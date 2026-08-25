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Otvorite jogurt ili puding, skinete aluminijumski poklopac i primetite da je na njemu ostala poprilična količina omiljenog sadržaja. Sledeći potez mnogima dolazi gotovo instinktivno – pre nego što poklopac završi u kanti, jednostavno ga poližu.

Ipak, ovu naviku često prati upozorenje koje su mnogi slušali još od detinjstva: "Nemoj to da ližeš, aluminijum je štetan." Ali koliko zapravo ima istine u toj tvrdnji?

Aluminijumu, naime, nismo izloženi samo preko ambalaže za hranu. Sa njim svakodnevno dolazimo u kontakt iz različitih izvora, a određene količine prirodno su prisutne i u pojedinim namirnicama.

Veću pažnju zahteva dugotrajna izloženost većim količinama aluminijuma, dok na njegov prelazak iz ambalaže u hranu mogu da utiču i svojstva same namirnice.

Posebno je važan kontakt aluminijuma sa veoma kiselom ili slanom hranom. U takvim uslovima može lakše da pređe u namirnicu, zbog čega se ne preporučuje dugotrajno čuvanje kisele i veoma slane hrane u nezaštićenim aluminijumskim posudama ili foliji.

Da li ližete poklopac od jogurta Foto: Tosca White / Alamy / Profimedia

Šta se dešava kada poližemo poklopac jogurta?

Dobra vest za sve koji ne vole da bace ni poslednji trag jogurta ili pudinga jeste da povremeno lizanje aluminijumskog poklopca ne bi trebalo da predstavlja značajan zdravstveni rizik.

Razlog se krije u načinu na koji je ambalaža napravljena. Iako je poklopac uglavnom izrađen od aluminijuma, njegova unutrašnja strana obično ima tanak zaštitni sloj koji sprečava direktan kontakt hrane sa metalom.

Ipak, postoji situacija u kojoj bi trebalo biti oprezniji – kada je taj zaštitni sloj oštećen

Nemojte ga strugati kašikom

Benjamin Šiler iz Kancelarije za hemijska i veterinarska ispitivanja u Štutgartu objašnjava da zaštitni sloj sa unutrašnje strane poklopca može da se ošteti, naročito ako ga snažno stružemo kašikom. U tom slučaju hrana može doći u direktniji kontakt sa aluminijumom, pa određena količina metala može da se oslobodi.

Ipak, čak ni tada nema razloga za veliku zabrinutost. Prema Šilerovim rečima, količina aluminijuma koja bi na ovaj način mogla da dospe u hranu toliko je mala da ne predstavlja značajan zdravstveni rizik.

Drugim rečima, ako godinama ližete poklopac jogurta ili pudinga i pitali ste se da li na taj način unosite opasne količine aluminijuma – nema razloga za paniku. Mnogo je važnije da poklopac ne stružete snažno kašikom i tako ne oštetite njegov zaštitni sloj.

(Kurir.rs/Žena)

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