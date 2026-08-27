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Postoje reči čije značenje gotovo nikada ne preispitujemo, jednostavno zato što ih čujemo toliko često da nam deluju potpuno poznato. Jedna od njih je „emancipovan“ – pridev koji se u svakodnevnom govoru neretko koristi kada želimo da opišemo nekoga kao obrazovanog, kulturnog, savremenog ili širokih shvatanja.

Ipak, njegovo osnovno značenje nešto je preciznije.

Na to je podsetila i popularna Instagram stranica „Dnevna doza pravopisa“, čija je objava privukla pažnju upravo zato što su mnogi shvatili da ovu reč godinama povezuju sa osobinama koje joj nisu nužno sinonimi.

Šta znači „emancipovan“?

Kada kažemo da je neko emancipovan, govorimo pre svega o osobi koja je postala samostalna, oslobođena zavisnosti, podređenog položaja ili određenih društvenih ograničenja.

U samoj osnovi pojma emancipacije nalazi se ideja oslobađanja i sticanja ravnopravnosti.

Zbog toga se ova reč često koristi kada se govori o pojedincima ili društvenim grupama koje su se izborile za veću samostalnost, prava i slobodu odlučivanja.

Tako, na primer, izraz „emancipovana žena“ ne znači jednostavno obrazovana ili lepo vaspitana žena,već pre svega žena koja je samostalna, ravnopravna i oslobođena položaja u kojem je njena sloboda bila ograničena.

Kako su se uz ovu reč vezali obrazovanje i kultura?

Nije teško razumeti kako je došlo do šireg značenja koje danas često čujemo.

Osoba koja se oslobodila zastarelih društvenih obrazaca obično se zamišlja kao neko ko ima savremene stavove, samostalno donosi odluke i otvoren je prema drugačijim idejama. Vremenom su se uz takvu sliku prirodno vezale i osobine poput obrazovanosti, kulture i širine pogleda.

Zato nije sasvim pogrešno reći da je emancipovana osoba „naprednih shvatanja“. Problem nastaje tek kada emancipovanost potpuno izjednačimo sa obrazovanjem ili lepim vaspitanjem.

Neko, naime, može imati visoko obrazovanje i izuzetne manire, a da to samo po sebi još ne govori ništa o njegovoj samostalnosti ili odnosu prema tradicionalnim ograničenjima.

Jedna reč, mnogo asocijacija

Koliko se svakodnevno značenje udaljilo od onog na koje prvo upućuju rečnici, pokazale su i reakcije ispod objave „Dnevne doze pravopisa“.

„Zašto li smo, zaboga, učeni da je to sve ovo iznad?“, napisala je jedna korisnica.

Video: Dnevna doza pravopisa