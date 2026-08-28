Slušaj vest

Kuhinja je jedan od ključnih prostora svakog porodičnog doma, a njeno uređenje zahteva posebnu pažnju kako bi istovremeno odgovorilo na svakodnevne funkcionalne potrebe, ali i na želje i osećaj prijatnosti koji dom čine ličnim prostorom. Upravo zato, prema rečima Anite Lang, osnivačice studija IMI Design, dizajn kuhinje ne može se posmatrati samo kroz praktičnost.

A prema trendovima koje dizajneri enterijera najavljuju za 2026. godinu, način na koji ljudi zamišljaju svoju idealnu kuhinju značajno se menja. Sve više prostora dobijaju toplina, prirodni materijali, zemljane boje i pametno organizovani radni delovi koji ostaju skriveni od pogleda.

Smeđe kuhinje su ponovo u modi

Jedan od najuočljivijih trendova biće povratak prirodnog drveta. Dizajnerka enterijera Grej Džojner ističe da sve više njenih klijenata traži kuhinje koje deluju toplije i prijatnije.

Smeđe kuhinje su ponovo u modi Foto: Cees Schaap / Alamy / Profimedia

"Naši klijenti sve češće počinju da traže 'toplije' kuhinje", kaže Džojner. Njeno rešenje je povratak kuhinjskim ormarićima od prirodnog drveta, posebno onima koji su bajcovani, a ne ofarbani. Takav izgled podseća na kuhinje koje su bile izuzetno popularne tokom osamdesetih godina prošlog veka i koje su se mogle pronaći u brojnim domovima širom bivše Jugoslavije.

Reč je o onim prepoznatljivim smeđim kuhinjama koje su mnogi tokom prethodnih decenija želeli što pre da zamene modernijim, najčešće belim ili sivim varijantama. Međutim, trend za 2026. godinu donosi njihov povratak, ali u znatno savremenijem izdanju.

Neće biti kopija onih iz prošlih decenija

Dizajnerka Loren Lerner slaže se da prirodni materijali ponovo dobijaju važnu ulogu u uređenju kuhinja. Prema njenim rečima, savremeni ormarići ipak neće biti doslovna kopija onih iz prošlih decenija.

"Ormarići se sve više kreću ka čistim linijama i profilima inspirisanim nameštajem, uz minimalne detalje", objašnjava Lerner.

Ne morate da menjate celu kuhinju da biste pratili trend

Za one koji nisu spremni na potpunu obnovu kuhinje, Grej Džojner predlaže jednostavnije rešenje. Dovoljno je u postojeći prostor uneti samo jedan segment ormarića od prirodnog drveta kako bi kuhinja dobila više dubine i topline, bez velike renovacije i značajnog finansijskog zahvata.

Drveno kuhinjsko ostrvo je veoma praktično Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

1. Na primer, drveno kuhinjsko ostrvo može postati centralni element u inače beloj kuhinji.

2. Druga mogućnost je kombinovanje donjih ormarića izrađenih od drveta sa gornjim ormarićima u nekoj drugoj, farbanoj nijansi.

Takve kombinacije omogućavaju da se prirodni materijal istakne, a da prostor pritom ne deluje zastarelo ili previše jednolično.

Skriveni radni prostori

Još jedan trend koji će, prema najavama dizajnera, obeležiti 2026. godinu jeste sve veća popularnost skrivenih radnih delova kuhinje. Ostave, pomoćne kuhinje i posebni prostori namenjeni malim kućnim aparatima postaju sve traženiji. Cilj je jednostavan - aparati koje ljudi svakodnevno koriste treba da budu lako dostupni, ali ne moraju stalno da budu izloženi pogledima.

"Ostave su novi radni pultovi", kaže agent za nekretnine Džejk Kenedi iz Compassa, koji često razgovara sa klijentima o njihovim potrebama kada je reč o uređenju kuhinje.

Kako objašnjava, vlasnici žele da imaju male kućne aparate nadohvat ruke, ali istovremeno žele da glavna kuhinja ostane vizuelno čista i uredna.

Skriveni radni delovi kuhinje su sve popularniji Foto: alexandre zveiger / Alamy / Profimedia

"Kuhinje će biti usmerene na integrisane zone koje kuvanje čine jednostavnim, a da pritom prostor ostane vizuelno uredan", navodi Kenedi.

Loren Lerner takođe primećuje veliku potražnju za takvim dodatnim prostorima. Prema njenim rečima, njihova prednost je u tome što omogućavaju da glavna kuhinja ostane mirna i uredna, dok se svakodnevne aktivnosti, priprema hrane i korišćenje aparata mogu odvijati u zasebnoj zoni.

Džojner pak voli ove sekundarne prostore jer se klijenti u njima često usuđuju na dizajnerske rizike, poput razigranih keramičkih pločica na podu ili tamnijih, dramatičnih boja zidova.

Hladni sivi tonovi postaju prošlost

Topli beli tonovi, bež nijanse, boja pečurke, taupe, glina i prigušene zelene dominiraće paletom za 2026. godinu.

"Vidimo da se klijenti udaljavaju od hladnih sivih tonova i kontrastnih crno-belih kombinacija i okreću se mekšim, zemljanim nijansama", objašnjava Lerner, naglašavajući da takve boje deluju umirujuće i prirodno te omogućavaju da prirodni materijali dođu do izražaja.

Dizajner enterijera Kristofer Bautlier ističe da se boja sada koristi strateški – na kuhinjskim "ostrvima", u zonama smočnice ili na sekundarnoj stolariji, umesto da prekriva celu kuhinju. Lerner primećuje da se prigušene zelene, tonovi gline i zagasito plave posebno pojavljuju na kuhinjskim otocima ili donjim ormarićima.

Drugim rečima, smeđe kuhinje koje su mnogi nekada jedva čekali da zamene ponovo se vraćaju - samo ovog puta u modernijem, jednostavnijem i znatno sofisticiranijem izdanju.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

VIDEO: Ideja za malu kuhinju: