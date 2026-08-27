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Katastrofale bujične poplave koje su zahvatile Nepal i Kinu odnele su stotine žrtava i ostavile su brojne ulice, kuće i automobile pod vodom, dok su mnogi stanovnici bili primorani da kroz poplavljene delove naselja traže put do bezbednijih područja. Snimci ljudi koji bosi hodaju kroz vodu dodatno pokazuju razmere situacije.

Poplavna voda može biti ozbiljno kontaminirana. U njoj se mogu naći fekalne i druge otpadne materije, pa kontakt sa zagađenom vodom može povećati rizik od crevnih zaraznih bolesti, ali i drugih infekcija.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Barska bolest

Osobama koje su duže vreme bile u kontaktu sa zagađenom poplavnom vodom preti leptospiroza, poznata i kao barska bolest. Ova bakterijska infekcija može izazvati visoku temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i slabinama, a u težim slučajevima i žuticu ili krvarenje. Simptomi se najčešće javljaju nekoliko dana do nekoliko nedelja nakon kontakta sa zaraženom vodom.

Poseban rizik postoji ukoliko prljava voda dođe u kontakt sa posekotinama, ranama ili drugim oštećenjima kože, zbog čega takve povrede treba zaštititi od kontakta sa poplavnom vodom.

Groznica Zapadnog Nila

Poplavljena područja mogu predstavljati pogodno mesto za razmnožavanje komaraca, koji prenose različite infekcije, među kojima je i groznica Zapadnog Nila.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Simptomi se najčešće pojavljuju između tri i 14 dana nakon uboda zaraženog komarca. U blažim slučajevima mogu se javiti groznica, glavobolja, mučnina, povraćanje, otok limfnih žlezda i osip. Kod manjeg broja obolelih infekcija može zahvatiti nervni sistem i izazvati ozbiljne simptome poput ukočenosti vrata, dezorijentacije, tremora, mišićne slabosti ili paralize.

Hepatitis A

Poplave mogu povećati i rizik od širenja hepatitisa A, koji se prenosi fekalno-oralnim putem, najčešće preko kontaminirane hrane i vode. Za razliku od nekih drugih oblika virusnog hepatitisa, hepatitis A ne prelazi u hroničnu infekciju, a većina obolelih se potpuno oporavi.

Među karakterističnim simptomima su žutilo kože i beonjača, tamna mokraća i svetla stolica, a mogu se javiti i povišena temperatura, bol u stomaku, mučnina, gubitak apetita i svrab.

Ukoliko ste bili prinuđeni da prolazite kroz poplavnu vodu, izbegavajte dodirivanje lica i očiju prljavim rukama. Nakon povratka u dom, operite ruke sapunom i vodom, istuširajte se i očistite ili dezinfikujte predmete i obuću koji su bili u kontaktu sa poplavnom vodom.

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