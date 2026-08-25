Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Neimenovana petogodišnja devojčica sa severa Kine progutala je zlatnu polugu tešku 50 grama, dugu oko četiri centimetra, i nakon toga završila u bolnici.

Bizaran slučaj izazvao je pažnju javnosti, a odigrao se 16. avgusta, prenosi South China Morning Post.

Ozbiljna situacija

Devojčica je dovedena u bolnicu, kako izveštavaju lokalni mediji, šest sati nakon što je progutala malu zlatnu polugu.

Lekari su procenili da je situacija ozbiljna, jer je tvrda poluga imala glatku površinu, pa je postojala mogućnost da se zaglavi u digestivnom traktu.

Takav predmet je mogao da povredi sluzokožu i izazove ozbiljne komplikacije, uključujući perforaciju i krvarenje.

Prema navodima bolnice, devojčica je polugu progutala dok se igrala kod kuće.

Obavljen endoskopski pregled

Njena porodica je pre odlaska u bolnicu obišla nekoliko zdravstvenih ustanova, ali nijedna od njih nije imala uslove za hitno endoskopsko uklanjanje stranog tela.

Lekari su obavili endoskopski pregled i ustanovili da se poluga nalazi u želudačnoj šupljini, gde je prostor za izvođenje zahvata bio izuzetno uzak.

Kako se navodi, i najmanja greška tokom intervencije mogla je da dovede do oštećenja sluzokože digestivnog trakta.

Lekar je zato pažljivo uhvatio polugu posebnom hvataljkom, a zatim je postepeno izvukao iz želuca. Medicinskom timu bilo je potrebno nekoliko minuta da u celosti izvadi zlatnu polugu.

Foto: Shutterstock

Apel za sve roditelje

Devojčica se, prema navodima bolnice, dobro oporavlja, a svi njeni vitalni parametri su stabilni.

Lekari su kasnije otkrili da strana tela u digestivnom traktu predstavljaju čest razlog za hitnu medicinsku pomoć kod dece.

U prethodnim slučajevima deca su završavala u bolnici pošto bi progutala novčiće, male čelične kuglice, pa čak i šnale za kosu.

Nadležni apeluju na roditelje da dete odmah odvedu u bolnicu - ako proguta strani predmet, umesto da pokušavaju da mu samostalno pomognu.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: