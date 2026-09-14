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Ako je postojala televizijska priča koja je osamdesetih godina mogla da parira najsloženijim svetskim dramama, onda je to rodoslov Karingtonovih iz kultne "Dinastije" koja, nakon skoro pola veka, ponovo stiže na male ekrane i emitovaće se od 14. septembra na Kurir televiziji, svakog radnog dana u terminima od 17.00 i 23.10 časova. Prkošenje pravilima, borba oko nafte, brakovi iz interesa, preljube, skrivane trudnoće, vanbračne veze, otmice i davno zaboravljena deca - praktično nije postojala relacija u ovoj bogatoj porodici koja nije bila zakomplikovana do krajnjih granica.

Linda Evans, Džoan Kolins, Džon Forsajt - serija Dinastija Foto: Kurir Promo

U samom središtu svih zbivanja stoji Blejk Karington, moćni naftni magnat i nesumnjiva glava doma. Oko njega se plete razgranata mreža odnosa u kojoj je posmatraču često teško da razluči ko je kome trenutni supružnik, ko je bivši partner, ko je nečije dete, a ko zakleti neprijatelj. Iz toga nastaje potpuni lavirint: akteri koji su se u jednom momentu pojavili kao ljubavnici ili partneri jednog člana porodice, neretko su istovremeno bili isprepletani i sa drugim članovima te iste dinastije.

Dalje u tekstu donosimo detaljan pregled najvažnijih porodičnih i emotivnih spona, kao i konačan odgovor na pitanje koje je decenijama mučilo gledaoce: ko je zapravo kome šta u domu Karingtonovih?

Blejk Karington

Blejk Karington je temelj ove sage i najuticajniji čovek u Denveru. Svoje ogromno bogatstvo stekao je vodeći moćnu naftnu kompaniju, a njegovo prezime nosi težinu oko koje se vrte svi ključni sukobi u seriji.

Pogledajte u galeriji fotografije Blejka Karingtona:

1/7 Vidi galeriju Blejk Karington, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Njegov prvi brak bio je sklopljen sa Aleksis, ženom sa kojom je dobio četvoro dece - Stivena, Felon, Adama i Amandu. Njihova zajednica bila je nabijena velikom strašću, ali i teškim izdajama, zbog čega se posle izvesnog vremena raspala. Ipak, zvaničan razvod nije označio kraj njihovog rata. Naravno, Aleksis u nastavku postaje njegov najljući suparnik na svim poljima.

Nakon razlaza sa njom, Blejk se ludo zaljubljuje u svoju sekretaricu Kristl i stupa u brak u kom pokušava da izgradi odnos zasnovan na iskrenosti i ljubavi. Uprkos tome, ni ova veza neće ostati pošteđena velikih porodičnih tragedija.

Dodatni zaplet u njihovoj priči doprinosi i nekadašnja emotivna povezanost Kristl sa Metjuom Blejsdelom, vlasnikom manje naftne firme i bivšim Blejkovim radnikom. Čitavu situaciju dodatno komplikuje to što je Metju bio oženjen Klaudijom, ženom koja će kasnijim potezima trajno obeležiti sudbine svih Karingtonovih.

Aleksis Karington

Aleksis je prva Blejkova supruga i majka njegove dece. Iz te turbulentne veze rođeni su Stiven i Felon, dok će se godinama kasnije ispostaviti da porodica skriva još dublje mračne tajne nego što je iko slutio.

Pogledajte u galeriji fotografije Aleksis Karington:

1/7 Vidi galeriju Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia

Ona je izuzetno ambiciozna, nepredvidiva i spremna na sve kako bi zaštitila sopstvene interese. Kada se njen brak sa Blejkom raspao, njihova relacija se pretvorila u otvoreni rat. Ipak, jedna od najvećih misterija koju je godinama čuvala u sebi iz korena će promeniti celokupno porodično stablo Karingtonovih.

Stiven Karington

Stiven je sin Blejka i Aleksis i predstavlja jednog od ključnih likova u seriji. Za razliku od autoritativnog oca, Stiven konstantno pokušava da živi u skladu sa sopstvenim ubeđenjima. Njegova seksualnost postaje glavno poprište sukoba sa Blejkom, koji teško prihvata činjenicu da mu je naslednik biseksualac. Stivenova emotivna prošlost u velikoj meri usložnjava i ostale porodične odnose.

Semi Džo i Stiven Karington, serija Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

Pre nego što je uopšte uazio u veze sa ženama, Stiven je bio u emotivnoj priči sa cimerom sa studija. Ta ljubav imala je tragičan epilog, a najveće posledice snosio je upravo Blejk. Neshvaćen i slomljen od tuge, Stiven potom ulazi u tajnu aferu sa Klaudijom Blejsdel, što spaja dve rivalske porodice na najgori mogući način. U trenutku kada se činilo da će Klaudija i Stiven ostati zajedno, događa se preokret koji ga vodi pravo u naručje Semi Džo, buntovne Kristline rođake. Ona stiže u posetu na nekoliko nedelja, ali ubrzo postaje nova gospođa Karington udajom za Stivena doslovno preko noći.

Felon Karington

Felon je Blejkova ćerka iz braka sa Aleksis, a uvek ju je pratio glas očeve mezimice koja dobija sve što poželi. Na toj listi želja našao se i Džef Kolbi. On u njenom životu nije bio prolaznik, već bratanac Sesila Kolbija, nekadašnjeg Blejkovog prijatelja koji je vremenom postao njegov najveći poslovni neprijatelj.

Pogledajte u galeriji fotografije Felon Karington:

1/5 Vidi galeriju Felon Karington, serija Dinastija Foto: American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia, Aaron Spelling Prods Co / Everett / Profimedia, IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Felon i Džef se poznaju još od najranijeg detinjstva, pa njihov naprasni brak na prvi pogled i nije izgledao neobično. Međutim, ubrzo se otkriva da iza tog čina ne stoji čista emocija, već proračunat interes. Mnogobrojne spletke i tajne afere opasno su poljuljale njihov brak, ali su u njemu ipak ostali kako bi njihov sin L. B. Kolbi rastao uz oba roditelja.

Kristl Karington

Kristl je doživela neverovatan društveni uspon kada se, posle godina rada na poziciji sekretarice, udala za svog nadređenog i vlasnika naftnog carstva, Blejka Karingtona. Pre ove udaje bila je u strastvenoj aferi sa Metjualom Blejsdelom, a taj odnos je bio dodatno opterećen činjenicom da je Metju tada bio u braku sa Klaudijom. Godinama kasnije Blejk postaje bogatiji za još jednu ćerku - Kristinu, koju mu je podarila Kristl.

Pogledajte u galeriji fotografije Kristl Karington:

1/11 Vidi galeriju Kristl Karington, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia, Proffimedia, Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

Njihova bračna idila počinje da se urušava kada se u život Karingtonovih vraća opasna Aleksis, koja po svaku cenu želi da ih razdvoji i uništi im sreću. Netrpeljivost između Aleksis i Kristl postala je toliko izražena da je serija stekla planetarnu popularnost upravo zahvaljujući njihovim svakodnevnim svađama i fizičkim obračunima.

Semi Džo

Kada se u velelepnu vilu doseli Semi Džo, situacija u domu postaje još zapletenija. Semi Džo je sestričina Kristl Karington, odnosno ćerka njene preminule sestre Iris. Preko tetke ona ulazi u ovaj bogati svet iako nema Karingtonovu krv. Najpre dolazi samo u kratku posetu, ali kulminacija njenog boravka nastupa kada se u tajnosti uda za Stivena Karingtona, čoveka koji je do tada bio poznat po svojim romansama sa muškarcima.

Pogledajte u galeriji fotografije Semi Džon u seriji "Dinastija":

1/8 Vidi galeriju Heder Loklir u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia, Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia, IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Džef Kolbi

Džef Kolbi je Felonin suprug, ali ujedno i ključna karika u neprekidnom ratu između porodica Karington i Kolbi. Kao bratanac Sesila Kolbija, on se nalazi u samom centru sukoba. Njegov brak sa Felon u početku funkcioniše kao poslovni pakt koji treba da pomogne Blejku, ali se vremenom pretvara u pravu bračnu zajednicu propraćenu svim problemima koje nosi ovo slavne prezime. Kada dobiju sina L. B. Kolbija, krvna veza između ovih rivalskih porodica postaje neraskidiva.

Džef Kolbi i Kristl Karington, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Sesil Kolbi

Sesil Kolbi je još jedna izuzetno uticajna figura u ovoj priči. U početku je sarađivao sa Blejkom Karingtonom, ali se njihovo prijateljstvo ubrzo pretvorilo u netrpeljivost. Sesil je Džefov stric, što znači da brak između Felon i Džefa spaja dve porodice koje su istovremeno i poslovni suparnici i lični neprijatelji. Udajom za Džefa, Felon ulazi u dom čoveka koji godinama pokušava da uništi njenog oca, dok svi Sesilovi opasni planovi postupno izbijaju na površinu.

Sesil Kolbi, serija Dinastija Foto: ABC / Hollywood Archive / Profimedia

Klaudija i Metju Blejsdel

Metju Blejsdel bio je u braku sa Klaudijom, sa kojom je dobio ćerku Lindzi. Njihov brak se definitivno urušava kada Metju započne aferu sa Kristl. Do konačnog razlaza dolazi kada Klaudija prizna da je imala aferu sa Stivenom Karingtonom, nakon čega Metju odlazi i odvodi njihovu ćerku sa sobom. Ipak, Klaudijina uloga u seriji tek tada dobija na značaju. Njena povezanost sa Karingtonovima stvara jedan od najzapletenijih ljubavnih trouglova: bila je Metjuova žena, Metju je bio sa Kristl, Kristl se udala za Blejka, a Klaudija je potom prevarila muža sa Blejkovim sinom Stivenom, da bi kasnije završila i sa drugim članom ove porodice.

Metju Blejsdel, Klaudija Blejsdel, serija Dinastija Foto: Printscreen/Youtube

Adam Karington

Kada se učinilo da su svi odnosi već dovoljno zamršeni, u seriju ulazi Adam Karington. On je prvorođeni sin Blejka i Aleksis koji je bio kidnapovan još kao beba. Njegov iznenadni povratak potpuno menja sve odnose u kući. Adam i Stiven ubrzo postaju otvoreni rivali, a među njima izbija jak sukob usled Adamove izražene homofobije. Stiven, koji se godinama borio sa očevim neprihvatanjem, sada dobija još jednog protivnika u sopstvenom domu.

Pogledajte u galeriji fotografije Adama Karingtona:

1/5 Vidi galeriju Adam Karington, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Amanda Karington

Još jedna velika porodična tajna jeste Amanda. Ona je takođe ćerka Blejka i Aleksis, ali Blejk godinama nije imao pojma o njenom postojanju jer je Aleksis krila tu informaciju punih 16 godina, koliko je provela proterana iz porodice Karington. Amandina pojava u Denveru još jedan je dokaz da se u ovoj dinastiji tajne ne mogu skrivati zauvek.

Pogledajte fotografije Amande Karington:

1/5 Vidi galeriju Amanda Karington, serija Dinastija Foto: American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia, IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Kako izgleda porodica Karington kada se sve poveže?

Kada se svi ovi složeni odnosi stave na jedno mesto, dobija se pravi porodični lavirint:

Blejk Karington je otac Stivena i Felon, a kasnije se ispostavlja da je biološki otac i Adamu i Amandi.

Njegova prva supruga je Aleksis, majka njegove dece, dok sa drugom suprugom Kristl potomstvo dobija ćerku Kristinu znatno kasnije.

Stiven je sin Blejka i Aleksis. Bio je u emotivnoj vezi sa muškarcem, zatim sa Klaudijom Blejsdel, da bi se potom oženio Semi Džo, Kristlinom rođakom.

Felon je Stivenova sestra koja se udaje za Džefa Kolbija, Sesilovog bratanca, i sa njim dobija sina L. B. Kolbija.

Kristl je druga Blejkova žena i tetka Semi Džo. Pre braka sa Blejkom bila je u vezi sa Metjuom Blejsdelom.

Klaudija Blejsdel je Metjuova supruga i Lindzina majka. Nakon Metjuove afere sa Kristl, Klaudija ulazi u vezu sa Stivenom.

Džef Kolbi je Felonin muž, Sesilova krv i otac malog L. B. Kolbija.

Adam i Amanda naknadno otvaraju potpuno nova poglavlja u ovoj priči kao naknadno otkriveni naslednici.

Pogledajte kultne scene u seriji "Dinastija":

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Porodica u kojoj krv nije jedina veza

Upravo je ova kompleksnost učinila "Dinastiju" televizijskim fenomenom. Rodoslov Karingtonovih nije samo prosta priča o srodstvu, već duboka saga o novcu, moći, osveti i opasnim tajnama.

U ovom svetu supružnici preko noći postaju najveći neprijatelji, suparnici ulaze u srodstvo preko brakova svoje dece, tajni ljubavnici postaju ravnopravni članovi doma, a zaboravljeni naslednici dolaze onda kada se to najmanje očekuje. Zato je jedini tačan odgovor na pitanje ko je kome šta u porodici Karington - to zavisi isključivo od epizode koju gledate.

Pogledajte video: Dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji