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Posle vatrene i razigrane energije Lava, astrološka atmosfera je sada ozbiljnija, praktičnija i usmerenija na red, obaveze i svakodnevni život.

Sunce je 23. avgusta ušlo u znak Device, čime počinje period koji će trajati do 23. septembra. Posle vatrene i razigrane energije Lava, astrološka atmosfera je sada ozbiljnija, praktičnija i usmerenija na red, obaveze i svakodnevni život.

Sezona Device je, kao i obično, period u kom mnogi mogu da požele da bolje organizuju vreme, promene rutine i konačno se pozabave stvarima koje su dugo odlagali.

Vladavina Device posebno naglašava produktivnost, zdravlje, organizaciju i lični napredak, ali donosi i potrebu da realnije sagledamo ono što u našem životu mora da se menja.

Merkur, vladar Device, ulazi u ovaj znak 25. avgusta, a 27. avgusta dolazi do njegovog susreta sa Suncem, što može da donese važne uvide i razjašnjenja. Oko 28. avgusta se očekuju iznenadne promene planova i nove informacije, dok će delimično pomračenje meseca u Ribama dodatno pojačati potrebu za zatvaranjem jednog poglavlja.

Vladavina Device možda nije najglamurozniji deo godine, ali je odlična za sređivanje života iz korena, a evo šta Device donosi svakom znaku.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovi će najviše osećati potrebu da uvedu red u svakodnevni život, posao i navike. Ako ste do sada funkcionisali u haosu, sad je pravi trenutak da promenite raspored, bolje organizujete obaveze i uvedete zdravije rutine.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bikovi će se više okrenuti onome što ih zaista raduje. Ovo je period u kojem postajete izbirljiviji kada su u pitanju ljubav, hobiji i kreativnost. Nešto što vam je nekada bilo uzbudljivo sad bi moglo da vas ostavi potpuno ravnodušnima.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Blizance se pažnja seli na dom i porodicu. Možda ćete konačno srediti svoj životni prostor, rešićete neki porodični problem ili shvatiti da vam je potrebno više privatnosti. Cilj je da dom prestane da bude izvor stresa i ponovo bude mesto na kojem možete da se opustite.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi će imati izoštren osećaj za detalje, naročito u komunikaciji. Obratićete pažnju na ono što je neko rekao, ali i na ono što je prećutao. Poruke, mejlovi i razgovori mogu zahtevati dodatnu pažnju, pa nemojte donositi zaključke pre nego što proverite sve činjenice.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovi bi trebalo da se pozabave novcem i finansijskim navikama. Ovo je odličan trenutak da pregledate troškove, razmislite o prihodima i procenite šta vam se zaista isplati. Moguće je i da poželite da tražite bolju cenu za svoj rad ili promenite način na koji upravljate novcem.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Device počinje lični novi ciklus! Ovo je njihov trenutak za veliki reset, pa mogu poželeti da promene izgled, frizuru, garderobu ili način na koji se predstavljaju drugima. Mnoge Device će shvatiti da su prerasle određene okolnosti i biće spremne da ostave staru verziju sebe iza sebe, a pomračenje meseca može da im donese i rasplet u važnom odnosu.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vagama je potrebno povlačenje i odmor. Umesto da budu dostupne svima, mogle bi da shvate koliko ih pojedini ljudi, mesta ili obaveze iscrpljuju. Ovo nije period da se povuku u sebe, već da napune baterije i postave zdravije granice.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije će izvesti svojevrsno "veliko spremanje" društvenog života. Počećete pažljivije da birate ko ima pristup vašem vremenu i energiji, jer neka prijateljstva i društveni kontakti gube smisao smisao, dok se istovremeno otvara prostor za nove ljude i saradnje.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi će biti potpuno usmereni na karijeru i profesionalne ciljeve. Vreme je da napravite strategiju, preuzmete odgovornost za neki projekat ili se izborite za veću vidljivost. Ako već neko vreme razmišljate o promeni posla ili profesionalnom pravcu, sad je trenutak da konkretizujete plan!

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi izlaze iz zone komfora. Vladavina Device ih podstiče na putovanja, učenje i širenje vidika, pa bi neki mogli da krenu na značajno putovanje ili se odluče za obrazovanje koje će promeniti njihov pogled na budućnost. Rast dolazi onda kada se usudite da probate nešto novo!

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije će morati da se pozabave stvarima koje su možda dugo gurale pod tepih, od novca i ugovora do dubokih emotivnih pitanja. Umesto pretpostavljanja, sad je važno tražiti odgovore i biti potpuno iskren pošto neki odnosi ili finansijske teme zahtevaju veću transparentnost.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Ribe počinje period važnih preispitivanja u odnosima. Delimično pomračenje meseca u njihovom znaku će dodatno naglasiti partnerske teme, pa će mnoge Ribe morati da se zapitaju da li su njihovi odnosi zaista ravnopravni. Bilo da je reč o ljubavi ili poslu, biće važno jasno komunicirati potrebe i očekivanja.

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