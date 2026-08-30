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Pleme Janomami predstavlja jednu od najvećih i najpoznatijih autohtonih grupa u Južnoj Americi koje su uspele da sačuvaju svoj tradicionalni način života. Žive u nepristupačnim kišnim šumama Amazona, na granici između južne Venecuele i severnog Brazila. Obuhvataju površinu veličine dve Švajcarske.

Pleme Janomami Foto: Michael Runkel / robertharding / Profimedia

Procenjuje se da ih ima oko 35.000 do 40.000, podeljenih u stotine malih, nezavisnih sela. Iako su vekovima živeli u potpunoj izolaciji, intenzivniji kontakt sa spoljnim svetom započeo je tek sredinom 20. veka preko misionara i istraživača.

Čitavo selo živi pod jednim krovom. Šabono je ogromna kružna konstrukcija od drveta i slame sa otvorenim dvorištem u sredini. Svaka porodica ima svoj deo sa ognjištem i visećim mrežama. Lovci-sakupljači i lovci na male useve. Muškarci love divlje svinje, majmune i tapire pomoću lukova i strela umočenih u otrov kurare, dok žene sakupljaju plodove i gaje banane i kasavu.

Šokantni rituali plemena Janomami:

1/6 Vidi galeriju Pleme Janomami Foto: Michael Runkel / robertharding / Profimedia

Pleme bez poglavice

Nemaju formalne vladare ili kraljeve. Odluke se donose konsenzusom kroz debate i diskusije u kojima svi odrasli članovi imaju pravo glasa.

Rano antropološko istraživanje Napoleona Šanjona nazvalo ih je "Žestokim narodom" zbog čestih međuseoskih ratova. Iako su te tvrdnje kasnije osporavane kao preuređene, Janomami do danas praktikuju ritualne dvoboje motkama kako bi rešili nesuglasice bez smrtonosnih sukoba.

Šokantan ritual sa pepelom

Veruju da smrt nije prirodan događaj, već posledica uroka rivalskih šamana. Kako bi se duša pokojnika oslobodila i pronašla mir, telo se kremira, a preostale kosti se drobe u prah. Pomešan sa supom od banana, ovaj prah piju rođaci. Time se energija i duh preminulog zadržavaju u zajednici.

Šamani imaju centralnu ulogu. Oni ulaze u trans pomoću snažnog prirodnog halucinogenog praha pod nazivom epena (dobija se iz kore drveta Virola). Tokom transa komuniciraju sa duhovima prirode (Xapiri) kako bi lečili bolesne ili štitili selo od uroka.

Zbog vekovne izolacije, njihov imuni sistem nema otpornost na bolesti poput malarije, gripa i morbila, koje prenose došljaci.