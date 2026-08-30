Slušaj vest

Dnevni horoskop za 30. avgust. Sam kraj nedelje donosi brojne zanimljivosti za sve znake horoskopa. Evo šta su astrolozi predvideli svm pripadnicima Zodijaka.

Ovan

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Dan vam donosi priliku da završite obaveze koje su se dugo gomilale. Bićete puni energije i lako ćete motivisati ljude oko sebe. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će razjasniti nesporazume. Povedite računa da ne reagujete impulsivno na sitne provokacije.

Bik

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Pred vama je mirniji dan u kojem ćete najviše uživati u poznatom okruženju. Finansijska situacija može krenuti u boljem smeru zahvaljujući dobroj odluci koju ćete doneti. Partner će ceniti vašu pažnju, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Zdravlje je stabilno.

Blizanci

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Komunikacija će biti vaše najjače oružje. Dan je odličan za pregovore, sastanke i rešavanje papirologije. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili poruka koja će vam izmamiti osmeh. Izbegavajte rasipanje energije na previše obaveza odjednom.

Rak

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Emocije će biti naglašene, ali ćete uspeti da ih usmerite na pravi način. Neko iz porodice može zatražiti vašu pomoć ili savet. Na poslu ćete pokazati strpljenje koje će biti primećeno. Veče je idealno za odmor i opuštanje.

Lav

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Vaše samopouzdanje može otvoriti vrata novim poslovnim prilikama. U ljubavi su moguća prijatna iznenađenja, posebno ako ste spremni da napravite prvi korak. Nemojte zanemariti potrebu za odmorom.

Devica

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Dan je odličan za organizaciju i planiranje narednih koraka. Obratite pažnju na detalje jer će vam upravo oni doneti prednost. Partner će ceniti vašu iskrenost, dok slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje zahteva više sna.

Vaga

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Tražićete ravnotežu između obaveza i privatnog života. Moguće je da ćete rešiti nesporazum koji vas je opterećivao. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i više razumevanja. Finansije ostaju stabilne ako izbegnete impulsivne kupovine.

Škorpija

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Intuicija će vam biti izuzetno jaka, pa joj verujte pri donošenju važnih odluka. Na poslu možete dobiti priznanje za trud koji ste uložili. Ljubavni odnosi postaju iskreniji, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih zaintrigirati. Pazite da ne preterate sa obavezama.

Strelac

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Poželećete promenu rutine i više slobode. Dan je povoljan za kratko putovanje ili planiranje novih ciljeva. U ljubavi vas očekuje više spontanosti i dobrog raspoloženja. Finansijska vest mogla bi vas prijatno iznenaditi.

Jarac

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Fokus će biti na poslu i odgovornostima, ali će vam trud doneti konkretne rezultate. Neko će prepoznati vaše sposobnosti i ukazati vam poverenje. U ljubavi će biti važno da pokažete emocije umesto da ih zadržavate za sebe. Zdravlje je dobro uz dovoljno odmora.

Vodolija

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Kreativne ideje dolaziće jedna za drugom, pa ih nemojte zanemariti. Dan je povoljan za druženje i upoznavanje novih ljudi. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti tok odnosa. Povedite računa o koncentraciji tokom važnih zadataka.

Ribe

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Dan vam donosi priliku da usporite i oslušnete sopstvene potrebe. Poslovna situacija postaje jasnija nakon razgovora sa važnom osobom. U ljubavi vas očekuje više nežnosti i razumevanja, a slobodni mogu privući pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra. Veče iskoristite za odmor i punjenje energije.

Ne propustiteZanimljivostiVeliki ljubavni horoskop za septembar: Neki znaci će se naći u ljubavnom trouglu, a neki će jesen dočekati u samoći
ljubavni horoskop
ZanimljivostiFinansijski horoskop za septembar: Ova tri znaka uživaće u novcu tokom celog meseca
horoskop
ZanimljivostiMesečni horoskop za septembar: Kome stiže novac, a kome ljubavni problemi?
Horoskop
ZanimljivostiKoja biljka odgovara vašem horoskopskom znaku: Postoji snažna veza između feng šuija i astrologije
Da li mačke smeju da jedu lubenicu?

20:26
22.02.2026.Šta predviđa za 2026. godinu japanski horoskop? Izvor: kurir televizija