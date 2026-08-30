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Dnevni horoskop za 30. avgust. Sam kraj nedelje donosi brojne zanimljivosti za sve znake horoskopa. Evo šta su astrolozi predvideli svm pripadnicima Zodijaka.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan vam donosi priliku da završite obaveze koje su se dugo gomilale. Bićete puni energije i lako ćete motivisati ljude oko sebe. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će razjasniti nesporazume. Povedite računa da ne reagujete impulsivno na sitne provokacije.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Pred vama je mirniji dan u kojem ćete najviše uživati u poznatom okruženju. Finansijska situacija može krenuti u boljem smeru zahvaljujući dobroj odluci koju ćete doneti. Partner će ceniti vašu pažnju, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Zdravlje je stabilno.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Komunikacija će biti vaše najjače oružje. Dan je odličan za pregovore, sastanke i rešavanje papirologije. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili poruka koja će vam izmamiti osmeh. Izbegavajte rasipanje energije na previše obaveza odjednom.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Emocije će biti naglašene, ali ćete uspeti da ih usmerite na pravi način. Neko iz porodice može zatražiti vašu pomoć ili savet. Na poslu ćete pokazati strpljenje koje će biti primećeno. Veče je idealno za odmor i opuštanje.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Vaše samopouzdanje može otvoriti vrata novim poslovnim prilikama. U ljubavi su moguća prijatna iznenađenja, posebno ako ste spremni da napravite prvi korak. Nemojte zanemariti potrebu za odmorom.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan je odličan za organizaciju i planiranje narednih koraka. Obratite pažnju na detalje jer će vam upravo oni doneti prednost. Partner će ceniti vašu iskrenost, dok slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje zahteva više sna.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tražićete ravnotežu između obaveza i privatnog života. Moguće je da ćete rešiti nesporazum koji vas je opterećivao. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i više razumevanja. Finansije ostaju stabilne ako izbegnete impulsivne kupovine.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Intuicija će vam biti izuzetno jaka, pa joj verujte pri donošenju važnih odluka. Na poslu možete dobiti priznanje za trud koji ste uložili. Ljubavni odnosi postaju iskreniji, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih zaintrigirati. Pazite da ne preterate sa obavezama.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poželećete promenu rutine i više slobode. Dan je povoljan za kratko putovanje ili planiranje novih ciljeva. U ljubavi vas očekuje više spontanosti i dobrog raspoloženja. Finansijska vest mogla bi vas prijatno iznenaditi.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Fokus će biti na poslu i odgovornostima, ali će vam trud doneti konkretne rezultate. Neko će prepoznati vaše sposobnosti i ukazati vam poverenje. U ljubavi će biti važno da pokažete emocije umesto da ih zadržavate za sebe. Zdravlje je dobro uz dovoljno odmora.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Kreativne ideje dolaziće jedna za drugom, pa ih nemojte zanemariti. Dan je povoljan za druženje i upoznavanje novih ljudi. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promeniti tok odnosa. Povedite računa o koncentraciji tokom važnih zadataka.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dan vam donosi priliku da usporite i oslušnete sopstvene potrebe. Poslovna situacija postaje jasnija nakon razgovora sa važnom osobom. U ljubavi vas očekuje više nežnosti i razumevanja, a slobodni mogu privući pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra. Veče iskoristite za odmor i punjenje energije.