju visoku podudarnost sa starijom ljudskom populacijom. Ipak, prelaz između ovih faza nije pravolinijski, jer psi najveći deo biološkog starenja prođu na samom početku života.

Nova matematička formula za računanje godina

Na osnovu uočenih promena u DNK, stručnjaci su izveli matematičku formulu za precizno pretvaranje psećih godina u ljudski ekvivalent: ljudske godine = 16 × ln (godine psa) + 31

U ovoj formuli, "ln" označava prirodni logaritam starosti psa izražene u kalendarskim godinama.

Foto: Ronald Rampsch / Alamy / Profimedia

Primena ove računice pokazuje da pas sa navršenih godinu dana biološki odgovara čoveku od 31 godine. Dvogodišnji pas prema genetskim markerima ima 42 godine, dok četvorogodišnji pas odgovara osobi u 53. godini života. Proporcija se kasnije menja, pa tako pas od 12 godina po ovoj formuli parira čoveku starom 71 godinu. Zanimljivo je i da štene od svega osam nedelja biološki odgovara bebi od devet meseci.

Ograničenja studije i širi naučni značaj

Eksperti napominju da ovo istraživanje ima određena ograničenja jer je sprovedeno isključivo na jednoj rasi - labradorima. Poznato je da različite rase imaju nejednak životni vek, pri čemu krupniji psi u proseku žive kraće od manjih rasa, dok mešanci često žive duže, pa se ova formula ne može automatski primeniti na sve pse.

Pored procene starosti kućnih ljubimaca, studija je pružila važan uvid u sam proces starenja sisara. Naučnici su identifikovali 394 gena kod kojih se promene uzrokovane starenjem odvijaju gotovo identično kod ljudi, pasa i miševa, što ukazuje na to da su razvoj organizma i njegovo starenje molekularno isprepletani.

Foto: Sebastian Czech / Alamy / Profimedia

Činjenica da psi dele životno okruženje, ishranu i spoljašnje uticaje sa ljudima čini ih dragocenim modelom za buduća medicinska istraživanja čiji je krajnji cilj produženje i poboljšanje kvaliteta života obe vrste.

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