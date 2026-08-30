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Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Napravite reda i organizujete se, kako vas obaveze ne bi previše stisnule. Naći ćete se u poslovnoj gužvi, preuzećete poslove onih koji su manje sposobni od vas ili zabušavaju na radnom mestu.

Ljubav: Ako ste u braku, više ćete razgovarati s partnerom i zajednički rešavati poslovna i finansijska pitanja. Slobodnima se približava zanimljiv, ali nepredvidiv ljubavni period. Neki od vas će se pomiriti sa simpatijom, ali stari problemi još uvek su pretnja odnosu.

Zdravlje: Dobro ste raspoloženi, ali ste izloženi stresu i povećanim radnim naporima. Porodični pritisci i neslaganja mogli bi da buknu u punoj snazi pa će vam trebati mnogo strpljenja da ne izgubite živce.

Najbolji dan: 1. septembar

Najlošiji dan: 30. avgust

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Na poslu se gotovo ništa ne događa bez vašeg učestvovanja, pa se i većina važnih odluka donosi u dogovoru s vama. Ostvarićete lepe rezultate, ali morate biti oprezni i ne verovati tuđim obećanjima.

Ljubav: Podrška Sunca i Merkura iz znaka Device pokazatelj je preuzimanja vodeće uloge u vezi ili braku. Partner će više brinuti gde i s kim provodite slobodno vreme, nastojaće da vam ugodi i čak preuzme deo vaših porodičnih obaveza.

Zdravlje: Dobar Sunčev uticaj biće zaslužan za vašu energičnost i dinamičnost. Intenzivnije ćete se baviti sportom, a ako imate zdravstvenih teškoća, obilazićete lekare i obavljati sve potrebne preglede.

Najbolji dan: 3. septembar

Najlošiji dan: 31. avgust

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Poslovni život biće naporan i nepredvidiv. Iscrpljivaće vas loši međuljudski odnosi, a takva napeta atmosfera smanjivaće vašu motivaciju. Nemojte ništa menjati, prilagodite se novim okolnostima.

Ljubav: Pred vama su povoljni dani za zavođenje, iskazivanje emocija i ostvarivanje emotivnih želja. Moguće je da će vaša simpatija biti znatno mlađa ili starija od vas. No razlika u godinama neće vam predstavljati problem, štaviše biće to nešto novo za vas.

Zdravlje: Najviše će vas nervirati porodična situacija i nemogućnost da se usuglasite s ukućanima. Vitalnost vam je dobra, izdržljivi ste, ali previše ćete dopuštati da vas sitnice izbace iz takta. Budite opušteniji.

Najbolji dan: 4. septembar

Najlošiji dan: 30. avgust

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nedelju ćete provesti u bezbrižnom raspoloženju, naročito kad su posredi obaveze. Naglašeno treće polje ističe važnost poslovne komunikacije i sklonost prema trgovačkim, uslužnim i obrazovnim delatnostima.

Ljubav: Mnogi stari parovi će većinu energije usmeriti na posao, na primer preuređenje stana, dizanje kredita, kupovinu nameštaja ili auta. Samci, jedna osoba mogla bi potajno da uzdiše za vama, a kada to otkrijete i sami ćete se zainteresovati za nju.

Zdravlje: Nećete previše razmišljati o zdravlju i pravilnoj ishrani. Hranićete se nezdravo, a sportske aktivnosti izbegavati u širokom luku. No ni to neće moći da poljulja vaše jako dobro zdravlje i izdržljiv imunitet.

Najbolji dan: 30. avgust

Najlošiji dan: 1. septembar

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Mogli biste da primite nagradu za uložen trud, što će vam uzdignuti poslovno samopouzdanje. Finansijske prilike su vam naklonjene, a dobra tekuća primanja učiniće zadovoljnima i smirenijima.

Ljubav: Slika vašeg ljubavnog neba biće ispunjena zanimljivim događajima i neočekivanim preokretima. Prijateljski odnos odjednom ćete ugledati u novom svetlu, postajući svesni dubokih osećanja i skrivenih strasti koje ste tako dugo prikrivali.

Zdravlje: Naklonjena Venera daruje vam vitalnost i lep izgled. Mnogo ćete brinuti o svom izgledu, posećivati salone lepote, promeniti frizuru i zadiviti sve oko sebe. No nisu isključeni teskoba, nervoza pa i nesanica.

Najbolji dan: 31. avgust

Najlošiji dan: 3. septembar

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Iskoriste pojačanu mentalnu bistroću za rešavanje problema. Bićete vrlo uverljivi i efikasni u svemu što radite. Produktivnije ćete obavljati svoje zadatke i isticati se vrhunskom radnom efikasnošću.

Ljubav: Planete će vas učiniti neopterećenima, a to će otvoriti put donošenju novih odluka. Rešićete situaciju koja vas je mučila u poslednje vreme ili s partnerom pronaći zajednički jezik i usmeriti vezu u novom pravcu. Neki među vama mogli bi da se nađu u ljubavnom trouglu.

Zdravlje: Puni ste energije zahvaljujući Suncu i Merkuru u svom znaku. Te planete će vas puniti optimizmom i odličnim raspoloženjem pa ćete druge motivisati ili pametno savetovati. I bolesnim pripadnicima znaka biće bolje.

Najbolji dan: 2. septembar

Najlošiji dan: 30. avgust

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Iako ćete svoje ideje teže pretvarati u dela, nemojte se obeshrabriti, a najmanje rušiti ono što ste dugo gradili. Imaćete dovoljno energije i upornosti da dovršite ono što ste započeli. Samo napred!

Ljubav: Bićete željni uzbuđenja, a vaš samouvereni stav mamiće poglede suprotnog pola. Mogli biste da se zaljubite na prvi pogled, doživite neobično, ali snažno erotsko iskustvo ili upoznati srodnu dušu putem prijatelja i društva ili na društvenim mrežama.

Zdravlje: Iako ste po prirodi vrlo društveni, u ovoj nedelji nećete imati poriv za kontaktima. Više ćete se povlačiti u sebe, mnogo razmišljati o smislu života i nekim propuštenim prilikama. Pazite da u tome ne preterate.

Najbolji dan: 5. septembar

Najlošiji dan: 31. avgust

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete spremni da preuzmete inicijativu i rizikujete, a vaš dobar njuh za zaradama omogućiće vam i veći finansijski priliv. Bićete kolegijalni i drugima uskakati i pomagati pa ćete biti popularni i omiljeni u radnoj sredini.

Ljubav: Neki od vas neće odoleti flertu i snažnoj fizičkoj privlačnosti prema osobi suprotnog pola. Čak i ako ste u braku i verni svom partneru, mogli biste da dođete u slatko iskustvo nevere, pa makar samo u mislima. Samci će se zaljubiti nekog zasad nedostupnog.

Zdravlje: Mnogo vremena i novca ćete ulagati u svoju spoljašnjost. Brojni komplimenti okoline biće pokazatelj da vam se trud i te kako isplatio. Naklonjeni Mars snabdeva vas s mnogo energije pa ste izuzetno izdržljivi.

Najbolji dan: 30. avgust

Najlošiji dan: 3. septembar

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Vaši odnosi sa saradnicima, a naročito nadređenima iziskivaće oprez. Nećete biti zadovoljni njihovim odnosom prema vama. Imaćete osećaj da više vrednuju i poštuju ono što im drugi govore nego vi.

Ljubav: Na vašem licu blistaće neodoljiv osmeh i težnja da svoju unutrašnju ravnotežu podelite s nekim. Stoga se nemojte previše iznenaditi ako vas u ovom periodu prijatelji pozovu na zabavu prepunu potencijalnih ljubavnih partnera.

Zdravlje: Ako već neko vreme razmišljate o sistematskom lekarskom pregledu, pravi je trenutak da ga konačno i obavite i rešite se eventualnih strahova. Psihički ste nemirni, ali fizička forma vam je jako dobra.

Najbolji dan: 1. septembar

Najlošiji dan: 4. septembar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Iako će stres i nervoza uzimati svoj danak, a vi povremeno sumnjati u sebe i isplativost onoga što radite, rezultati će biti dobri, posebno oni poslovi koji su vezani sa inostranstvom. Isticaćete se sjajnim idejama.

Ljubav: Ako ste slobodni, prilikom upoznavanja najpre ćete primetiti nečije mane, pri čemu ćete uočavati sitnice, pa će biti teško udovoljiti vam. Moguća je strastvena veza u kojoj će biti mnogo ljubomore, ali i slatkih trenutaka uzajamne privlačnosti.

Zdravlje: Iako nećete paziti da namirnice koje konzumirate budu lagane i zdrave, zahvaljujući brzom metabolizmu očuvaćete dobru liniju. Mars vas upozorava na povećani stres koji bi mogao da poljulja vaš imunitet i vitalnost.

Najbolji dan: 2. septembar

Najlošiji dan: 1. septembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Vladavina Device koja će se zbivati u vašem osmom polju istaći će važnost ulaganja, kreditnih obaveza, imovine i podrške vama dragih ljudi. Tražite li posao, neko ko ima jake veze mogao bi u tome da vam pomognu.

Ljubav: Postaće vam jasnije šta želite, šta biste morali da uradite da budete srećniji i zašto je suprotna strana jednom nogom izvan vaše veze. Korake koje sada preduzmete, biće ispravni i delotvorni. Pred samcima se otvara nova ljubavna priča.

Zdravlje: Očekujte prolazni pad raspoloženja i energije. Izbegavajte naporne i dosadne pojedince koji će vas samo još više iscrpljivati. Kontrolišite krvni pritisak, naročito ako već s tim imate problema. Mogući su bolovi u nogama i leđima.

Najbolji dan: 5. septembar

Najlošiji dan: 3. septembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Sve što radite odigravaće se pred očima javnosti. Mnogo je ljudi uključeno u vaše uspehe, planove i poslove. Čućete razne komentare, ali i korisne savete – prihvatite nečiju pomoć i partnerstvo.

Ljubav: Merkur i Sunce u izazovnom položaju krivci su za povremene svađe s okolinom i napetosti u ljubavnom odnosu, braku. Vaša intima postaje previše javna stvar jer se mnogi upliću u vaš život, daju savete i usmeravaju vas, često puta i pogrešno.

Zdravlje: Psihički nemir i napetost najbolje će odagnati duga šetnja, dok će neki mir pronaći meditacijom. Previše ste izloženi ljudima pa vas pojedinci gnjave i iscrpljuju. Poslovni stres jako troši vašu energiju.

Najbolji dan: 30. avgust

Najlošiji dan: 4. septembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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