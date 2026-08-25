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Kada je pronašao pticu sa povređenim krilom, grčki vatrogasac Anestis verovatno nije ni slutio da će jedan sasvim običan čin pomoći biti početak neobičnog prijateljstva. Njegov plan bio je da čavku skloni na sigurno, pomogne joj da se oporavi i potom je pusti da se vrati tamo gde pripada – u prirodu.

Sve je, međutim, krenulo potpuno drugačijim tokom.

Čavka koju je nazvao Babis oporavila se, ponovo je mogla da leti, ali odlazak očigledno nije bio deo njenog plana. Umesto da napusti čoveka koji joj je pomogao kada je bila bespomoćna, ostala je uz njega i vremenom postala ravnopravni član njegovog neobičnog životinjskog društva.

Anestis, vatrogasac iz Ksantija u Grčkoj, danas dom deli sa psom, mačkom, kokoškama i Babisom, ali čavka je posebno vezana upravo za njega.

Zna kada se njen spasilac vraća kući

Koliko dobro poznaje Anestisove navike najbolje pokazuje način na koji ga dočekuje posle posla. Babis razlikuje zvuk njegovog automobila, prepoznaje njegov glas i čim shvati da se vratio, leti pravo ka njemu.

Njeno omiljeno mesto tada je Anestisovo rame.

Njih dvoje imaju i sopstveni način komunikacije. Dok joj Anestis postavlja pitanja, na primer da li je jela ili kako je provela dan, Babis mu uzvraća svojim karakterističnim glasovima, pa njihov susret mnogima izgleda kao pravi mali razgovor.

Upravo ti svakodnevni trenuci najbolje pokazuju koliko se ptica vezala za čoveka koji joj je svojevremeno pružio utočište.

Nestašni Babis ima neobičan hobi

Ipak, život sa čavkom ne protiče bez malih nestašluka.

Babis, kako priča Anestis, naročito voli sitne predmete. Ključevi, upaljači i druge stvari koje joj privuku pažnju lako mogu da nestanu, jer ih ptica uzima i krije po kući.

Tako je od nekadašnjeg privremenoggosta postala prava kućna „lopuža“, ali i ljubimac bez kojeg je Anestisova svakodnevica danas teško zamisliva.

A kada se dan završi, Babis ne bira krevet niti posebno mesto namenjeno samo njemu. Noć najradije provodi među kokoškama, gde je pronašao svoje utočište.

Kako se navodi, i Anestis često deli njihove zajedničke trenutke, koji privlače pažnju hiljada ljudi.

„Naša dobra dela uvek pronađu način da nam se vrate, ponekad ovako neobičan“, navedeno je uz objavu.

Usledili su brojni komentari ljudi koje je posebno fascinirala inteligencija čavki, ali i privrženost koju Babis pokazuje prema svom spasiocu.

„Predivno“, „Jako su pametne i pamte lica. Ukoliko je neko terao, zapamti i zna čak i da napadne“, „Čavke su neverovatno inteligentne“, „Životinje znaju za pravu i iskrenu ljubav i poštovanje, za razliku od ljudi“ – samo su neke od reakcija.

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