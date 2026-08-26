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Mačke često znaju kada se njihovi vlasnici ne osećaju dobro. Možda ste imali težak dan pa ste se neraspoloženi sklupčali na kauču. Iako mačka verovatno ne razume šta vas tačno muči, može da prepozna promenu u vašem ponašanju i ostane blizu vas kada vam je potrebna uteha.

Iako mačke imaju mnogo načina da pokažu privrženost, neka njihova ponašanja zapravo predstavljaju pokušaj da vas uteše. Bihevioristi kažu da takvi postupci, iako ne rešavaju vaše probleme, predstavljaju važne znakove poverenja i povezanosti. Sledeći put kada budete imali loš dan, obratite pažnju na ove suptilne znakove kojima vam ljubimac poručuje da niste sami.

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Osam mačjih načina da vas uteše

Kada mačka tokom teškog dana odluči da se sklupča tik uz vas, to može biti snažan znak naklonosti, poverenja i povezanosti. To je i njen način da vam bez reči iskaže ljubav. „Mačke su veoma osetljive na promene u našoj rutini i govoru tela, pa često traže blizinu vlasnika kada osete da nešto nije u redu“, kaže za ParadePets veterinarka dr Nita Vasudevan.

Vaša mačka možda ne zna zašto ste tužni, ali primećuje da ste tiši ili da više vremena provodite sami. Prisustvo poznatog bića može težak trenutak učiniti manje usamljenim, a to je jedan od ključnih načina na koje mačke pokazuju privrženost ljudima kojima veruju.

Prede uz vas

Zvuk mačjeg predenja dok leži uz vas može biti neverovatno umirujući. „Iako mačke predu iz mnogo razloga, najčešće to rade kada su opuštene i kada im je prijatno uz nekoga kome veruju“, kaže veterinar dr Nejtanijel Rakeštrou.

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Ako vaša mačka prede dok je priljubljena uz vas, to jednostavno može značiti da se oseća sigurno i zadovoljno. Ponekad je malo predenja upravo ono što vam je potrebno nakon napornog dana.

Polako trepće

Ako vas mačka gleda i pritom polako zatvara i otvara oči, smatrajte to malim mačjim ljubavnim pismom. Sporo treptanje jedan je od najočiglednijih znakova da se uz vas oseća sigurno i jedan od najlepših primera mačjeg govora tela.

„Kada mačka uputi te spore, opuštene treptaje, to je tihi izraz poverenja koji jača vezu između ljubimca i vlasnika“, objašnjava Rakeštrou. Veterinarka dr En Hohenhaus dodaje da se sporo treptanje može smatrati pozitivnim emocionalnim odgovorom. „Sužavanje mačjih očiju pri sporom treptanju slično je onome što se događa s ljudskim očima kada se iskreno nasmejemo“, kaže ona.

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Prati vas u stopu

Neke su mačke sasvim zadovoljne same sa sobom. Zato, kada vaša inače nezavisna mačka odjednom postane vaša senka, to može biti posebno dirljivo.

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„Blizina im omogućava da ostanu povezane, a mnogim ljudima takvo stalno društvo pruža utehu“, kaže Rakeštrou. Bilo da vas prati do kuhinje ili se sklupča u blizini dok radite, njeno prisustvo nežan je podsetnik da imate prijatelja uz sebe.

Nežno vas gura glavom

Taj mali sudar čelom možda izgleda smešno, ali zapravo je reč o veoma srdačnom ponašanju. „Mačke mirisnim žlezdama na licu ostavljaju svoj miris na poznatim ljudima i predmetima, a trljanjem glave učvršćuju tu vezu“, objašnjava Vasudevan. Drugim rečima, kada vas mačka nežno gurne glavom, ona vas označava kao nekoga ko joj je blizak i kome veruje.

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„Masira“ vas šapama

Verovatno nema ničeg utešnijeg od srećne mačke koja se smesti u vaše krilo i ritmično pomera šape, što se često naziva i „pravljenjem keksića“. Ovo ponašanje potiče iz najranijeg perioda života, a nastavlja se i u odraslom dobu kada se mačke osećaju sigurno i zadovoljno.

Za mnoge mačke to je umirujuća radnja povezana sa osećajem opuštenosti. „Gledati ili osećati opuštenu mačku kako vas ‘masira’ u krilu može delovati izuzetno smirujuće“, kaže Rakeštrou.

Donosi vam igračku

Ako vam mačka spusti omiljenu igračku pred noge kada ste loše volje, možda pokušava da vas oraspoloži ili vas jednostavno poziva na druženje. „Možda vas pozivaju na interakciju ili sa vama dele nešto što im je dragoceno“, kaže Vasudevan. Zato, kada vam mačka ponosno donese svoj poklon, slobodno ga prihvatite.

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„Iako time ne pokušavaju da reše vaše probleme, to je često društveni poziv na interakciju koji čoveku može pomoći da skrene misli sa stresa“, dodaje Rakeštrou.

Jednostavno je uz vas

Ponekad je najlepša stvar koju mačka može da uradi – ništa. Njeno tiho prisustvo jedan je od najjednostavnijih načina na koje pokazuje ljubav i pruža utehu. Možda će samo leći pored vas ili se smestiti u blizini, ne tražeći ništa zauzvrat.

„Ne moraju neprestano da budu u interakciji sa vama. Već i njihovo tiho prisustvo može pružiti utehu tokom teških dana“, kaže Rakeštrou. Vaša mačka ne mora da zna šta tačno nije u redu da bi bila uz vas. Ponekad ostaje tu jednostavno zato što to želi. „Mačke ne pokazuju ljubav uvek na velik i očigledan način“, kaže Vasudevan i zaključuje: „Odluka da dele svoj prostor sa vama često je znak da se osećaju sigurno i povezano.“

(Kurir.rs/ index.hr)

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