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Mesečni horoskop za septembar 2026. godine donosi lepe vesti za većinu znakova Zodijaka. Saznajte šta očekuje svaki znak horoskopa na polju novca!

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Novčani horoskop za septembar 2026. godine vas podseća da je vaša brzina vaše najjače oružje. Ovog meseca jurićete poput uragana i rušiti sve prepreke pred sobom. To je dobro ako idete ka zaradi, ali nije ako srljate u prodavnicu po još jednu nepotrebnu stvar. Prva polovina meseca pružiće vam priliku da zaradite od hobija, dodatnog posla ili kratkoročnih projekata. Ne odbijajte ponude!

Čak i ako vam se nešto učini nevažnim, imajte na umu da mali posao danas može da vam donese velikog klijenta sutra. Druga polovina meseca biće vreme za ozbiljne odluke. Očekuje vas ponuda za promenu posla ili unapređenje. Prihvatite je. Ipak, postoji jedan uslov. Ne trošite novac unapred, pre nego što plata stigne. Vaša impulsivnost mogla bi da proguta svu zaradu.

Zaključak: Imaćete novca ako naučite da izbrojite do deset pre svake kupovine.

Dan za novac: 18. septembar.

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vi ste najveći magnet za novac u septembru 2026! Novac će se lepiti za vas kao pčele za med. Stizaće preko klijenata, bonusa, starih dugova i neočekivanih darova sudbine. Sve što započnete tokom ovog meseca, moglo bi da donese zaradu. Ipak, postoji jedna začkoljica. Vaša urođena škrtost mogla bi da zaustavi ovaj tok. Ako budete brojili svaki dinar i uskraćivali sebi sva zadovoljstva, novac bi mogao da prestane da dolazi.

Novac je energija, a energija mora da se kreće. Uložite u izgled, zdravlje ili dom. Najisplativija investicija u septembru mogla bi da bude nekretnina ili veliki kućni aparat. Krajem meseca očekuje vas dar sudbine. Stari prijatelj ili rođak mogao bi da vam vrati veliki dug na koji ste već zaboravili.

Zaključak: Bićete u velikom plusu ako ne budete sedeli na novcu kao zmaj na blagu.

Dan za novac: 22. septembar.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš um će u septembru 2026. raditi poput fabrike genijalnih ideja, ali će vam novčanik biti kao sito. Smišljaćete kako da zaradite milion, dok ćete istovremeno trošiti hiljade na gluposti. Najveći neprijatelj biće vam impulsivna kupovina. Kafa za poneti, taksi umesto gradskog prevoza i pretplate na usluge koje ne koristite. Sve je to možda neprimetno, ali sigurno prazni vaš račun.

Dobra vest je da ćete od 15. septembra dobiti priliku da zaradite zahvaljujući svojim idejama. Neko bi mogao da vam predloži partnerstvo ili ponudi jednokratan projekat. Prihvatite, ali samo pod uslovom da budete odmah plaćeni. Ne pristajte na rate i prazna obećanja.

Zaključak: Moći ćete da uštedite ako prestanete da bacate novac.

Dan za novac: 17. septembar.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Novčani horoskop za septembar 2026. godine kaže da dok se drugi budu nervirali i tražili način da lako zarade, vi ćete stvarati čvrste finansijske temelje za naredne godine. Vaša supermoć tokom ovog meseca biće sposobnost da štedite i da zbog toga ne žalite. Impulsivni troškovi neće vas skrenuti sa puta jer imate jasno postavljen cilj.

Početkom meseca dobićete ponudu za dodatnu zaradu. Nemojte je odbiti čak ni ako ste zauzeti. Samo nekoliko sati rada dnevno moglo bi da vam donese iznenađujuće veliku sumu. Sredinom meseca otvaraju vam se vrata za ulaganje u nekretnine ili velike porodične projekte.

Zaključak: Bićete u plusu ako ne podlegnete panici i sačuvate hladnu glavu.

Dan za novac: 20. septembar.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Gledaćete zbunjeno u novčanik i pitati se: "Radim kao lud/a, a novca nigde". Problem je u statusu. Previše trošite kako biste ostavili utisak da ste bogati. Restorani, brendirane stvari i pokloni koje niko neće dovoljno ceniti, sve to iscrpljuje vaš budžet.

Od 20. septembra situacija se drastično menja. Dobićete neočekivanu ponudu koja bi mogla potpuno da promeni vaš položaj. Možda će biti reč o nasledstvu, velikom bonusu ili poslu o kojem niste ni sanjali. Najvažnije je da ne pokažete koliko vam je novac potreban. Sačuvajte kraljevski mir i novac će sam poteći ka vama.

Zaključak: Ako prestanete da se dokazujete pred drugima, sačuvaćete novac. Budite svoji i zaradićete još više.

Dan za novac: 21. septembar.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Septembar 2026. je mesec vašeg trijumfa! Sunce i Venera osvetljavaće vam put ka bogatstvu. Novac će pristizati sa svih strana, od redovnog i dodatnog posla, ali i preko slučajnih poznanstava. U prvoj polovini meseca očekuje vas niz manjih, ali prijatnih uplata.

U drugoj polovini meseca stiže sudbinska ponuda koja bi mogla višestruko da uveća vašu zaradu. Ipak, postoji opasnost da zbog perfekcionizma odbijete dobru priliku čekajući onu savršenu. Nemojte to da radite! Prihvatite ono što vam se pruža, a detalje usavršavajte kasnije. Izbegavajte sudske postupke i rasprave jer sreća neće biti na vašoj strani u sukobima.

Zaključak: Imaćete novca ako prihvatite svet takav kakav jeste.

Dan za novac: 15. septembar.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vage, novčani horoskop za septembar 2026. godine vas upozorava da ovog meseca možete da izgubite novac zbog želje da dobijete sve i odmah. Privlačiće vas rizična ulaganja poput akcija, kriptovalute i klađenja. Ako ste profesionalac, septembar bi mogao da vas obogati. Ako niste, mogli biste da ostanete praznih džepova.

Ne upuštajte se u nešto što ne razumete! U drugoj polovini meseca očekuje vas neočekivani priliv novca. Možda će vam neko vratiti stari dug ili ćete dobiti poklon od rođaka. Potrošite taj iznos isključivo na nešto što već dugo odlažete. Ne donosite ishitrene odluke!

Zaključak: Moći ćete da zaradite ako ne budete tražili prečice.

Dan za novac: 19. septembar.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Mars u vašem znaku budi toliko snažnu energiju, da ćete biti spremni da pomerite planine kako biste zaradili. Novac za vas nije samo sredstvo, već deo životnog stila. Trošićete ga sa ukusom, ali promišljeno. Ne privlače vas sitnice, više volite velike kupovine i ozbiljna ulaganja.

Najviše sreće doneće vam ulaganje u obrazovanje, putovanja i lični imidž. Krajem meseca moguć je sukob sa poslovnim partnerom, ali će se završiti u vašu korist. Izborićete se za bolje uslove i veću zaradu.

Zaključak: Uživaćete ako se ne upustite u sumnjive avanture.

Dan za novac: 25. septembar.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vi ste najveći radoholičar septembra 2026! Niko neće morati da vas tera da radite jer ćete sami tražiti nove projekte. Rutina vam neće smetati sve dok je dobro plaćena. Slobodan vikend? Za tako nešto nećete ni znati. Do sredine meseca novčanik će vam postati znatno puniji. Ipak, postoji opasnost da sve potrošite uz opravdanje: "Mnogo sam zaradio/la, mogu mnogo i da potrošim!.

Odvojte deo novca za štednju jer će vas to sačuvati tokom nestabilnijih dana. Krajem septembra dobićete ponudu za saradnju sa stranim partnerima. Prihvatite je! Otvoriće vam nove finansijske mogućnosti.

Zaključak: Imaćete mnogo novca ako ga ne potrošite na besmislice.

Dan za novac: 24. septembar.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vi ste oličenje finansijske stabilnosti. Dok drugi budu paničili, vi ćete metodično uvećavati svoj kapital. Novac će stizati iz neočekivanih izvora, preko starih ulaganja, zaboravljenih prihoda ili nekretnina. Jedina prepreka biće vaša konzervativnost.

Plašite se rizika, ali za to nema razloga. Septembar 2026. će biti naklonjen hrabrim Jarčevima. Oni koji prihvate novi projekat ili odluče da promene posao, mogli bi da ostvare ogromnu zaradu. Krajem meseca moguća je velika kupovina koja će poboljšati vaš status.

Zaključak: Bićete na dobitku ako se ne budete plašili promena.

Dan za novac: 23. septembar.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ponašaćete se poput škrtog viteza jer će vam se činiti da nemate dovoljno novca i da morate da čuvate svaki dinar. Međutim, to je zamka! Ako zaustavite energiju, prekinuće se i priliv. Naučite da se sa novcem rastajete bez straha. Ne štedite na obrazovanju, važnim susretima i sopstvenom poslu.

Vaša najveća prednost jesu genijalne ideje. Jedna od njih doneće vam lepu zaradu u drugoj polovini meseca. Nemojte da propustite priliku! Kredite bi, ipak, trebalo da izbegavate jer sreća trenutno nije na vašoj strani.

Zaključak: Novac će početi da pristiže kada prestanete da strahujete za njega.

Dan za novac: 20. septembar.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Novčani horoskop za septembar 2026. otkriva da ste upravo vi iznenađenje ovog meseca! Novac će stizati sa svih strana, od posla, hobija, prijatelja i dodatnih angažmana. Intuicija i prilagodljivost pomoći će vam da prepoznate prilike koje će drugi prevideti. Posebno povoljni biće poslovi povezani sa obrazovanjem, putovanjima i kreativnošću.

Očekuje vas putovanje koje će vam doneti finansijsku korist. Ipak, ne preuzimajte previše obaveza jer bi želja da svima pomognete, mogla da vam isprazni novčanik. U drugoj polovini meseca dobićete ideju za sopstveni posao. Nemojte da je odlažete, zvezde su na vašoj strani!

Zaključak: Bićete u plusu ako se ne budete rasipali na sitnice.

Dan za novac: 27. septembar.

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