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Nova sezona kviza „Superpotera” počinje sa emitovanjem 5. septembra od 21 čas na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

Nakon dve uspešne sezone, tokom kojih je „Superpotera” subotom uveče držala gledaoce prikovane uz male ekrane, pomerala granice znanja i donosila rekordne iznose, sa novom sezonom u tim Tragača dolazi i novo lice.

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Foto: Marko Todorović

Dobro poznatoj četvorki pridružiće se Aleksa Stefanović, aktuelni nosilac titule rekordera kviza i osvojenih čak 2.000.000 dinara. Nekada naspram Tragača, a sada peti element „Superpotere”, Aleksa je spreman da, rame uz rame sa Milicom Jokanović, Milanom Bukvićem, Žarkom Stevanovićem i Dušanom Macurom, svake subote od 21 čas stane na put novim takmičarima.

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Foto: Marko Todorović

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Memedović Potera Izvor: Instagram/jovanmemedovic

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