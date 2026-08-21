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Američki influenser i tiktoker Džastus Rid, koji je kupio nekoliko nekretnina u hrvatskom Zagorju, požalio se na društvenim mrežama da bi njegova kuća mogla da bude srušena.

"Moja kuća od 5.000 evra mogla bi da bude srušena", započeo je Džastus.

Objasnio je da svojim pratiocima neko vreme nije pokazivao kuću upravo zbog problema sa njenim pravnim statusom.

"Razlog zašto vam izvesno vreme nisam pokazivao kuću je što trenutno pokušavam da sprečim da je sruše. Ne mogu da vam dam previše detalja, ali je ovo ono što mogu da podelim. Ova građevina je sagrađena pre više od 40 godina. Ali, prethodni vlasnici je nikada nisu legalizovali. Pa stoga, prema pravilima vlade ne bi trebalo uopšte da postoji i mora da bude uklonjena".

Džastus kaže da prilikom kupovine nije znao da bi nerešen status objekta mogao da mu napravi problem.

"Zapravo, tek sam postao svestan situacije pre nekoliko meseci kada sam dobio pismo od vlade u kom zahtevaju da kuća i sve oko nje bude srušeno i uklonjeno. Moja kuća je jedna od mnogih u ovom selu koje imaju isti prooblem, ali samo sam ja dobio pismo".

Ipak, kako navodi, postoji mogućnost da problem bude rešen.

"Prošlog meseca usvojen je zakon u kom se navodi da objekti sagrađeni pre 2011. godine mogu da budu legalizovani. Ovaj zakon je i napravljen baš za ljude koji su u sličnoj situaciji kao ja i trebalo bi da sve bude rešeno. Potrudio sam se da sve papire predam nadležnima i sada čekam odgovor", naveo je Džastus, dodajući da ne zna koliko će dugo morati da čeka.

"Možda potraje šest meseci, godinu dana ili duže".

Džastus je naglasio i da ne želi da problem rešava mimo zakonskih procedura.

"I ne, neću nikoga da podmićujem mislim da je to pogrešno".

Problem sa kućom, međutim, ne odnosi se samo na mogućnost njenog rušenja. Dok se njen status ne reši, objekat nema ni adresu, što Džastusu stvara dodatne komplikacije.

"I to nije sve, dok se status kuće ne reši, ona nema adresu, a da bih mogao legalno da ostanem u ovoj zemlji, moram da imam adresu. Znam da su se neki razočarali kada sam ovo nazvao kućom za odmor, ali legalno ne mogu sve vreme da boravim u njoj".

Ipak, Džastus je pronašao privremeno rešenje. Kupio je još nekoliko objekata udaljenih oko kilometar od kuće od 5.000 evra. Jedan od njih naziva bunkerom, a nakon što ga preuredi, moći će da živi u njemu jer taj objekat ima adresu.

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