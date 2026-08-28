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Dnevni horoskop za 28. avgust. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nije vam lako da rešite probleme koji su vas toliko opteretili jer nemate s kim da ih podelite. Povlačite se u sebe i ne primećujete sve prilike za nova poznanstva koje vam se ukazuju. Sklonost ka gojenju je naglašena.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Osećate da su vam potrebne promene na poslovnom planu, ali nećete moći brzo da ih pokrenete. Jedna osoba će pokazati interesovanje za vas, a vama će trebati vremena da odlučite da li želite vezu s njom. Problemi s nesanicom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Previše se oslanjate na druge ljude i nije vam lako da neke poslove preuzmete na sebe i da ih sami završite. Upoznaćete osobu koja će u vama da probudi radoznalost, ali i osećaj nesigurnosti i straha. Nervni sistem vam je osetljiv.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas možete da donesete presudne odluke za vašu poslovnu budućnost. Pred vama je dobar dan. Osećate se usamljeno iako ste u vezi i niste zadovoljni odnosom s partnerom. Hronični problemi vas muče.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Veoma je verovatno da ćete morati da menjate neke stvari na polju posla u narednom periodu. Shvatate sve više da vaš partner želi da mu budete maksimalno posvećeni i njegova posesivnost vam smeta. Izbegavajte alkohol.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Finansijski preokreti vam unose dosta stresa i tenzije i osećate da vam se tlo pod nogama izmiče. Moguće je da ćete imati probleme u ljubavnoj vezi zbog partnera, koji je neiskren prema vama. Problemi sa urinarnim traktom.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Moguće je da ćete praviti veće greške kada je u pitanju posao i da će vam biti potrebno dosta vremena da ih ispravite. Iako osećate da postoje veći problemi između vas i voljene osobe, vi se borite za ljubav. Problemi s glavoboljom.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Došlo je vreme da se posvetite tome da proširite posao i da neke stvari menjate polako nabolje. Svesni ste koliko mana ima vaš partner i prihvatate ga bez obzira na sve jer ga zaista volite. Problemi s peskom u bubrezima.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Moguće je da dugo čekate na ostvarenje poslovnog projekta koji će vam doneti poboljšanje finansija. Trenutno vam ljubav nije na prvom mestu i više ste okrenuti nekim drugim stvarima. Muče vas problemi s hroničnim umorom.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ne želite da se prilagođavate drugima i da na poslovnom polju nađete najbolje moguće rešenje. Vaša veza s voljenom osobom polako dolazi do nepovoljne faze i javljaju vam se novi problemi. Mogući su problemi sa alergijama.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Imaćete više slobodnog vremena tokom današnjeg dana jer vas ne očekuje veliki broj obaveza. Sve ste sigurniji da pored trenutnog partnera želite da ostvarite stabilnost na ljubavnom planu. Ne bi trebalo da očekujete probleme.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Isfrustrirani ste zbog ponašanja svojih saradnika i na poslovnom polju vas prati mnogo nervoze i problema. Veoma vam je lepo s trenutnim partnerom i osećate se dobro kad provodite vreme zajedno. Problemi vezani za pritisak.