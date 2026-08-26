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da li ste znali?

da li ste znali?

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Zaboravili ste lozinku za Fejsbuk, Instagram ili neki drugi nalog? Nemojte odmah pokretati opciju za resetovanje. Najpre proverite telefon, jer postoji mogućnost da je lozinka već sačuvana na uređaju.

Ukoliko jeste, možete je pronaći i prikazati za svega nekoliko trenutaka.

U nastavku pogledajte gde se čuvaju sačuvane lozinke na telefonu i kako da ih jednostavno prikažete.

Foto: Shutterstock

Kako pronaći sačuvane lozinke na Androidu?

Na Android uređajima sačuvanim lozinkama najčešće se upravlja putem Gugl Pasword Managera, koji je povezan sa vašim Gugl nalogom. Do njih možete doći kroz posebnu aplikaciju, ali i direktno preko podešavanja telefona.

Ako koristite aplikaciju Gugl Password Manager, postupak je jednostavan:

Otvorite Gugl Pasword Manager. Pronađite aplikaciju ili veb-sajt za koji želite da proverite lozinku. Izaberite željeni nalog. Potvrdite identitet pomoću otiska prsta, prepoznavanja lica ili PIN-a. Dodirnite ikonicu oka kako biste prikazali sačuvanu lozinku.

Na većini Android telefona lozinkama možete pristupiti i bez instaliranja dodatne aplikacije. Otvorite Podešavanja (Settings) > Google > Pasword Manager, a zatim izaberite nalog koji želite da proverite.

Foto: Shutterstock

Kako pronaći sačuvane lozinke na iPhone-u?

I korisnici iPhone-a mogu lako da pristupe sačuvanim lozinkama. Koraci se razlikuju u zavisnosti od verzije iOS-a.

Ako imate iOS 18 ili noviju verziju, uradite sledeće:

Otvorite aplikaciju Passwords (Lozinke). Potvrdite identitet pomoću Face ID-ja, Touch ID-ja ili šifre uređaja. Pronađite željeni sajt ili aplikaciju. Dodirnite odgovarajući nalog. Na ekranu ćete videti sačuvano korisničko ime i lozinku.

Kod starijih verzija iOS-a potrebno je da otvorite Setings (Podešavanja) > Paswords (Lozinke). Nakon potvrde identiteta, pronađite željeni nalog i dodirnite ga kako biste prikazali sačuvane podatke.

Foto: Shutterstock

Sačuvane lozinke možete kopirati, promeniti ili obrisati. Ako neki nalog više ne koristite, njegove podatke možete ukloniti iz menadžera lozinki.

(Kurir.rs/ Informer)

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