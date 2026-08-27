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Savezni sudija ove nedelje odbio je najnoviji zahtev Gislejn Maksvel da bude puštena na slobodu. U odluci donetoj 24. avgusta, sudija Pol Engelmajer iz Južnog okruga Njujorka ocenio je da su svi navodi koje je Maksvel iznela u zahtevu za poništavanje presude "bez ikakvog osnova", a većina njih i "potpuno neozbiljna".

"Maksvelin zahtev je daleko od onoga što bi moglo imati bilo kakvu težinu. Ogromna količina svedočenja i dokumentarnih dokaza izvedenih na suđenju nedvosmisleno je dokazala njenu krivicu, dok su tvrdnje iz njenog zahteva očigledno neosnovane i uglavnom zasnovane na spekulacijama, iskrivljavanju činjenica ili otvorenim lažima", napisao je Engelmajer.

Šokantne fotografije Gislejn Maksvel:

1/8 Vidi galeriju Novoobjavljene fotografije Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Traži poništavanje presude iz 2021. godine

Gislejn Maksvel (64) pokušava da poništi presudu iz 2021. godine kojom je proglašena krivom za trgovinu maloletnicama u korist Džefrija Epstajna.

Zastupajući samu sebe, u decembru je podnela zahtev u kojem tvrdi da su joj tokom suđenja prekršena ustavna prava. Između ostalog, navela je da novi dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde na osnovu Zakona o transparentnosti Epstinovih dosijea predstavljaju dokaze koji je oslobađaju odgovornosti i da bi trebalo da budu uzeti u obzir u žalbenom postupku. Sudija je taj argument odbacio.

"Navodni 'novi' dokazi na koje se Maksvel poziva, pre svega materijali objavljeni prema Zakonu o transparentnosti Epstinovih dosijea, uglavnom nisu relevantni za optužbe protiv nje i ne potkrepljuju njene tvrdnje o greškama u postupku. Naprotiv, tamo gde jesu relevantni, ne oslobađaju je krivice, već je dodatno terete ili potvrđuju ispravnost sudskih odluka koje osporava", naveo je Engelmajer.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Porota zaključila da je godinama pomagala Epstajnu

Savezna porota ranije je utvrdila da je Maksvel bila "ključna figura u približno desetogodišnjoj šemi" koju je zajedno sa Epstinom koristila kako bi namamila, vrbovala, prevozila i podvodila brojne mlade žene i maloletne devojke radi seksualnog iskorišćavanja.

Njeni zahtevi za puštanje na slobodu više puta su odbijani, uključujući i pred Vrhovnim sudom SAD.

Maksvel trenutno služi kaznu u saveznom zatvorskom kampu u Brajanu, u saveznoj državi Teksas, ustanovi nižeg stepena obezbeđenja.

Njeno premeštanje u taj zatvor izazvalo je kontroverze jer je usledilo nakon sastanka sa Todom Blanšom, koji je tada bio zamenik državnog tužioca, a danas obavlja funkciju državnog tužioca SAD.

Optužbe da ima povlašćen tretman iza rešetaka

U ekskluzivnom intervjuu za magazin People, Džen Šah, bivša zvezda rijalitija The Real Housewives of Salt Lake City, koja je zbog prevare takođe izdržavala kaznu u istom zatvoru, optužila je zatvorske zvaničnike da Maksvel iza rešetaka uživa povlašćen tretman.

Pred Kongresom se pozvala na Peti amandman

Gislejn Maksvel je pozvana da svedoči pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD, a u februaru se pred članovima odbora pojavila putem video-veze.

Tom prilikom iskoristila je pravo iz Petog amandmana američkog Ustava i odbila da odgovara na pitanja, iako je ranije ponudila da svedoči samo ukoliko bi zauzvrat dobila imunitet od krivičnog gonjenja.