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Kada se neko preseli u drugu zemlju, najlakše je pronaći ljude koji govore isti jezik, dele slične navike i prolaze kroz ista iskustva. Amerikanac Gabrijel Sofi, međutim, po dolasku u Srbiju odlučio je da uradi upravo suprotno. Nije želeo da Beograd upoznaje iz kruga stranaca, već kroz ljude koji su ovde rođeni, njihove porodice, običaje i svakodnevni život.

Takav pristup, kaže, potpuno mu je promenio iskustvo života u našoj zemlji. Danas živi u Zemunu, prijatelji su mu Srbi, bio je gost na slavi, venčanju i krštenju, a komšije ga već prepoznaju kada prođe ulicom.

Na TikToku, gde objavljuje pod imenom „gabriel.sofie.coach“, objasnio je i zbog čega misli da mnogi stranci sebi uskraćuju pravi doživljaj zemlje u koju su se preselili.

„Svi moji prijatelji su Srbi“

Srbija je bila jedna od prvih zemalja koje je Gabrijel posetio izvan Sjedinjenih Američkih Država, ako se izuzme Kanada. Kada je ovde počeo da gradi život, nije želeo da ostane u takozvanom „stranom mehuru“.

Umesto druženja isključivo sa ljudima koji su, poput njega, došli iz inostranstva, potrudio se da upozna lokalno stanovništvo.

– Nemam nijednog stranog prijatelja ovde. Svi moji prijatelji su lokalci. Svi moji prijatelji su Srbi – rekao je.

Upravo su mu ta poznanstva otvorila vrata jednog sasvim drugačijeg iskustva Srbije. Više nije bio samo stranac koji obilazi grad i poznata mesta, već gost na porodičnim okupljanjima i događajima koji zauzimaju važno mesto u ovdašnjoj tradiciji.

Tako je imao priliku da prisustvuje svadbama, krštenjima, slavama i rođendanima i iz prve ruke vidi kako izgleda svakodnevica srpskih porodica.

Nije čekao da ga neko „uvede“ u društvo

Gabrijel, međutim, naglašava da se takva bliskost sa ljudima nije dogodila preko noći. Smatra da svako ko želi da upozna sredinu u kojoj živi mora i sam da pokaže interesovanje.

– Upoznao sam ljude jednostavno tako što sam se potrudio. Živim u lokalnom kraju. Uopšte ne živim u delu grada u kojem se okupljaju stranci – ispričao je Amerikanac.

Za svoj dom izabrao je Zemun, a upravo mu je život u tom delu Beograda doneo jedan od osećaja koje posebno ceni – da više nije potpuni stranac.

Vremenom je postao poznato lice u kraju, pa mu se ljudi javljaju dok prolazi ulicom.

– Zaista je sjajno kada živite u Zemunu, kao ja, i kada sada možete da šetate Zemunom, a ljudi vas prepoznaju i javljaju vam se – rekao je.

Jednu stvar je posebno naučio od Srba

Ipak, nisu ga osvojili samo druženje i običaji. Gabrijel kaže da mu je život u Srbiji promenio pogled na međuljudske odnose.

Najviše ga je impresionirao značaj koji se ovde pridaje porodici i ljudima iz neposrednog okruženja.

– Jedna stvar koju sam naučio od Srba jeste da su porodica i zajednica sve – istakao je.

Upravo je taj osećaj povezanosti nešto što, prema njegovom iskustvu, danas ne pronalazi u istoj meri u Americi.

– Mnogo je toga što se može naučiti ovde o porodici, ali i kada je reč o komunikaciji i posvećenosti drugim ljudima. Srbi su me zaista tome mnogo naučili – rekao je Gabrijel.

Zato ima i jasan savet za one koji planiraju da napuste svoju zemlju i život nastave negde drugde. Smatra da prava selidba nije samo promena adrese, već i spremnost da se upozna društvo u koje se dolazi.

– Družite se sa lokalnim stanovništvom. Neka vam prijatelji budu lokalci. Upoznajte njihov način života – poručio je.

Srbi oduševljeni njegovom pričom

Gabrijelova ispovest privukla je pažnju korisnika društvenih mreža, a ispod snimka ubrzo su počele da se nižu poruke podrške.

Mnogima se dopalo to što Amerikanac nije pokušao da život u Srbiji prilagodi navikama koje je doneo sa sobom, već je odlučio da upozna zemlju kroz njene ljude.

– Život počinje izvan zone komfora – napisao je jedan korisnik.

Drugi su mu jednostavno poželeli dobrodošlicu.

– Bravo i dobro nam došao, dobri čoveče! – stoji u jednom od komentara.

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