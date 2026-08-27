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Grad ne čini pametnim samo najsavremenija tehnologija. Pametan grad inovacije koristi kako bi stanovnicima olakšao svakodnevni život i rešio dobro poznate probleme, od saobraćaja i stanovanja do javnog prevoza i zaštite životne sredine. Prednosti osećaju i turisti, jer grad koji dobro funkcioniše za svoje stanovnike, obično je jednostavniji, prijatniji i zanimljiviji za istraživanje.

Međunarodni institut za razvoj menadžmenta (IMD) svake godine objavljuje Indeks pametnih gradova, odnosno listu najpametnijih gradova na svetu. Cirihu Švajcarskoj sačuvao je prvo mesto i 2026. godine, sedmi put zaredom.

IMD je ocenjivao 148 gradova širom sveta, uzimajući u obzir:

Cirih Foto: Peter Richardson / robertharding / Profimedia

- ekonomsku i tehnološku infrastrukturu,

- kvalitet života,

- životnu sredinu i

- inkluzivnost.

Rang-lista se gotovo u potpunosti zasniva na odgovorima građana, pa pokazuje kako stanovnici doživljavaju mesta u kojima žive. Cirih je jedini grad koji je u izveštaju dobio ukupnu ocenu AAA.

Drugo mesto zauzeo je Oslo, a slede Ženeva, London, Kopenhagen i Dubai. Još jedan švajcarski grad, Lozana, našao se na sedmoj poziciji.

Cirih Foto: Sergey Borisov / Alamy / Profimedia

Rangiranje za 2026. godinu donelo je i nekoliko iznenađenja. Vašington je napredovao za 23 mesta i sada zauzima 39. poziciju, dok se saudijski grad Al Ula popeo za čak 27 mesta i stigao do 85. pozicije. Najbolje rangiran američki grad je Boston, koji se nalazi na 35. mestu.

Iako su stanovnici Cirihu dali veoma visoke ocene, istraživanje je pokazalo i u kojim oblastima još postoji prostor za napredak. Čak 82 odsto ispitanika navelo je pristupačno stanovanje kao najveći prioritet, 60 odsto ukazalo je na gužve u saobraćaju, dok je 47 odsto izdvojilo nezaposlenost.

Ovi problemi odražavaju širu sliku u svetu. Među stanovnicima svih 148 gradova obuhvaćenih istraživanjem, pristupačno stanovanje izdvojeno je kao najhitniji problem, a zatim slede saobraćajne gužve i bezbednost.

VIDEO: Kurir TV u Cirihu: