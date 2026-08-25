Telefon koji je pao u morsku vodu i koraci za pravilno sušenje uređaja

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Dovoljan je jedan nespretan pokret na plaži, brodu ili uz obalu da telefon za nekoliko sekundi završi u moru. Prva reakcija najčešće je panična – izvaditi ga, uključiti ekran, proveriti kameru, zvučnik i videti da li je „preživeo“. Upravo tada, međutim, treba odoleti radoznalosti.

Kontakt sa morskom vodom nije isti kao kada se telefon pokvasi običnom vodom. So koja ostaje nakon isparavanja može da ubrza koroziju i napravi štetu koja se ponekad ne primeti odmah, već tek nedeljama kasnije.

Zato nekoliko pravilnih poteza odmah nakon nezgode može da napravi veliku razliku.

Izvadite telefon što pre, ali ga nemojte proveravati

Telefon koji je pao u morsku vodu i koraci za pravilno sušenje uređaja Foto: Josie Elias / Alamy / Profimedia

Telefon najpre treba izvaditi iz vode što je moguće brže. Ako je i dalje uključen, najbolje je da ga odmah ugasite.

Nemojte otvarati aplikacije, proveravati da li kamera radi, puštati muziku da biste isprobali zvučnike niti nepotrebno pritiskati tastere. Vlaga koja je eventualno dospela u unutrašnjost može u kombinaciji sa električnom energijom dodatno da ošteti uređaj.

Skinite i zaštitnu masku kako se voda ne bi zadržavala između nje i kućišta.

Spoljašnjost telefona potom nežno obrišite mekanom i suvom krpom. Nema potrebe da ga snažno tresete u pokušaju da izbacite vodu, jer tako tečnost možete samo pomeriti dublje u otvore i unutrašnjost uređaja.

Morska voda ostavlja ono što obična voda ne ostavlja – so

Najveći problem nakon pada u more nije samo vlaga. Kada se morska voda osuši, iza nje ostaju so i druge naslage. Upravo one mogu da naprave dodatni problem na priključcima i drugim delovima telefona.

Kod novijih uređaja koji imaju deklarisanu otpornost na vodu i čije kućište nije oštećeno, proizvođači savetuju da se tragovi morske vode sa spoljne površine uklone čistom slatkom vodom.

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Apple, na primer, preporučuje da se deo iPhonea koji je došao u kontakt sa tečnošću drugačijom od obične vode ispere vodom iz slavine. Slične preporuke daje i Samsung kada je uređaj bio izložen morskoj vodi.

To, naravno, ne znači da telefon treba ponovo potapati. Dovoljno je pažljivo očistiti površinu koja je bila u dodiru sa morem, a zatim je obrisati.

Situacija je drugačija ako je telefon stariji, nema deklarisanu vodootpornost, ekran mu je napukao ili je ranije otvaran zbog popravke. Kod takvih uređaja zaštita od prodora vode može biti ozbiljno narušena, pa je sigurnije da posle površinskog čišćenja što pre stigne do servisa.

Pustite ga da se suši, bez fena i „genijalnih“ trikova

Nakon čišćenja telefon treba ostaviti na suvom mestu sa dobrim protokom vazduha.

Priključak za punjenje najbolje je okrenuti nadole kako bi eventualna tečnost mogla lakše da izađe. Telefon se može vrlo blago lupnuti o dlan dok je otvor priključka okrenut prema dole.

Može pomoći i strujanje hladnog vazduha iz ventilatora.

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Fen za kosu, međutim, treba ostaviti po strani. Topao vazduh ne mora da ubrza spasavanje telefona – visoka temperatura može da ošteti njegove komponente.

Nije dobro rešenje ni komprimovani vazduh. Snažan mlaz može da potisne vlagu još dublje u uređaj umesto da je iz njega ukloni.

Punjač može da sačeka

Telefon može spolja izgledati potpuno suv, a da u priključku i dalje ima vlage. Zbog toga ga ne treba priključivati na punjenje čim površina prestane da bude mokra.

Apple za iPhone koji je bio izložen tečnosti savetuje da se pre priključivanja Lightning ili USB-C kabla sačeka najmanje pet sati, pod uslovom da je uređaj suv. Ako sistem registruje tečnost u priključku, punjenje će biti blokirano dok se otvor ne osuši.

U nekim slučajevima taj proces može trajati i do 24 sata.

Ne postoji, međutim, jedno vreme koje važi za svaki telefon. Uređaj na koji je palo nekoliko kapi vode nije u istoj situaciji kao telefon koji je neko vreme proveo potopljen u moru.

Ako postoji dilema da li je vlaga u potpunosti nestala, nekoliko dodatnih sati čekanja mnogo je bolji izbor od priključivanja struje u mokar uređaj.

Foto: Ivars Timcuks / Alamy / Profimedia

Gotovo da nema osobe koja nije čula savet da mokar telefon treba zatrpati pirinčem. Taj trik je toliko dugo ponavljan da je postao gotovo pravilo, iako ga proizvođači uređaja ne preporučuju.

Sitne čestice i prašina iz pirinča mogu da završe u priključcima telefona i naprave novi problem. Još važnije, pirinač ne može da ukloni so koja je ostala nakon morske vode niti da očisti naslage koje su možda dospele u unutrašnjost.

Mnogo je korisnije ugasiti uređaj, ukloniti ostatke morske vode sa spoljašnjosti i ostaviti dovoljno vremena za prirodno sušenje.

Telefon radi normalno? To još ne znači da je sve gotovo

Ako je uređaj proveo svega nekoliko sekundi u plitkoj vodi, ima dobru fabričku zaštitu i posle potpunog sušenja funkcioniše bez problema, moguće je da će sve proći bez posledica.

Servis, ipak, ima smisla ako je telefon duže bio potopljen, nema deklarisanu otpornost na vodu, ima napukao ekran ili kućište ili nakon sušenja pokazuje bilo kakve promene u radu.

Obratite pažnju na punjenje, ekran, mikrofon, zvučnike i kamere. Razlog za pregled mogu biti i neuobičajeno zagrevanje, iznenadna gašenja ili brzo pražnjenje baterije.

Postoji još jedna stvar koju ne treba odlagati.

Ako se telefon nakon svega normalno uključi, napravite rezervnu kopiju fotografija, kontakata, dokumenata i drugih važnih podataka. Korozija izazvana morskom vodom ne mora odmah da pokaže posledice. Telefon danas može delovati potpuno ispravno, a problemi se mogu pojaviti tek posle nekoliko nedelja ili meseci.

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