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Predstojećeg vikenda astrolozi predviđaju zanimljive promene koje će uticati na sve horoskopske znake. Već od petka pripadnici Zodijaka moraće da se suoče sa svim novitetima. Nekima će vikend i period od 22. do 24. doneti sreću u ljubavi, a nekima probleme na poslu.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj vikend donosi vam nalet energije i želju da prekinete rutinu. Petak može doneti zanimljiv razgovor koji će promeniti vaše planove za naredne dane. Subota je odlična za druženje, putovanje ili izlazak sa osobama koje vas inspirišu. U ljubavi će varnice biti jake, ali pazite da tvrdoglavost ne pokvari lep trenutak. Nedelja je idealna za odmor i prikupljanje snage za novu sedmicu.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posle naporne sedmice konačno ćete usporiti tempo. Vikend vam donosi priliku da se posvetite porodici i stvarima koje vas ispunjavaju. Na finansijskom planu moguće su dobre vesti ili ideja koja bi uskoro mogla da vam donese dodatnu zaradu. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju nekoga preko prijatelja, dok će zauzeti uživati u mirnim zajedničkim trenucima.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je vikend pun razgovora, novih poznanstava i neočekivanih poziva. Petak može doneti poruku osobe koja vam već neko vreme ne izlazi iz misli. Subota je odlična za kraći put ili spontanu avanturu. U ljubavi će iskrenost otvoriti vrata lepšim odnosima. Nedelja donosi potrebu da se malo povučete i saberete utiske.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije će ovog vikenda biti naglašene, ali na lep način. Mogli biste da rešite nesporazum koji vas je dugo opterećivao. Porodična okupljanja doneće toplinu i osećaj pripadnosti. Slobodni Rakovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje će biti dobro ako sebi priuštite dovoljno odmora.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša harizma biće na vrhuncu i teško će vas neko ignorisati. Vikend je stvoren za izlaske, proslave i nova poznanstva. U ljubavi vas očekuje mnogo pažnje, a moguće je i prijatno iznenađenje od partnera. Na finansijskom planu izbegavajte impulsivne kupovine jer biste kasnije mogli da se predomislite.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovo je vikend tokom kojeg ćete poželeti da završite ono što ste odlagali. Ipak, nemojte dozvoliti da obaveze potpuno preuzmu vaše slobodno vreme. Partner će ceniti vašu pažnju i iskrenost, dok bi slobodne Device mogle da upoznaju osobu sa sličnim interesovanjima. Nedelja donosi osećaj unutrašnjeg mira.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Romantika će obojiti vaš vikend. Petak donosi priliku za flert ili lepo iznenađenje od voljene osobe. Subota je savršena za izlazak, kulturni događaj ili šetnju sa dragim ljudima. Ako ste slobodni, neko bi mogao da vas osvoji šarmom i smislom za humor. Nedelja je idealna za opuštanje uz omiljeni film ili knjigu.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama su dani u kojima će intuicija biti vaš najbolji saveznik. Osetićete kada treba da govorite, a kada da ćutite. U ljubavi ćete želeti više iskrenosti i bliskosti, pa bi jedan razgovor mogao da promeni tok odnosa. Finansijski budite oprezni sa većim izdacima. Nedelja donosi priliku za unutrašnje osveženje.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Avanturistički duh vodiće vas tokom celog vikenda. Moguće je spontano putovanje ili druženje koje će ostati dugo u sećanju. Ljubavni život postaje uzbudljiviji, posebno za slobodne Strelčeve koji bi mogli da upoznaju osobu iz drugog grada ili zemlje. Nedelja vam donosi optimizam i nove planove.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj vikend podseća vas da nije sve u poslu. Petak donosi priliku da odložite obaveze i posvetite se sebi. Partner će želeti više zajedničkog vremena, dok će slobodni Jarčevi privući osobu koja ceni njihovu ozbiljnost i pouzdanost. Nedelja je odlična za planiranje narednog perioda.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Inspiracija će dolaziti sa svih strana. Kreativne ideje koje vam padnu na pamet ovog vikenda mogle bi kasnije da se pokažu veoma korisnim. U ljubavi će vas privlačiti neko ko razmišlja drugačije od vas. Druženje sa prijateljima donosi mnogo smeha i pozitivne energije. Nedelja je pravo vreme da napunite baterije.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vikend vam donosi nežnu i emotivnu atmosferu. Intuicija će vam pomoći da donesete dobru odluku u vezi sa osobom do koje vam je stalo. Slobodne Ribe mogle bi da dobiju neočekivanu poruku koja će ih obradovati. Posvetite malo više pažnje odmoru, jer će vam mir i tišina prijati više nego velika okupljanja. Nedelja zatvara vikend osećajem zahvalnosti i optimizma pred novu sedmicu.