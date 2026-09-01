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Pročitajte dnevni horoskop za utorak, 1. septembar 2026. godine i saznajte šta vam zvezde poručuju na polju karijere, ljubavi i zdravlja.

OVAN

Ljubav: Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.

Posao: Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.

Zdravlje: Prijaće Vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Ljubav: Na prvi pogled, u ljubavnom životu sve deluje kao savršena slika. Ipak, Vi ne delujete spokojno i zadovoljno.

Posao: Pažljivo analizirajte svoje saradnike. Preterana doza hrabrosti ili samovolja, može da iskomplikuje saradnički odnos.

Zdravlje: Prijaće Vam zabavni sadržaji, kao recept za dobro raspoloženje.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Ljubav: Partner sumnja u istinitost Vaše priče i traži dodatna objašnjenja. Postupite po svojoj savesti i bez iluzija.

Posao: U prilog Vam ide saznanje da se nalazite u toku važnih događaja. Važno je da se nametnete u društvu saradnika.

Zdravlje: Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove koji Vas opterećuju.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Ljubav: Partner ne obraća pažnju na Vaše komentare, imate utisak da Vas drži po strani u odnosu na neke svoje »tajne planove«.

Posao: Postoji osoba koja se ponaša neprofesionalno i različite situacije rešava mimo ustaljenog protokola.

Zdravlje: Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Ljubav: Budite umereni i kontrolišite svoje impulse, pre nego što povredite nečija osećanja. Previše dramatizujete neke situacije.

Posao: Pokušavate da zasenite svoju okolinu i u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.

Zdravlje: Prijaće Vam dijetalna ishrana, konzumirajte više tečnosti.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Ljubav: Nema potrebe da se opterećujete nečijim komentarima. Budite velikodušni prema voljenoj osobi.

Posao: Ne možete da vodite glavnu reč niti da postavljate uslove. Neko drugi odlučuje o zajedničkim interesima.

Zdravlje: Izbegavajte dodatne obaveze koje Vas zamaraju.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Ljubav: Veliki izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose obostrano zadovoljstvo i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.

Posao: Pravilan izbor poslovne teme i saradnika utiče na završne rezultate. Ustupci koje činite potvrđuju Vaš smisao za poslovno ugovaranje.

Zdravlje: Potreban Vam je podsticaj i emotivna inspiracija, kao recept za dobro raspoloženje.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Ljubav: Neko Vas navodi na dobro raspoloženje. Ne krijete zadovoljstvo, a osmeh predstavlja »ukras« na Vašem licu.

Posao: Potrebna Vam je dobra koncentracija u situacijama kada se donosi ključna odluka. Završite svoje obaveze na vreme.

Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, relaksirajte se.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Ljubav: Preosetljivo reagujete na razne sitnice, dok partner stvari posmatra drugačijim očima i smiruje obostranu tenziju.

Posao: Obratite pažnju na nečije komentare, važno je da se prilagodite sadašnjoj situaciji. Okolnosti se menjaju, procenite najbolji trenutak za akciju.

Zdravlje: Delujete napeto, opustite se u odgovarajućem društvu.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Ljubav: Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.

Posao: Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.

Zdravlje: Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Ljubav: Na Vaše promenljivo raspoloženje utiču ljubavne dileme ili loš predosećaj koji imate u susretu sa bliskom osobom.

Posao: Vaše ideje ne znače mnogo ukoliko se i Vaši saradnici ne založe za slične principe u poslovno-finansijskim dogovorima.

Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Ljubav: Nema potrebe da smišljate izgovore koji Vas dovode u neprijatnu situaciju pred voljenom osobom.

Posao: Ukoliko Vam je stalo da rešite neke komplikovane situacije, upotrebite praktičnu pamet i lično iskustvo.

Zdravlje: Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

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