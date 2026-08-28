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Soni Reon Pocket Pro Plus, nosivi uređaj za hlađenje koji se postavlja oko vrata

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Kada temperatura pređe 35 stepeni, a klima-uređaj nije nadohvat ruke, mali ventilator često samo pomera već zagrejan vazduh. Upravo zbog toga u Japanu već godinama razvijaju drugačiji pristup borbi protiv vrućine – uređaje koji ne pokušavaju da rashlade čitavu prostoriju, već osobu koja ih nosi.

Jedan od najzanimljivijih primera je Soni Reon Pocket Pro Plus, uređaj koji se postavlja oko vrata i direktno hladi kožu na njegovom zadnjem delu. Za razliku od klasičnih prenosivih ventilatora, ovde nema strujanja vazduha ka licu. Hlađenje se odvija preko metalne pločice koja dodiruje telo.

Soni Reon Pocket Pro Plus, nosivi uređaj za hlađenje koji se postavlja oko vrata Foto: Sony / Ferrari / Profimedia

Takav koncept posebno dobija na značaju ovog leta, kada se veliki deo Evrope suočava sa dugotrajnim toplotnim talasima, sušama i temperaturama koje iz dana u dan ostaju iznad proseka.

Ne hladi sobu, već čoveka

Srce uređaja čini pločica od nerđajućeg čelika koja naleže na zadnji deo vrata. Zahvaljujući Peltijeovom efektu, njena temperatura može brzo da se menja, pa uređaj može i da hladi i da greje.

Za rad mu nisu potrebni ni voda ni freon, niti drugi rashladni gasovi.

Na najjačem podešavanju površina koja dodiruje kožu može da bude oko 10 do 13 stepeni hladnija u odnosu na trenutnu temperaturu tela korisnika. To, naravno, ne znači da se telesna temperatura spušta za toliko, već da se na mestu kontakta stvara snažan osećaj hlađenja.

Soni Reon Pocket Pro Plus, nosivi uređaj za hlađenje koji se postavlja oko vrata Foto: Sony / Ferrari / Profimedia

Soni navodi da je nova generacija oko 20 odsto efikasnija od prethodnih, zahvaljujući boljem odvođenju toplote i unapređenom algoritmu koji kontroliše rad uređaja.

Sam prati temperaturu i vlagu

Reon Pocket nije zamišljen tako da korisnik neprestano menja podešavanja. Ugrađeni senzori mere temperaturu i vlažnost vazduha, a uređaj zatim automatski procenjuje koliko intenzivno treba da radi.

Autonomija zavisi upravo od toga koliko ga „terate“.

U automatskom režimu baterija može da izdrži oko 15 sati, dok pri maksimalnom hlađenju traje približno pet i po sati. Na najmanjem intenzitetu rada može da premaši i 30 sati.

Punjenje ide preko USB-C kabla. Za oko dva sata baterija dostiže približno 80 odsto kapaciteta, dok je za potpuno punjenje potrebno oko tri sata.

Japanci se rashlađuju odećom već godinama

Ideja o „nosivom hlađenju“ u Japanu odavno nije egzotika.

Soni Reon Pocket Pro Plus, nosivi uređaj za hlađenje koji se postavlja oko vrata Foto: Sony / Ferrari / Profimedia

Još pre više od decenije tamo su postale popularne radne jakne sa ugrađenim ventilatorima, naročito među ljudima koji leti rade na otvorenom ili u prostorima bez klimatizacije.

Soni je prvu generaciju Reon Pocketa predstavio 2020. godine, ali tada uređaj nije bio naročito praktičan. Baterija je trajala kraće, a bilo je potrebno nositi posebnu potkošulju sa džepom na leđima u koji se aparat postavljao.

Nekoliko generacija kasnije konstrukcija je jednostavnija – uređaj se nosi oko vrata i ne zahteva posebnu odeću.

Cena ipak nije mala

Reon Pocket Pro Plus prvo se pojavio na azijskom tržištu, a zatim je stigao i u Sjedinjene Američke Države. Evropska prodaja najavljena je naknadno.

Cena u onlajn prodaji kreće se približno između 211 i 240 evra, pa je jasno da nije reč o jeftinoj zameni za ručni ventilator.

Ipak, u gradovima poput Tokija, Kjota i Osake, gde tokom leta temperature redovno prelaze 35 stepeni, ovakvi uređaji sve manje deluju kao tehnološki hir. A ako ekstremne vrućine nastave da postaju uobičajen deo evropskih leta, „lična klima“ oko vrata mogla bi uskoro da dobije mnogo više kupaca i na našem kontinentu.

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