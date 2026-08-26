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Katrina Badovski (35) i njen verenik Bili Rodrigez (42) venčaće se 31. avgusta u Vatikanu, ali je samo dve nedelje pre puta u Italiju dobila službeni dopis Okružnog suda okruga Vajandot kojim je pozvana da se tog istog dana javi na sud kao član porote.

Katrina kaže da ju je tajming potpuno zatekao:

„Ironično je što me više od deset godina nisu pozvali za porotu, a inače bih se rado odazvala. Uvek sam mislila da bi bilo fascinantno učestvovati u radu porote, posebno u nekom složenom slučaju“, rekla je.

Katrina Bidivski Foto: katrinabadowski/instagram

Kada je otvorila poštu 14. avgusta i ugledala datum, nije mogla da veruje.

„Verovatnoća da me pozovu baš na dan venčanja deluje kao jedan od onih trenutaka kada vam svemir pokaže da ima smisla za humor.“

Nije mogla da dođe na sud, a kazne su paprene

U Sjedinjenim Američkim Državama ignorisanje poziva za porotu može da ima pravne posledice, uključujući nove sudske pozive i novčane kazne, u zavisnosti od savezne države. Međutim, Katrina nije mogla da prisustvuje čak ni da je želela.

„Pošto je venčanje u inostranstvu, a letovi, smeštaj i sve ostalo već su bili rezervisani i plaćeni, bilo mi je potpuno nemoguće da dođem na sud.“

Sud joj odgovorio već sutradan

Usred završnih priprema za put nakratko je odložila poziv, a 20. avgusta poslala je imejl sudskom službeniku sa molbom da joj odlože obavezu.

Objasnila je da se tog dana udaje i da će se „vrlo rado odazvati svojoj građanskoj dužnosti“ čim se u septembru vrati iz Italije. Kao dokaz je poslala link sa stranicom o venčanju i ponudila dodatnu putnu dokumentaciju.

Već narednog jutra stigao je odgovor.

„Primljeno, oslobođeni ste dužnosti. Hvala i čestitamo.“

Katrina je celu situaciju sažela u dve reči: „Problem rešen!“

Verenik nije propustio priliku za šalu

Njen verenik Bili Rodrigez celu situaciju doživeo je sa mnogo humora.

„Naravno da se to dogodilo baš njoj, jer je uvek tražena. Drago mi je što sam uspeo da je rezervišem za naš poseban dan pre nego što su se pojavile službene obaveze“, našalio se.

Video postao hit na društvenim mrežama Katrina je 20. avgusta objavila video u kojem drži sudski poziv, uz natpis:

„Šanse da vas pozovu za porotu na dan venčanja su male, ali nikad nisu nula.“

Snimak je brzo postao viralan i prikupio više od 40.000 lajkova i skoro 400 komentara.

Mnogi korisnici podelili su sopstvena iskustva sa pozivima za porotu koji su stizali baš na rođendan, dan promocije ili druge važne životne događaje.

„Bilo je zabavno čitati iskustva drugih ljudi i sve lude savete kako bi trebalo da rešim situaciju. Srećom, komunikacija zaista pomaže i Okružni sud je pokazao razumevanje“, zaključila je Katrina.

(Kurir.rs/Index.hr)