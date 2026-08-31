Kuća od papira u Rokportu u Masačusetsu napravljena od hiljada starih novina

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Većina novina završi u kanti svega nekoliko dana nakon što ih pročitamo. Elis F. Stenman imao je drugačiju ideju – da od njih napravi kuću.

I ne samo nekoliko detalja ili dekoraciju. Ovaj američki inženjer početkom dvadesetih godina prošlog veka napravio je čitave zidove od starih novina, a kada je video da njegov neobični eksperiment uspeva, otišao je korak dalje i od papira počeo da izrađuje čak i nameštaj.

Više od sto godina kasnije, njegova „Kuća od papira“ i dalje stoji u Rokportu, u američkoj saveznoj državi Masačusets, i izgleda kao dokaz da stvari koje smatramo prolaznim ponekad mogu da nadžive čitave generacije.

Pogledajte u galeriji kako izgleda unutrašnjost kuće:

1/7 Vidi galeriju Neobična Kuća od papira u Rokportu čiji su zidovi napravljeni od hiljada starih novina Foto: Norman Barrett / Alamy / Profimedia, Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

Sve je počelo kao običan eksperiment

Stenman, mašinski inženjer koji se bavio projektovanjem mašina za proizvodnju spajalica za papir, 1922. godine počeo je da gradi letnju kuću.

Osnova nije bila neobična – kuća je dobila drvenu konstrukciju, pod i krov. Ali umesto klasičnih zidova, odlučio je da isproba nešto sasvim drugo. Zanimalo ga je da li papir može da posluži kao dobar izolacioni materijal.

Kuća od papira u Rokportu u Masačusetsu napravljena od hiljada starih novina Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

Novine je slagao jednu preko druge, lepio ih i presovao sve dok nije dobio dovoljno čvrstu površinu. Svaki deo zida napravljen je od oko 215 slojeva papira, a spolja je premazivan lakom kako bi bio zaštićen od vlage. Vremenom je za čitavu kuću i predmete u njoj iskorišćeno oko 100.000 primeraka novina.

Komšije su počele da mu donose materijal

Takvu količinu papira nije bilo lako prikupiti.

Kada se pročulo šta Stenman radi, u njegov neobičan projekat uključili su se prijatelji i komšije. Donosili su stare novine koje bi inače završile u otpadu, a on ih je pretvarao u zidove svog letnjikovca. Međutim, tu se nije zaustavio.

Kuća od papira u Rokportu u Masačusetsu napravljena od hiljada starih novina Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

Pošto se papir pokazao mnogo upotrebljivijim nego što je očekivao, Stenman je počeo da ga mota u čvrste rolne i od njih pravi stolove, stolice, lampe, police i druge predmete. Tako je kuća polako postala gotovo potpuno papirni svet.

Na nameštaju se i danas mogu čitati stare vesti

Najzanimljivije je to što novine nisu skrivene ispod boje ili potpuno prekrivene. Na pojedinim delovima nameštaja i danas mogu da se pročitaju naslovi, tekstovi i fotografije iz vremena kada je kuća nastajala. Zbog toga unutrašnjost danas izgleda kao svojevrsna vremenska kapsula.

Kuća od papira u Rokportu u Masačusetsu napravljena od hiljada starih novina Foto: Norman Barrett / Alamy / Profimedia

Jedan od najpoznatijih predmeta jeste radni sto napravljen od novina koje su pratile istorijski let Čarlsa Lindberga preko Atlantika 1927. godine. Tu je i veliki sat sastavljen od novina iz glavnih gradova tadašnjih 48 saveznih država SAD, dok je čak i klavir obložen papirnim rolnama. Jedino se kod kamina Stenman nije upuštao u eksperimente – on je, zajedno sa dimnjakom, napravljen od cigle.

Kuća je od eksperimenta postala atrakcija

Stenman je svoj neobični letnjikovac završio dvadesetih godina prošlog veka i sa suprugom ga koristio tokom leta sve do 1930. godine. Međutim, građevina napravljena od materijala koji je većina ljudi tada smatrala običnim otpadom brzo je počela da privlači pažnju. Ljudi su dolazili da vide zidove od novina, papirne stolove i stolice, pa je privatna kuća vremenom postala turistička atrakcija. Danas se čuva kao muzej kojim upravljaju članovi Stenmanove porodice.

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