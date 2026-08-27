Krvavi Mesec donosi predah za ova 4 znaka horoskopa: Spektakularni prizor biće vidljiv u petak na nebu, a evo šta on znači
U ranim jutarnjim satima u petak, 28. avgusta, na nebu će se pojaviti spektakularni Krvavi Mesec, kada će više od 90 odsto Mesečevog diska biti vidljivo u upečatljivoj crvenoj nijansi.
Za razliku od pomračenja Sunca, ovaj nebeski fenomen može bezbedno da se posmatra golim okom, bez posebnih naočara ili druge zaštitne opreme.
Zašto Mesec postaje crven?
Krvavi Mesec predstavlja delimično pomračenje Meseca i izgledom je veoma sličan potpunom pomračenju, ali uz karakterističan jezivi crveni sjaj. Crvena boja nastaje zato što Zemlja blokira direktnu sunčevu svetlost. Kraće plave talasne dužine rasipaju se u Zemljinoj atmosferi, dok duže crvene talasne dužine nastavljaju put do Meseca i daju mu prepoznatljivu krvavocrvenu boju.
Šta Krvavi Mesec znači prema astrologiji?
Iako astronomija objašnjava ovaj fenomen kao prirodan događaj, astrolozi mu pripisuju posebno značenje – mada se njihova tumačenja razlikuju.
Astrološkinja Lisa Stardast smatra da pomračenje Meseca donosi dublje razumevanje sebe.
"Pomračenje Meseca služi da nam donese dublje razumevanje nas samih i uzdigne naš um na viši nivo."
Prema njenim rečima, najmanje će uticati na četiri horoskopska znaka:
Ribe
Blizance
Device
Strelčeve
S druge strane, astrološkinja Ketrin Gošen ranije je upozorila da ovakvi nebeski događaji mogu pojačati emocije i podstaći nepromišljene reakcije.
"Emocije mogu biti veoma snažne i mogli biste da reagujete naglo pre nego što stignete da razmislite."
Ona savetuje da se period oko Krvavog Meseca iskoristi za introspekciju i emocionalni reset, umesto za donošenje velikih odluka ili započinjanje važnih promena.