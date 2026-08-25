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Pesma koja vam se satima ponavlja u glavi može da deluje kao posledica rasejanosti ili nedostatka koncentracije, ali psihologija ovaj fenomen prepoznaje kao uobičajeni oblik nevoljnog muzičkog sećanja.

Mozak iznova reprodukuje deo pesme, refren ili melodiju, iako osoba nije svesno odlučila da je se seti. Umesto da bude samo znak rasejanosti, ova pojava pokazuje koliko su muzika, emocije i pamćenje međusobno povezani.

Zašto nam se neka pesma "zalepi" za glavu

Pesma može da ostane u mislima zbog ponavljanja, upečatljivog ritma, jednostavnog refrena ili melodije koja se lako pamti. Mozak prepoznaje obrazac i može da nastavi da ga reprodukuje čak i kada je muzika odavno prestala.

To se često događa sa pesmama koje smo nedavno čuli, ali u glavi mogu iznenada da se pojave i melodije koje nismo slušali godinama.

Istraživanja objavljena u časopisu "Psychology of Music" pokazala su da je nedavno slušanje pesme jedan od najčešće prijavljivanih okidača za nevoljno muzičko sećanje.

Ponekad je dovoljna određena reč, osoba, mesto ili emocija da mozak "izvuče" melodiju povezanu sa tim sećanjem.

U glavi mogu da se pojave melodije koje nismo slušali godinama Foto: Shutterstock

Šta je nevoljno muzičko sećanje

Reč je o pojavi kada se pesma pojavi u mislima bez svesnog napora. Osoba ne odlučuje da je se seti – refren jednostavno počinje da se ponavlja kao da u glavi postoji radio koji stalno pušta isti deo.

Ova pojava često se javlja nakon slušanja muzike, tokom obavljanja jednostavnih i ponavljajućih poslova, pred spavanje ili u trenucima dosade i umora.

Može je pokrenuti i sećanje na osobu ili događaj koji povezujemo sa određenom pesmom.

Da li to znači da imate problem sa koncentracijom

Ne nužno. Pesma može da se pojavi u mislima i kod ljudi koji su potpuno koncentrisani, produktivni i pažljivi.

Razlog je način na koji mozak obrađuje obrasce, ponavljanja i asocijacije, a ne nesposobnost osobe da zadrži pažnju.

Tek ako se melodija ponavlja toliko intenzivno da značajno ometa svakodnevne aktivnosti ili san, može da postane neprijatna. U najvećem broju slučajeva, međutim, reč je o sasvim uobičajenoj pojavi.

Zašto se pesme najčešće vraćaju kada ništa ne radimo

Kada mozak nije potpuno zauzet zahtevnim zadatkom, ostaje više prostora za automatska sećanja i misli.

Zato se poznata melodija često iznenada pojavi dok se tuširamo, peremo sudove, šetamo, čekamo u redu ili pokušavamo da zaspimo.

Ponavljanje iste pesme, posebno upečatljiv refren, jaka emocionalna povezanost sa melodijom, umor i obavljanje jednostavnih poslova mogu dodatno da povećaju verovatnoću da se muzika "zaglavi" u glavi.

Kako izbaciti pesmu iz glave

Jedna od strategija jeste da pesmu poslušate od početka do kraja. Ponekad mozak neprestano ponavlja samo jedan deo melodije, a slušanje kompletne pesme može da pomogne da se taj ciklus prekine. može pomoći i preusmeravanje pažnje na aktivnost koja zahteva veću koncentraciju, razgovor, čitanje ili slušanje druge muzike.

Pokušaj da se melodija po svaku cenu potisne ponekad može imati suprotan efekat, jer joj na taj način posvećujemo još više pažnje.

Šta ovo govori o našem mozgu?

Nevoljno muzičko sećanje pokazuje da pamćenje nije samo skladište činjenica i događaja. Mozak čuva i ritmove, melodije, emocije i osećaj poznatosti.

Zato samo nekoliko tonova može da pokrene čitav niz uspomena – ili da dovede do toga da nam se isti refren satima ponavlja u glavi.

U najvećem broju slučajeva to nije znak da nešto nije u redu sa koncentracijom, već zanimljiv primer načina na koji ljudsko pamćenje spontano obrađuje i ponavlja muziku.

(Kurir.rs/Blic)

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