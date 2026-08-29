Slušaj vest

Čišćenje roštilja posle pečenja mesa mnogima je najdosadniji deo posla, naročito kada se masnoća i ostaci hrane zapeku na rešetki. Jedan jednostavan trik zato privlači sve više pažnje – prelazak kockicom leda preko još tople rešetke.

Ideja je jednostavna. Kada led dođe u kontakt sa zagrejanim metalom, brzo se topi, a deo vode pretvara se u paru. Toplota i vlaga mogu da omekšaju sveže ostatke hrane i masnoće pre nego što se potpuno stvrdnu. Ipak, ovaj trik zahteva oprez i nije pogodan za svaku vrstu rešetke.

Kako led pomaže pri čišćenju roštilja

Posle pripremanja mesa, između šipki rešetke često ostaju masnoća, komadići hrane, sir, sosovi i ostaci marinada. Dok je metal još topao, naslage uglavnom nisu potpuno stvrdnute. Kockica leda se na toploj površini gotovo trenutno topi i stvara paru, koja može da pomogne u odvajanju površinskih naslaga.

Princip podseća na sipanje male količine vode u još topao tiganj kako bi se lakše odvojili ostaci hrane. Kod roštilja je, međutim, potreban znatno veći oprez zbog visoke temperature.

Kockica leda se na toploj površini gotovo trenutno topi i stvara paru, koja može da pomogne u odvajanju površinskih naslaga. Foto: Filippo Carlot / Alamy / Profimedia

Led nikada ne treba držati prstima

Kockicu leda ne treba uzimati golim rukama i njome prelaziti preko rešetke. Osim opasnosti od dodirivanja vrelog metala, para koja nastaje može veoma brzo da izazove opekotine. Bezbednija varijanta je korišćenje dugačkih hvataljki kojima se drži jedna kockica leda. Pre toga treba sačekati da nestane otvoreni plamen i da se temperatura roštilja donekle smanji. Ledom se prelazi samo preko mesta na kojima su ostali zalepljeni tragovi hrane, bez sipanja većih količina vode na vrelu rešetku.

Može li led da ošteti rešetku?

Nagla promena temperature kod pojedinih materijala može da izazove termički šok. Zbog toga stavljanje leda na izuzetno zagrejanu rešetku nije uvek dobra ideja. Rizik zavisi od materijala, debljine i načina izrade. Poseban oprez potreban je kod emajliranih i obloženih rešetki, kao i kod modela za koje proizvođač propisuje određeni način čišćenja. Zato ne bi trebalo bacati više kockica leda odjednom niti sipati hladnu vodu preko veoma vrelog roštilja. Ako proizvođač preporučuje drugačiji način održavanja, njegova uputstva imaju prednost u odnosu na ovaj kućni trik.

Foto: Amelia Martin / Panthermedia / Profimedia

Led ne zamenjuje pravo čišćenje

Ovaj postupak može samo da olakša prvi korak. Nakon što se rešetka dovoljno ohladi za bezbedno rukovanje, potrebno je završiti čišćenje na način koji odgovara materijalu od kojeg je napravljena. Ako se masnoća i ostaci hrane ne uklanjaju redovno, vremenom mogu da se pretvore u tvrd sloj zagorelih naslaga, koji tokom sledećeg korišćenja može da stvara dim i neprijatne mirise. Upravo zato trik sa kockicom leda ima smisla neposredno nakon roštiljanja – cilj nije da led potpuno očisti rešetku, već da omekša sveže naslage i olakša kasnije ribanje.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Trik za sočno meso na roštilju