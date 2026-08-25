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Snimci mačaka koje rade nešto neobično ili naizgled smešno svakodnevno skupljaju milione pregleda na društvenim mrežama. No, ono što ljudima izgleda simpatično i zabavno, mački ponekad uopšte nije prijatno. Novo istraživanje pokazalo je da ljudi često ne prepoznaju znakove stresa kod mačaka, pa njihovu nelagodu pogrešno tumače kao igru, uzbuđenje ili čak privrženost.

Ljudi često ne prepoznaju da je mački dosta

Istraživači sa Univerziteta u Adelejdu proučavali su kako ljudi reaguju na video snimke mačaka na društvenim mrežama. Rezultati su pokazali da gledaoci često ne prepoznaju znakove koji ukazuju na to da je životinji neprijatno ili da želi da prekine interakciju.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

„Društvene mreže mogu dodatno pojačati takvu percepciju jer algoritmi nagrađuju sadržaj koji izaziva reakcije korisnika, bez obzira na to da li je ono što se prikazuje problematično“, naveli su istraživači u časopisu Anthrozoös.

Upozoravaju da ignorisanje prvih znakova nelagode može dovesti do sve većeg stresa. Ako se situacije koje mačka ne želi često ponavljaju, stres može postati hroničan i negativno uticati na njeno zdravlje i dobrobit.

U okviru istraživanja analizirano je 1.100 komentara na YouTubeu, TikToku, Instagramu i Fejsbuku ispod 11 video snimaka koji su prikazivali problematične interakcije sa mačkama.

U svim analiziranim snimcima istraživači su prepoznali jasne znakove stresa, među kojima su bili siktanje, griženje i pokušaji bekstva. U nekim slučajevima ljudi su zadobili vidljive povrede, a zabeleženo je i grubo postupanje prema životinjama.

Uprkos tome, između 75 i 93 odsto komentara ispod pojedinih videa bilo je pozitivno.

Ono što izgleda kao igra možda uopšte nije igra

„Ono što mnogi smatraju ’igrom’ možda uopšte nije igra“, upozorila je glavna autorka istraživanja Džulija Hening u tekstu za The Conversation. „Takve interakcije mačkama zapravo mogu izazvati nelagodu ili stres.“

Istraživači su primetili da ljudi znakove nelagode često opisuju kao „slatke“ ili „smešne“, dok agresivnije reakcije mačke tumače kao deo njenog karaktera ili igre.

Problem je i to što se gledaoci često usredsrede samo na jedan detalj, umesto da posmatraju celokupan govor tela životinje.

Kako prepoznati da je mačka pod stresom?

Postoji nekoliko znakova koji mogu pokazati da mački interakcija više nije prijatna. Među njima su uši priljubljene uz glavu ili okrenute unazad, naglo pomeranje ili udaranje repom, napeto telo i proširene zenice.

Još očigledniji znakovi su siktanje, režanje, griženje, grebanje i pokušaj bekstva.

Mačka može i naglo prestati da reaguje i ukočiti se. Može okretati glavu od osobe koja je dodiruje, sklanjati se od ruke ili na druge načine pokušavati da poveća udaljenost.

Važno je pritom posmatrati više znakova zajedno i uzeti u obzir situaciju u kojoj se životinja nalazi. Jedno ponašanje samo po sebi ne mora nužno značiti da je mačka pod stresom.

Viralni video može prikrivati stvarnu nelagodu

Snimci mačaka obučenih u kostime, mačaka koje iznenada ugrizu vlasnika ili izgledaju „ljutito“ često postaju viralni upravo zato što ih gledaoci doživljavaju kao komične.

Istraživači, međutim, upozoravaju da takvi videi mogu doprineti normalizovanju ponašanja koje životinji zapravo nije prijatno. Ako ljudi ne prepoznaju da mačka pokušava da prekine interakciju, veća je verovatnoća da će nastaviti sa ponašanjem koje joj izaziva stres.

Zbog toga Hening vlasnicima savetuje da pažljivo prate govor tela svojih ljubimaca i dopuste mački da se udalji kada joj je dosta.

Ruke ne bi trebalo da budu igračka

Hening takođe preporučuje izbegavanje grubog rvanja i igranja rukama. Takva igra može previše uzbuditi ili uznemiriti mačku, a istovremeno je može naučiti da su ljudske ruke nešto što sme da grize i grebe.

„Umesto toga koristite različite igračke na štapu i slične predmete koji omogućavaju određenu udaljenost. Tako ćete se zaštititi od povreda i smanjiti mogućnost da mački nenamerno izazovete stres“, savetuje ona.

Vlasnicima preporučuje i da obrate pažnju na manje očigledne promene u ponašanju koje mogu pokazati da mačka više ne uživa u interakciji.

Čak ni predenje nije uvek pouzdan pokazatelj zadovoljstva. Mačke mogu presti i u situacijama kada su uznemirene, uplašene ili osećaju bol. Slično važi i za takozvano „mešenje“ šapama. Najčešće se povezuje sa osećajem sigurnosti i prijatnosti, ali u određenim situacijama može služiti i kao način samoumirivanja.

Zato je najvažnije ne donositi zaključke na osnovu samo jednog ponašanja, već posmatrati celokupan govor tela mačke i situaciju u kojoj se nalazi.

(Kurir.rs/ incex.hr)

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