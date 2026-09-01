Dnevni horoskop za 1. septembar: Bikovima je potrebna zabava, Vodolije opterećuju teške misli, a Vage...
Pročitajte dnevni horoskop za utorak, 1. septembar 2026. godine i saznajte šta vam zvezde poručuju na polju karijere, ljubavi i zdravlja.
OVAN
Ljubav: Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.
Posao: Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.
Zdravlje: Prijaće Vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.
BIK
Ljubav: Na prvi pogled, u ljubavnom životu sve deluje kao savršena slika. Ipak, Vi ne delujete spokojno i zadovoljno.
Posao: Pažljivo analizirajte svoje saradnike. Preterana doza hrabrosti ili samovolja, može da iskomplikuje saradnički odnos.
Zdravlje: Prijaće Vam zabavni sadržaji, kao recept za dobro raspoloženje.
BLIZANCI
Ljubav: Partner sumnja u istinitost Vaše priče i traži dodatna objašnjenja. Postupite po svojoj savesti i bez iluzija.
Posao: U prilog Vam ide saznanje da se nalazite u toku važnih događaja. Važno je da se nametnete u društvu saradnika.
Zdravlje: Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove koji Vas opterećuju.
RAK
Ljubav: Partner ne obraća pažnju na Vaše komentare, imate utisak da Vas drži po strani u odnosu na neke svoje »tajne planove«.
Posao: Postoji osoba koja se ponaša neprofesionalno i različite situacije rešava mimo ustaljenog protokola.
Zdravlje: Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.
LAV
Ljubav: Budite umereni i kontrolišite svoje impulse, pre nego što povredite nečija osećanja. Previše dramatizujete neke situacije.
Posao: Pokušavate da zasenite svoju okolinu i u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.
Zdravlje: Prijaće Vam dijetalna ishrana, konzumirajte više tečnosti.
DEVICA
Ljubav: Nema potrebe da se opterećujete nečijim komentarima. Budite velikodušni prema voljenoj osobi.
Posao: Ne možete da vodite glavnu reč niti da postavljate uslove. Neko drugi odlučuje o zajedničkim interesima.
Zdravlje: Izbegavajte dodatne obaveze koje Vas zamaraju.
VAGA
Ljubav: Veliki izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose obostrano zadovoljstvo i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.
Posao: Pravilan izbor poslovne teme i saradnika utiče na završne rezultate. Ustupci koje činite potvrđuju Vaš smisao za poslovno ugovaranje.
Zdravlje: Potreban Vam je podsticaj i emotivna inspiracija, kao recept za dobro raspoloženje.
ŠKORPIJA
Ljubav: Neko Vas navodi na dobro raspoloženje. Ne krijete zadovoljstvo, a osmeh predstavlja »ukras« na Vašem licu.
Posao: Potrebna Vam je dobra koncentracija u situacijama kada se donosi ključna odluka. Završite svoje obaveze na vreme.
Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, relaksirajte se.
STRELAC
Ljubav: Preosetljivo reagujete na razne sitnice, dok partner stvari posmatra drugačijim očima i smiruje obostranu tenziju.
Posao: Obratite pažnju na nečije komentare, važno je da se prilagodite sadašnjoj situaciji. Okolnosti se menjaju, procenite najbolji trenutak za akciju.
Zdravlje: Delujete napeto, opustite se u odgovarajućem društvu.
JARAC
Ljubav: Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.
Posao: Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.
Zdravlje: Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.
VODOLIJA
Ljubav: Na Vaše promenljivo raspoloženje utiču ljubavne dileme ili loš predosećaj koji imate u susretu sa bliskom osobom.
Posao: Vaše ideje ne znače mnogo ukoliko se i Vaši saradnici ne založe za slične principe u poslovno-finansijskim dogovorima.
Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.
RIBE
Ljubav: Nema potrebe da smišljate izgovore koji Vas dovode u neprijatnu situaciju pred voljenom osobom.
Posao: Ukoliko Vam je stalo da rešite neke komplikovane situacije, upotrebite praktičnu pamet i lično iskustvo.
Zdravlje: Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.
(Kurir.rs/ zadovoljna)
Bonus video: