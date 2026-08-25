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Jedan doručak u poznatom italijanskom letovalištu pretvorio se u neprijatnost koju dvadesetogodišnja Marija Klara nije mogla ni da nasluti kada je sela za sto restorana „Victor Lab“ u Ričoneu. Nije se žalila na cenu, nije vraćala nekoliko jela niti ulazila u raspravu sa osobljem. Imala je samo jednu molbu – želela je da joj jaja budu malo više pečena.

Nekoliko minuta kasnije, na papiru koji je stigao do njihovog stola, pročitala je poruku koja uopšte nije bila namenjena gostima.

Uz vulgarnu opasku o njoj, konobar je kuhinji ostavio instrukciju da jaja prepeku – i da u njih pljunu.

Incident se dogodio 19. avgusta u restoranu u čuvenoj ulici Viale Ceccarini. Marija Klara, Brazilka koja živi u Firenci, bila je na doručku sa majkom i tetkom. Italijanskim medijima kasnije je ispričala da je njen razgovor sa konobarom trajao svega nekoliko minuta i da ništa nije nagoveštavalo ono što će ubrzo pročitati.

„Samo sam pitala da li je moguće dobiti malo jače pečena jaja“

Problem je, prema njenim rečima, počeo kada je zamolila da jaja budu bolje pečena.

– Bila sam pristojna. Samo sam pitala da li je moguće dobiti malo jače pečena jaja – ispričala je za „Corriere“.

Odgovor koji je dobila nije joj prijao.

– Grubo mi je odgovorio da oni ne poslužuju sirova jaja.

Kada je tanjir ponovo stigao, jaja su, tvrdi, i dalje bila mekša nego što je želela. Na njemu se našla i salata, iako je prethodno zamolila da je ne dobije. Ipak, nije želela da ponovo poziva konobara niti da od običnog doručka pravi raspravu.

– Jaja su na kraju stigla vrlo mekana, ali nisam tražila da ih ponovo ispeku. Odustala sam jer nisam htela da se prepirem – rekla je.

Poruka koja je trebalo da ostane između konobara i kuhinje završila pred gostima

Mnogo veći problem od toga kako su jaja bila spremljena pojavio se kada je društvo primetilo šta je napisano na porudžbini.

Poruka, očigledno namenjena kuhinji, greškom je odštampana na papiru koji je završio kod gostiju. Uz psovku na račun Marije Klare, pisalo je:

„Prepeci jaja i pljuni u njih.“

U prvom trenutku nisu bili sigurni ni kako da reaguju. Čitava stvar delovala im je toliko neverovatno da su pomislili da je u pitanju neukusna šala.

– U početku smo mislili da je šala. Onda smo se uplašili – ispričala je Marija Klara.

Nema dokaza da je iko pljunuo u hranu, niti je restoran saopštio da se to dogodilo. Ipak, sama činjenica da je takvo uputstvo stajalo uz porudžbinu bila je dovoljna da gosti zatraže objašnjenje.

Tražili su rukovodioca, a konobar je, kako tvrdi prebledeo

Marija Klara i njeno društvo zatražili su da razgovaraju sa odgovornom osobom u restoranu.

Prema njenim rečima, najpre im je saopšteno da rukovodilac nije tu. Posle intervencije druge zaposlene osobe ipak se pojavio.

Foto: Pegaz / Alamy / Profimedia

Tada se promenilo i ponašanje mladog konobara koji je napisao spornu poruku.

– Rekli smo mu da to ne radi jer ćemo u protivnom pozvati policiju – ispričala je Marija Klara, tvrdeći da je pokušao da uzme papir i skloni ga.

Kako je navela, konobar je delovao veoma uznemireno.

– Izvinio se i rekao da je to bila samo šala između njega i kuvara.

Posle incidenta na Guglu je objavljena negativna recenzija, uz fotografiju papira na kojem je ostala sporna poruka.

„Odlazak na ovakvo mesto, naručivanje hrane upitnog porekla uz ovako lošu uslugu zaista je neprihvatljivo“, navedeno je u recenziji.

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