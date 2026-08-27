Slušaj vest

Grad ne čini pametnim samo najsavremenija tehnologija. Pametan grad inovacije koristi kako bi stanovnicima olakšao svakodnevni život i rešio dobro poznate probleme, od saobraćaja i stanovanja do javnog prevoza i zaštite životne sredine. Prednosti osećaju i turisti, jer grad koji dobro funkcioniše za svoje stanovnike, obično je jednostavniji, prijatniji i zanimljiviji za istraživanje.

Međunarodni institut za razvoj menadžmenta (IMD) svake godine objavljuje Indeks pametnih gradova, odnosno listu najpametnijih gradova na svetu. Cirihu Švajcarskoj sačuvao je prvo mesto i 2026. godine, sedmi put zaredom.

IMD je ocenjivao 148 gradova širom sveta, uzimajući u obzir:

Cirih
Cirih Foto: Peter Richardson / robertharding / Profimedia

- ekonomsku i tehnološku infrastrukturu,
- kvalitet života,
- životnu sredinu i
- inkluzivnost.

Rang-lista se gotovo u potpunosti zasniva na odgovorima građana, pa pokazuje kako stanovnici doživljavaju mesta u kojima žive. Cirih je jedini grad koji je u izveštaju dobio ukupnu ocenu AAA.

Drugo mesto zauzeo je Oslo, a slede Ženeva, London, Kopenhagen i Dubai. Još jedan švajcarski grad, Lozana, našao se na sedmoj poziciji.

Cirih
Cirih Foto: Sergey Borisov / Alamy / Profimedia

Rangiranje za 2026. godinu donelo je i nekoliko iznenađenja. Vašington je napredovao za 23 mesta i sada zauzima 39. poziciju, dok se saudijski grad Al Ula popeo za čak 27 mesta i stigao do 85. pozicije. Najbolje rangiran američki grad je Boston, koji se nalazi na 35. mestu.

Iako su stanovnici Cirihu dali veoma visoke ocene, istraživanje je pokazalo i u kojim oblastima još postoji prostor za napredak. Čak 82 odsto ispitanika navelo je pristupačno stanovanje kao najveći prioritet, 60 odsto ukazalo je na gužve u saobraćaju, dok je 47 odsto izdvojilo nezaposlenost.

Ovi problemi odražavaju širu sliku u svetu. Među stanovnicima svih 148 gradova obuhvaćenih istraživanjem, pristupačno stanovanje izdvojeno je kao najhitniji problem, a zatim slede saobraćajne gužve i bezbednost.

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustiteZanimljivostiOvo je najsrećniji grad na svetu: Radi se manje, živi se duže, nezaposlenih skoro da nema, a tek kada vidite kolike su plate...
profimedia-0890965109.jpg
KulturaČUVENI MUZEJ POVLAČI SA IZLOŽBE SLIKE VAN GOGA, LOTREKA, MONEA... U pitanju su dela za kojima se dugo tragalo, evo kako su nestala
Vinsent van Gog
VestiOtvorena tajna Apple laboratorija u Cirihu: Okupili su 36 stručnjaka, a ovo je cilj!
shutterstock-2421930711.jpg
ŽenaANASTASIJA JE RADILA KAO DADILJA U ŠVAJCARSKOJ: "Ono što DOPUŠTAJU deci, kod nas ne bi smelo da prođe NI U LUDILU" Bila sam u ŠOKU
roditelj-dete-svadja-grdi-mama.jpg

 VIDEO: Kurir TV u Cirihu: 

00:48
KURIR TELEVIZIJA U CIRIHU POVODOM DVODNEVNE POSETE ALEKSANDRA VUČIĆA!  Izvor: Kurir televizija