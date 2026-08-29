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Voditelj vremenske prognoze Patrik Ozborn s američke TV stanice WABI nije uspeo da dovrši svoj segment programa jer je usred emisije uživo dobio nekontrolisani napad smeha. Nakon što nekoliko minuta nije mogao da se smiri, morao je da napusti studio i prepusti posao kolegama. Čitav incident je izazvala interna šala koju je pripremio za kolegu voditelja, a koja se na kraju okrenula protiv njega.

Smeh u programu uživo

Događaj se odigrao tokom jutarnjih vesti u nedelju, 23. avgusta. Snimak prikazuje Ozborna kako započinje regionalnu prognozu, ali ga ubrzo prekida smeh. Pokušao je da nastavi s najavom vremena po satima, ali bezuspešno. "Moramo odmah da završim s prognozom", rekao je ekipi iza kamere, dok se i u pozadini čuo smeh. "Tako mi je žao! Potpuno sam se izgubio", dodao je.

Iako se na ekranu iza njega pojavila grafika s podacima o vlažnosti vazduha, Ozborn nije uspeo da nastavi. Izvinio se i izašao iz kadra uz reči: "Moraću da stanem!" Gledaoci su nekoliko trenutaka na ekranu imali samo grafiku prognoze, dok se van kadra čuo Ozbornov smeh. Kad se vratio, reč je preuzeo voditelj Džoš Gabard, koji je u šali prokomentarisao: "Šta se desilo s profesionalizmom, Patriče?"

Objašnjenje dan kasnije

Dan kasnije, u ponedeljak, 24. avgusta, Ozborn je u emisiji detaljno opisao šta je uzrokovalo njegov ispad. Ispričao je kako je sve započelo kao šala na račun voditelja Gabarda, ali mu se plan izjalovio. On i producent su se tokom pauze za reklame šalili na račun Gabardovog govora, pa je producent pripremio zvučni isečak inspirisan crtaćem o Čarliju Braunu.

"Pustio sam taj zvuk na videu u meteorološkom centru", prisetio se Ozborn. "Mislio sam da traje pet sekundi, ali ispostavilo se da je to jedna od onih kompilacija koje traju sat vremena i u kojima se taj zvuk ponavlja svakih nekoliko minuta."