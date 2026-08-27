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Felis Koen želela je da živi u jednom od najpoželjnijih delova Njujorka, ali nije mogla da priušti tamošnje visoke kirije. Pronašla je neobično rešenje - uselila se u stan od samo 8,4 kvadratna metra, u kojem je krevet bio postavljen tik ispod plafona.

Felis, spisateljica, umetnica i profesionalna organizatorka prostora, pronašla je mali stan na Upper West Side-u, nedaleko od Central parka. Mesečno ga je plaćala 700 dolara, što je i u to vreme bilo izuzetno povoljno za Menhetn. U stanu su se nalazili radni sto, police, mali frižider, toster, kuvalo i kupatilo.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Felisin stan od 8,4 kvadrata:

1/7 Vidi galeriju Mali stan Felis Koen Foto: printscreen/youtube/ Kirsten Dirksen

Klasičan krevet nije mogao da stane, pa je prostor za spavanje bio podignut gotovo do plafona. Prva noć nije prošla dobro. Kada se probudila, iznad lica je imala tek nešto više od pola metra prostora. Zbog osećaja skučenosti doživela je napad panike. Kako je izvestio CBS Njujork, Felis je zamolila prijateljicu da ostane sa njom jer se plašila da će pasti sa visokog kreveta.

Central park postao joj je dvorište

Nakon prve noći više nije imala sličnih napada. Vremenom se navikla na skučen prostor i počela da stan opisuje kao tih i prijatan. Budući da se profesionalno bavila organizacijom prostora, iskoristila je gotovo svaki slobodan centimetar. Stvari je držala u označenim kutijama, pažljivo slagala odeću, a radni sto služio joj je i za pisanje i za obedovanje.

U tako malom prostoru nije mogla da gomila stvari, pa je zadržavala samo ono što joj je zaista bilo potrebno. Felis je prvobitno planirala da se useli na samo godinu dana. Ipak, ostala je pet godina jer joj je lokacija bila važnija od veličine stana. „Pogledam kroz prozor i vidim Njujork. To je moje dvorište“, objasnila je za CBS, misleći na obližnji Central park.

Tvrdila je da joj se kompromis isplatio jer je mogla da živi u željenom delu grada, a da zbog kirije ne mora da radi samo kako bi plaćala veći prostor. Kasnije je morala da se iseli i kupila je stan od približno 46 kvadratnih metara u istom delu Njujorka. Kada se vratila da očisti praznu garsonjeru, iznenadila se koliko je dugo uspela da živi u tako malom prostoru.

(Kurir.rs/ Dnevno.hr)

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