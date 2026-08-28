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Bonton u toaletu kreće se od nepisanih pravila oko kojih nema rasprave (spustite dasku nakon korišćenja, muškarci!) do onih o kojima se večito polemiše (da li toalet papir treba da bude okrenut ka spolja ili ka zidu). Jedno od najspornijih pitanja tiče se poklopca WC šolje.

Možda ste čuli da poklopac treba spustiti pre puštanja vode, ali koliko je zapravo loše ostaviti ga podignutog kada niko ne koristi toalet? Otvorena WC šolja svakako nije nešto što će oplemeniti izgled kupatila. Ali da li predstavlja i zdravstveni rizik?

Mikrobiolog Džejson Tetro, poznat kao Lik za bakterije (Germ Guy), otkrio je da li poklopac WC šolje treba da bude spušten 24 sata dnevno ili je malo vazduha ipak dobro za šolju.

Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

Zašto treba spustiti poklopac WC šolje pre puštanja vode?

Nema mnogo suptilnog načina da se ovo kaže: ako pustite vodu dok je poklopac podignut, sitne kapljice urina i fekalija mogu završiti svuda unaokolo. Puštanje vode stvara takozvani „toaletni oblak“, naučni izraz za raspršivanje aerosolizovanih kapljica koje mogu sadržati bakterije i viruse.

Kada pustite vodu sa podignutim poklopcem, „aerosolizovane kapljice mogu dospeti i do šest metara od WC šolje“, kaže Tetro. „Spuštanje poklopca pre puštanja vode može sprečiti da ti aerosoli dospeju u prostoriju.“

Iako ovo nije savršena mera zaštite, može napraviti značajnu razliku. Studija iz 2020. godine analizirala je aerosole nakon puštanja vode sa podignutim i spuštenim poklopcem i utvrdila da se spuštanjem poklopca količina aerosola koji sadrže bakterije smanjuje i do 50 odsto.

Foto: Aida Makhmudova / Alamy / Profimedia

Da li poklopac treba da bude otvoren ili zatvoren kada se WC ne koristi?

I tada bi trebalo da bude spušten. Evo zbog čega: „Kada je poklopac zatvoren, sprečavate potencijalni način širenja [klica]“, kaže Tetro. „Iako se najveći deo širenja događa tokom puštanja vode, mogu ostati tragovi bakterijske kontaminacije koji potencijalno mogu predstavljati problem.“

Bez obzira na to koliko je vaš dom čist, WC šolja je prepuna mikroorganizama. U vodi u šolji mogu se nalaziti virusi poput norovirusa, kao i bakterijski patogeni, uključujući E. coli i C. difficile (poznatu i kao C. diff).

„Fekalne koliformne bakterije poput C. difficile mogu biti oportunistički patogeni“, objašnjava Tetro, „što znači da mogu izazvati infekcije na mestima na kojima se inače ne pojavljuju ili kod ljudi čiji imuni sistem nije u stanju da se izbori sa njima.“

Ali, čekajte malo - možda se pitate kako bi te klice mogle da se šire ako niko ne koristi toalet? Glavni put može biti vaš kućni ljubimac. Vlasnici ljubimaca znaju da psi, a čak i neke mačke, WC šolju doživljavaju kao sopstvenu luksuznu pojilicu.

Foto: E.Westmacott / Alamy / Profimedia

To nije dobro iz nekoliko razloga. Pijenje kontaminirane vode može izazvati stomačnu infekciju kod ljubimca, a preko fekalnog prenosa može ugroziti i vas, kaže Tetro. Ako vaš pas poliže vodu zaraženu bakterijom E. coli, a zatim vam poliže lice, postoji rizik da se i vi razbolite.

Dakle, da li zaista možete da se razbolite zbog toga?

Da, i te kako. Ako pas prenese patogene na vaše lice ili ruke, a oni dospeju u usta, možete dobiti gastrointestinalnu infekciju ili norovirus. Ako mikroorganizmi dospeju na sluzokožu ili kožu, postoji rizik od bakterijske infekcije kože, sinusa ili očiju.

Da li je problem veći ako neko ima stomačni virus?

Ako neko u vašem domu ima norovirus – virus koji izaziva povraćanje i proliv – budite posebno oprezni i obavezno spuštajte poklopac pre puštanja vode. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), jedan od načina širenja norovirusa jeste upravo preko kontaminiranih toaleta.

Foto: Виктория Котлярчук / Alamy / Profimedia

Osim spuštanja poklopca nakon korišćenja, izuzetno je važno i dezinfikovati WC šolju ako je neko u domaćinstvu bolestan.

Postoje li još neki razlozi da poklopac bude zatvoren?

Postoji još jedan razlog da ga spustite: može pomoći u kontroli vlažnosti u kupatilu. Kada je poklopac otvoren, kupatilo može postati nešto vlažnije, kaže Tetro. Pošto je visoka vlažnost u zatvorenim prostorima povezana sa pojavom buđi, dobro je smanjiti je na svaki mogući način – uključujući i spuštanjem poklopca WC šolje.

Kako još možete da smanjite razmnožavanje bakterija u kupatilu?

U ovom trenutku možemo da se složimo da poklopac WC šolje treba da bude spušten, zar ne? Ali osim toga, postoji još nekoliko jednostavnih koraka koje možete preduzeti kako biste smanjili količinu klica i izbegli efekat raspršivanja kapljica prilikom puštanja vode.

Posle velike nužde pustite vodu dva puta

Dodatno puštanje vode smanjuje količinu bakterija u WC šolji, pokazala je studija koja je upoređivala nivoe bakterije E. coli u vodi nakon jednog i dva ispiranja.

Foto: David Izquierdo Roger / Alamy / Profimedia

„Nije savršeno rešenje“, kaže Tetro za ovaj dodatni korak, „ali pomaže.“

Redovno prebrišite površine u kupatilu

Toplom vodom i sapunom ili sredstvom za čišćenje u domaćinstvu redovno prebrišite površine u kupatilu – radne ploče, kvake, dasku WC šolje i druge površine koje često dodirujete.

Dezinfikujte WC, naročito ako neko u kući ima stomačni virus

Jednom nedeljno očistite WC sredstvom koje uništava klice, poput sredstva za kupatilo na bazi izbeljivača. Ako neko u domaćinstvu ima stomačni virus, posebno je važno da pratite uputstva CDC-a za dezinfekciju:

Stavite jednokratne rukavice i prebrišite WC šolju papirnim ubrusima. Potom ih bacite u kesu za smeće i dobro je zatvorite.

Napravite rastvor za dezinfekciju tako što ćete pomešati pet kašika izbeljivača za domaćinstvo sa oko 3,8 litara vode.

Operite površine WC šolje dezinfekcionim rastvorom.

Ostavite dezinfekciono sredstvo da deluje najmanje pet minuta.

Očistite površine sapunom i toplom vodom.

Foto: Dragana Udovičić/Profimedia/fonet

Jednom nedeljno dezinfikujte površine u kupatilu

Svakodnevno prebrišite površine sprejem za čišćenje u domaćinstvu. Jednom nedeljno koristite dezinfekciono sredstvo, poput spreja za kupatilo na bazi izbeljivača, kako biste uklonili klice sa radnih površina i drugih delova kupatila.

Budite opsednuti pranjem ruku

Nakon dodirivanja površina u kupatilu obavezno operite ruke sapunom i toplom vodom. Sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola ne uništavaju norovirus, pa je ključno koristiti sapun umesto sredstva za dezinfekciju ruku.

Sklonite četkicu za zube iz „zone udara“

Obavezno sklonite ono čime svake večeri perete zube iz putanje „toaletnog oblaka“. Četkicu držite u ormariću za lekove ili je premestite na policu udaljenu više od šest metara od WC šolje.

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