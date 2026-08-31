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Posao reportera na terenu često donosi situacije koje je nemoguće predvideti, a upravo jedna takva zadesila je novinarku Teu Mihanović svega nekoliko trenutaka pre nego što je trebalo da se uključi uživo u informativnu emisiju.

Dok se pripremala za javljanje, osa ju je iznenada ubola u vrat. Jak bol nije mogao da ostane neprimećen, a kamerom je zabeležen i trenutak neposredno nakon uboda.

Iako je bilo jasno da joj nije prijatno, reporterka nije odustala od uključenja.

Snimatelj je pitao da li može da nastavi

Videvši šta se dogodilo, snimatelj ju je odmah upitao:

– Pa otkud sad? Hoćeš li moći?

Mihanović je potvrdila da može da nastavi, a zatim kroz bol prokomentarisala nesvakidašnju situaciju.

– Ne mogu virovat. Ovo mi se još nije dogodilo, a svašta se događalo. Znači boli za popi***t – rekla je.

Nije imala mnogo vremena da se oporavi od neprijatnog iznenađenja. Samo nekoliko sekundi kasnije kamera je ponovo bila uključena, ovog puta uživo.

Tea Mihanović pojavila se pred gledaocima emisije „RTL Danas“ i profesionalno završila svoj reporterski zadatak, uprkos tome što ju je osa neposredno pre toga ubola u vrat.

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