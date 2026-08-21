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Dnevni horoskop za 21. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju ovog petka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan u kojem će energija biti na visokom nivou, ali će biti važno da ne reagujete impulsivno. Na poslu ćete imati priliku da pokažete inicijativu i ostavite dobar utisak. U ljubavi će iskren razgovor rešiti nesporazum koji vas već neko vreme opterećuje. Veče iskoristite za odmor.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete želeti mir i stabilnost, a upravo to možete pronaći u društvu bliskih ljudi. Finansijska situacija zahteva malo više pažnje, pa izbegavajte nepotrebne troškove. Na emotivnom planu očekuje vas toplina i osećaj sigurnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Komunikacija će biti vaše najjače oružje. Očekuju vas zanimljivi razgovori i mogućnost da saznate korisne informacije koje će vam koristiti u narednim danima. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja će probuditi njihovu radoznalost.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije će danas biti izraženije nego inače. Pokušajte da ne donosite važne odluke pod uticajem trenutnog raspoloženja. Porodični odnosi mogu doneti lepe trenutke, dok će na poslu biti potrebno malo više strpljenja.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete u centru pažnje i lako ćete privlačiti ljude oko sebe. Ovo je dobar dan za pregovore, nove planove i pokretanje ideja. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje koje će vam popraviti raspoloženje.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete želeti da sve držite pod kontrolom, ali će vas okolnosti podsetiti da nije baš sve u vašim rukama. Organizovanost će vam pomoći da završite obaveze bez stresa. Obratite pažnju na odmor i ne preterujte sa analiziranjem.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi priliku da izgladite odnose sa osobom do koje vam je stalo. Poslovno ćete biti inspirisani i lako ćete pronaći rešenje za problem koji vas je mučio. Veče je idealno za druženje ili romantičan susret.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Intuicija će vas danas odlično voditi. Nemojte ignorisati osećaj da nešto treba proveriti pre nego što donesete konačnu odluku. U ljubavi će iskrenost biti ključna, dok na poslu možete očekivati zanimljiv preokret.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Optimizam će vas pratiti tokom celog dana. Moguće su vesti koje će otvoriti nove mogućnosti za putovanje, učenje ili poslovni napredak. U emotivnim odnosima bićete raspoloženi za iskrene razgovore i zajedničke planove.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete biti fokusirani na ciljeve i obaveze, ali nemojte zaboraviti da napravite pauzu. Finansije mogu krenuti u boljem pravcu zahvaljujući odluci koju ste ranije doneli. Partner će ceniti vašu podršku i posvećenost.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kreativne ideje danas će dolaziti jedna za drugom. Iskoristite priliku da predstavite svoje zamisli jer ćete naići na podršku. Slobodni bi mogli da započnu zanimljivo dopisivanje ili poznanstvo koje obećava.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan donosi priliku da se oslobodite nepotrebnog tereta i okrenete onome što vas ispunjava. Poslovne obaveze završavaćete lakše nego što ste očekivali. U ljubavi će nežnost i pažnja biti najbolji način da ojačate odnos sa voljenom osobom.