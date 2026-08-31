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Dnevni horoskop za 31. avgust. Šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog ponedeljka? Neki horoskopski znaci biće na velikom testu.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi više energije nego obično, pa ćete želeti da završite sve ono što ste odlagali. Na poslu se može pojaviti prilika da pokažete svoje sposobnosti, ali pazite da ne reagujete impulsivno na tuđe komentare. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će razjasniti nesporazume, dok slobodni mogu upoznati nekoga ko će ih odmah zaintrigirati. Obratite pažnju na odmor i ne preterujte sa obavezama.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dan je povoljan za donošenje praktičnih odluka i rešavanje finansijskih pitanja. Bićete strpljivi i uporni, što će vam pomoći da ostvarite ono što ste zamislili. U emotivnim odnosima partner će ceniti vašu podršku, dok slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje je stabilno, ali će vam prijati više kretanja na svežem vazduhu.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša komunikacija danas dolazi do izražaja i lako ćete privući pažnju ljudi oko sebe. Poslovni razgovori mogu doneti korisne informacije ili zanimljivu ponudu. U ljubavi će biti mnogo smeha i spontanih trenutaka, a slobodni bi mogli započeti dopisivanje koje će prerasti u nešto ozbiljnije. Izbegavajte rasipanje energije na previše različitih obaveza.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Emocije će danas biti naglašene, ali ćete upravo zahvaljujući intuiciji doneti prave odluke. Porodična pitanja dolaze u prvi plan i moguće je da ćete biti oslonac nekome ko vam je blizak. U ljubavi vas očekuje više nežnosti i razumevanja nego prethodnih dana. Zdravlje je dobro, ali pokušajte da pronađete vreme za opuštanje.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete puni samopouzdanja i spremni da preuzmete inicijativu. Na poslu ćete ostaviti snažan utisak na saradnike, a jedna pohvala može vam dodatno podići raspoloženje. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili romantičan gest partnera. Vodite računa da ne zanemarite odmor zbog želje da budete stalno u pokretu.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete želeti da uvedete red u sve što vas okružuje. Poslovne obaveze rešavaćete brzo i precizno, a neko bi mogao da zatraži vaš savet. U ljubavi je pravo vreme za iskren razgovor koji će ojačati odnos. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je prijatan dan ispunjen lepim razgovorima i druženjem. Na poslu će biti važno da pronađete ravnotežu između svojih želja i očekivanja drugih. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci, a slobodni bi mogli privući pažnju osobe koja već neko vreme posmatra njihove poteze. Veče je idealno za opuštanje uz omiljenu aktivnost.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Intuicija će vam danas biti jedan od najvećih aduta. Na poslu biste mogli otkriti detalj koji će vam pomoći da rešite važan problem. U ljubavi će iskrenost biti ključ za jačanje poverenja, dok slobodni mogu doživeti neočekivani susret pun hemije. Zdravlje je stabilno, ali izbegavajte nepotreban stres.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Želja za promenom i novim iskustvima biće izraženija nego obično. Poslovne prilike mogu doći kroz razgovor sa osobom koja ima drugačiji pogled na stvari. U ljubavi će spontani planovi doneti najviše zadovoljstva. Prijaće vam boravak u prirodi ili kraće putovanje.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Fokusiraćete se na ciljeve koje želite da ostvarite i bićete veoma disciplinovani. Poslovni napredak dolazi kroz strpljenje i dobru organizaciju. U ljubavi će partner ceniti vašu posvećenost, dok slobodni mogu upoznati osobu sa sličnim životnim vrednostima. Nemojte zanemariti potrebu za odmorom.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas će vas inspirisati nove ideje i neobični razgovori. Na poslu biste mogli pronaći kreativno rešenje za problem koji je dugo stajao. U ljubavi vas očekuje više spontanosti, a slobodni mogu biti prijatno iznenađeni nečijom pažnjom. Zdravlje je dobro, ali pokušajte da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dan donosi priliku da se posvetite sebi i svojim željama. Na poslu će vam intuicija pomoći da izbegnete pogrešne procene. U ljubavi vas očekuju topli trenuci ispunjeni razumevanjem, a slobodni bi mogli započeti poznanstvo koje će ih emotivno pokrenuti. Veče iskoristite za odmor i aktivnosti koje vas ispunjavaju.