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Vikend pred nama donosi dinamične promene, snažne emocije i sjajne prilike za osveženje u svim životnim segmentima.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Pred vama su dani snažnog energetskog naboja koji vas podstiče da hrabro i bez zadrške izrazite svoje stavove. Očekuju vas dinamični razgovori i neočekivani susreti koji mogu potpuno promeniti dosadašnji smer vaših planova. Najbolje ćete se osećati ako organizujete opušteno druženje ili istražite neko novo mesto bez nepotrebnih troškova. U ljubavi vas očekuje talas strasti i otvorenosti, dok bi slobodni Ovnovi mogli obnoviti kontakt sa osobom koja ih je već ranije snažno privukla.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Vikend donosi idealnu priliku za usporavanje, preispitivanje sopstvenih prioriteta i osluškivanje ličnih potreba. Iskren razgovor sa bliskom osobom pomoći će vam da razbistrite misli i donesete važnu odluku. Dobro će vam doći mir, boravak u prirodi i ugodno vreme u toplini doma. Na emotivnom planu raste želja za sigurnošću, partner vam posvećuje više pažnje, dok slobodni Bikovi ulaze u period stabilne i obećavajuće komunikacije.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Naredni dani stavljaju fokus na komunikaciju i povezivanje. Susreti sa prijateljima i kolegama donose vam talas nove inspiracije, zanimljive ideje i konstruktivne predloge. Iskoristite ove dane za razmenu mišljenja i planiranje budućih koraka. U ljubavnim odnosima otvara se prostor za iskreniji dijalog koji produbljuje poverenje, dok slobodnim pripadnicima znaka spontana druženja donose sjajne prilike za lagan i ugodan flert.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Vikend pred vama poziva na lagano povlačenje u sopstveni mir i razmišljanje o autentičnim željama. Snaga vaše intuicije pomoći će vam da bez dvoumljenja donesete ispravne odluke, dok će vam kreativno izražavanje vratiti unutrašnji balans. Emotivni odnosi postaju nežniji i prožeti zbližavanjem kroz tople razgovore. Slobodni Rakovi mogli bi shvatiti da se u njihovoj blizini već nalazi osoba koja im je puno važnija nego što su mislili.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Vaša harizma i energija biće primećene gde god se pojavite. Društveni kontakti otvaraju vam zanimljive mogućnosti, pa se svaka inicijativa koju pokrenete višestruko isplati. Idealno je vreme za organizaciju susreta ili pokretanje ideje koju već dugo odlažete. Na ljubavnom polju raste obostrana privlačnost – partner sjajno reaguje na vašu otvorenost, a slobodne Lavove očekuje iznenadno i veoma ugodno poznanstvo.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Fokus ovih dana leži na organizaciji, unošenju reda i postavljanju jasnih ciljeva. Sređivanje zaostalih obaveza doneće vam priželjkivani osećaj kontrole i unutrašnjeg mira. Izrada kratkog plana za naredni period pomoći će vam da ostanete smireni. U ljubavi je važno da pokažete osećanja bez preteranog analiziranja. Partner izuzetno ceni vašu iskrenost, stoga izbegavajte rizične flertove, dok slobodne Device očekuje ulazak u zanimljiv kontakt.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Inspiracija i dobra energija dolaze vam kroz druženje i zajedničke aktivnosti sa dragim ljudima. Vaše kreativne ideje lako pronalaze podršku okoline, a vikend je savršen za odlazak na kulturni događaj ili tematsko veče. Ljubavni život otvara prostor za romantične i harmonične trenutke koji učvršćuju odnos, dok slobodne Vage novu zanimljivu osobu mogu upoznati upravo kroz svoj krug prijatelja.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Pred vama su dani intenzivnih, ali izuzetno konstruktivnih emocija. Razgovori koje ste dugo odlagali sada mogu doneti priželjkivano razumevanje i olakšanje. Pokažite spremnost da zaista saslušate drugu stranu. Na emotivnom planu dolazi do dubljeg povezivanja, partner vam poklanja više poverenja, dok slobodni Škorpioni svojom mističnom energijom privlače osobu izuzetno snažne harizme.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Naglašena je vaša unutrašnja potreba za kretanjem, novim iskustvima i širenjem vidika. Odlazak na izlet, kratko putovanje ili kulturni događaj napuniće vam baterije i doneti novu inspiraciju. Razgovori sa ljudima koji imaju drugačije poglede na život otvoriće vam nove perspektive. U ljubavi se budi želja za avanturom i dinamikom, dok slobodni Strelci imaju priliku da započnu novu, uzbudljivu emotivnu priču.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Vaša pažnja usmerena je na dugoročne planove i lični napredak. Stiže vam poslovna ponuda koja se ne propušta i podstiče vas na razmišljanje o sledećim koracima. Razgovor sa iskusnijom osobom pomoći će vam da jasnije sagledate celokupnu situaciju. U ljubavnom životu ključno je pronaći ravnotežu između obaveza i privatnog vremena, partner traži više vaše pažnje, dok slobodni Jarčevi počinju da razmatraju ulazak u ozbiljnu vezu.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Originalne i kreativne ideje dolaze vam sasvim spontano. Razmena mišljenja sa prijateljima i istomišljenicima može pokrenuti uzbudljiv novi projekat, jer osećate jaku potrebu da isprobate nešto drugačije. U ljubavi je naglašena želja za slobodom, ali i potpunom iskrenošću. Odnos sa partnerom stabilizuje se kroz otvoren dijalog, dok slobodne Vodolije novu osobu upoznaju kroz zajednička interesovanja i hobije.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Vaša intuicija je izuzetno naglašena i nepogrešivo vas vodi prema pravim izborima. Kako biste uskladili um i emocije, posvetite vreme umetnosti, meditaciji i mirnim aktivnostima. Kratak predah od svakodnevice doneće vam potrebnu bistroću uma. U emotivnim odnosima vlada atmosfera nežnosti i uzajamne podrške, dok slobodne Ribe mogu započeti suptilnu, ali izuzetno značajnu romansu.

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