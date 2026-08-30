Slušaj vest

Prema kineskom horoskopu, septembar 2026. će doneti nove mogućnosti svim znakovima kineskog zodijaka, ali će zahtevati pažnju i spremnost na akciju. Otkrijte šta vaš znak očekuje tokom narednog meseca.

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Kineski horoskop - znak pacov Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovaj mesec će vam pomoći da se dokažete na poslu i zaslužite poverenje svog rukovodstva. Ne bojte se da preuzmete dodatne odgovornosti - one bi mogle da otvore put ka unapređenju ili zanimljivom i unosnom projektu. U vašem ličnom životu moguće su prijatne promene: samci Pacovi trebalo bi češće da prihvataju pozive i upoznaju nove ljude. U vezama je važno da se manja neslaganja ne pretvore u ozbiljne sukobe. Vaš srećan dan je 8. septembar.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

bivo Foto: Shutterstock

Prvi mesec jeseni zahtevaće strpljenje i doslednost. Na poslu ne pokušavajte da uradite sve odjednom: postepeno završavanje zadataka biće korisnije od ishitrenih i rizičnih odluka. Vaša finansijska situacija biće stabilna ako izbegavate nepromišljene kupovine. Kineski horoskop tvrdi: vreme je za iskren razgovor - možda vašem partneru nedostaje pažnje i podrške. Vaš srećan dan je 19. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigar Foto: Shutterstock

Septembar će biti aktivan i događajima bogat mesec za vas. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoje liderske veštine i predložite projekat koji ste dugo želeli da realizujete. Ne bojte se konkurencije - vaš trud će biti primećen, a do kraja meseca dobićete izdašnu nagradu. U vašem ličnom životu moguć je neočekivani susret, koji bi se brzo mogao razviti u romantično interesovanje. Porodični Tigrovi bi trebalo da dodaju više spontanosti svojim vezama. Vaš srećan dan je 10. septembar, predviđa kineski horoskop za septembar 2026.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Zec Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovog meseca ćete žudeti za više mira i sigurnosti. Na poslu je najbolje da izbegavate uplitanje u tuđe sukobe i da se fokusirate na svoje zadatke. Kolege vam se mogu obratiti za savet, a vaše iskustvo će pomoći u jačanju odnosa unutar tima. U ljubavi je ovo pravo vreme da otvoreno izrazite svoje želje i očekivanja. Ako ste još uvek slobodni, razmislite o svom bliskom krugu prijatelja. Vaš srećan dan 21. septembar.

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Konj Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovog meseca vaša energija će biti na visokom nivou, i trebalo bi da to iskoristite. Nova poznanstva, poslovne prilike i putovanja bi mogla dovesti do neočekivano pozitivnih rezultata. Na radnom mestu, ne bojte se da prevaziđete svoje uobičajene obaveze i smelo demonstrirate svoje sposobnosti. Moguća je burna romansa, ali nemojte prebrzo praviti planove za budućnost - pustite da se veza razvija prirodno. Vaš srećan dan je 22. septembar.

Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Kineski horoskop - znak Koza Foto: Shutterstock

Septembar će vam doneti priliku da vratite unutrašnju ravnotežu i pozabavite se nagomilanim zadacima. Na poslu ne dozvolite da vas tuđa žurba natera da donosite odluke protiv vaše volje. Kineski horoskop za septembar 2026. upozorava: finansijska pitanja će takođe zahtevati pažljivo razmatranje. U vašem ličnom životu, mesec će biti topao: odnosi mogu postati poverljiviji, a slobodne žene ovog znaka mogu očekivati upoznavanje novih ljudi preko prijatelja ili kolega. Vaš srećan dan je 4. septembar, savetuje kineski horoskop za septembar 2026.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Majmun Foto: Shutterstock

U septembru ćete se naći u centru pažnje. Vaše ideje će biti primećene, a vaša sposobnost da brzo pronalazite rešenja pomoći će vam da se snađete čak i u teškim radnim situacijama. Možda ćete steći vredno poznanstvo koje će vam biti korisno u budućnosti. Kada je u pitanju ljubav, ne pokušavajte da kontrolišete sve: ponekad je bolje pustiti da se veze razvijaju prirodno. Ako ste slobodni, pokušajte da pronađete ljubav na sajtu za upoznavanje. Vaš srećan dan je18. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Petao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Petao Foto: Shutterstock

Ovaj mesec je pogodan za sređivanje poslova i postavljanje novih ciljeva. Na poslu ćete moći da zatvorite stare zadatke i napravite prostor za perspektivnije projekte. Moguće je finansijsko poboljšanje, posebno ako ste tražili dodatni izvor prihoda. Budite nežni u svojim odnosima: vaš partner će više ceniti vašu emocionalnu podršku nego ispravnost vašeg saveta upravo sada. Vaš srećan dan je 20. septembar, predviđa kineski horoskop za septembar 2026.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Pas Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovj mesec će vas podsetiti da je ponekad korisno razmišljati izvan svojih odgovornosti i razmotriti sopstvene želje. Kineski horoskop upozorava: situacija na poslu može zahtevati da branite svoj stav. Učinite to smireno i samouvereno - vaša iskrenost će biti vaša prednost. U vašem ličnom životu, mesec je povoljan za intimnost. Slobodne žene ovog znaka trebalo bi da daju šansu nekome ko već dugo pokazuje interesovanje za njih. Vaš srećan dan je 29. septembar..

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Svinja Foto: Shutterstock

Prvi mesec jeseni daće vam osećaj kretanja napred. Stvari koje su dugo stagnirale konačno će početi da donose plodove. Na poslu su moguće dobre vesti, priznanje za vaša dostignuća ili ponuda za saradnju. U ljubavi, mesec obećava prijatne emocije i veću harmoniju. Slobodni bi trebalo da provode više vremena sa ljudima - perspektivno poznanstvo moglo bi da se pojavi potpuno neočekivano, predviđa kineski horoskop za septembar 2026.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Kineski horoskop - znak zmaj Foto: Shutterstock

Ovaj mesec obećava značajan napredak u karijeri za Zmajeve. Prosidba može u početku delovati previše izazovno, ali bi vas mogla podići na viši nivo. Ključno je da ne precenite svoje sposobnosti i da rano zatražite pomoć. U vašem ličnom životu moguće su intenzivne emocije, pa čak i ljubomora, zato pokušajte da ne donosite prebrze zaključke bez čvrstih osnova. Slobodni Zmajevi treba da se fokusiraju na samousavršavanje. Vaš srećan dan je 6. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Zmija Foto: Shutterstock

Septembar će vas naterati da donesete odluke koje dugo odlažete. Ovo se posebno odnosi na posao i finansije: vreme je da shvatite svoje prave ciljeve. Vaša intuicija će biti posebno jaka, zato verujte svojim prvim instinktima. U vezama je moguć važan razgovor o budućnosti. Slobodne Zmije bi trebalo da razmotre nekoga sa karijernim iskustvom. Vaš srećan dan je 23. septembar, savetuje kineski horoskop za septembar 2026.