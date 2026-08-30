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Najdelin Mehija, novinarka portala Verywell Mind, odlučila je da na sopstvenom primeru proveri trend koji se proširio TikTok-om i tokom mesec dana popodnevnu kafu zamenila je napitkom sa elektrolitima. Želela je da vidi da li će joj takav napitak pomoći da bude bolje hidrirana i da ima više energije.

Mesec dana sa elektrolitima umesto popodnevne kafe

Tokom prve nedelje eksperimenta postepeno je smanjivala količinu kafe, pa je popodnevnu šolju menjala napitkom sa elektrolitima. Rezultat je brzo primetila. Nakon što bi ga popila, osećala je nalet energije sličan onome koji joj je davala kafa, ali bez nervoze i naglog pada energije nekoliko sati kasnije.

U drugoj nedelji primetila je da joj je napitak sa elektrolitima pomagao da lakše prebrodi popodnevni umor koji bi se ranije javljao kada ne popije kafu. Kako je objasnila, elektroliti su joj davali ujednačeniji nivo energije koji se održavao tokom čitavog popodneva.

Elektoliti Foto: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia

Treće nedelje, međutim, zbog porodičnih obaveza nije redovno pila napitak. Tada je primetila da je uveče ponovo umornija i razdražljivija, zbog čega je zaključila da su elektroliti možda zaista imali ulogu u tome što se prethodnih nedelja osećala bolje.

Tokom četvrte nedelje vratila se svojoj rutini i elektrolite je najčešće pila posle treninga i tokom menstruacije. Navela je da su joj pomagali kod iscrpljenosti, iako nisu potpuno uklonili osećaj takozvane "magle u glavi".

Da li je dobro piti elektrolite?

Stručnjaci objašnjavaju da napici sa elektrolitima mogu pozitivno da utiču na energiju i raspoloženje, naročito kada je osoba blago dehidrirana. Odgovarajuća hidratacija i nadoknada elektrolita pomažu organizmu da uspostavi ravnotežu, što može da doprinese boljoj koncentraciji i stabilnijem raspoloženju.

Ipak, elektroliti nisu nešto što je svima potrebno svakog dana. Najviše smisla mogu da imaju nakon intenzivnijeg fizičkog napora, pojačanog znojenja, tokom velikih vrućina ili oporavka nakon bolesti. Osobe koje su umereno aktivne, potrebe za tečnošću i mineralima uglavnom mogu da zadovolje vodom i uravnoteženom ishranom bogatom voćem i povrćem.

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