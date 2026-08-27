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U ranim jutarnjim satima u petak, 28. avgusta, na nebu će se pojaviti spektakularni Krvavi Mesec, kada će više od 90 odsto Mesečevog diska biti vidljivo u upečatljivoj crvenoj nijansi.

Za razliku od pomračenja Sunca, ovaj nebeski fenomen može bezbedno da se posmatra golim okom, bez posebnih naočara ili druge zaštitne opreme.

Krvavi Mesec Foto: AP Photo/Marco Ugarte

Zašto Mesec postaje crven?

Krvavi Mesec predstavlja delimično pomračenje Meseca i izgledom je veoma sličan potpunom pomračenju, ali uz karakterističan jezivi crveni sjaj. Crvena boja nastaje zato što Zemlja blokira direktnu sunčevu svetlost. Kraće plave talasne dužine rasipaju se u Zemljinoj atmosferi, dok duže crvene talasne dužine nastavljaju put do Meseca i daju mu prepoznatljivu krvavocrvenu boju.

Šta Krvavi Mesec znači prema astrologiji?

Iako astronomija objašnjava ovaj fenomen kao prirodan događaj, astrolozi mu pripisuju posebno značenje – mada se njihova tumačenja razlikuju.

Astrološkinja Lisa Stardast smatra da pomračenje Meseca donosi dublje razumevanje sebe.

"Pomračenje Meseca služi da nam donese dublje razumevanje nas samih i uzdigne naš um na viši nivo."

Prema njenim rečima, najmanje će uticati na četiri horoskopska znaka:

Horoskop Foto: Zoonar/Zoya Fedorova, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Ribe

Blizance

Device

Strelčeve

S druge strane, astrološkinja Ketrin Gošen ranije je upozorila da ovakvi nebeski događaji mogu pojačati emocije i podstaći nepromišljene reakcije.

"Emocije mogu biti veoma snažne i mogli biste da reagujete naglo pre nego što stignete da razmislite."

Ona savetuje da se period oko Krvavog Meseca iskoristi za introspekciju i emocionalni reset, umesto za donošenje velikih odluka ili započinjanje važnih promena.