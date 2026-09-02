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Mislila je da je pronašla samo dobru polovnu jaknu po povoljnoj ceni, ali ju je nekoliko trenutaka nakon kupovine sačekalo iznenađenje kakvo se retko događa. TikTokerka poznata kao Not Nic u jednom od džepova pronašla je kovertu punu novca – oko 1.350 dolara, odnosno približno 1.160 evra.

Umesto da se obraduje neočekivanom dobitku, odmah je počela da razmišlja o tome kome novac pripada i da li bi mogla da upadne u problem ukoliko ga zadrži.

Sve se dogodilo nakon posete prodavnici polovne robe Goodwill. Dok je pregledala garderobu, pažnju joj je privukla dobro očuvana jakna koja joj se dopala i izgledom i cenom.

Odlučila je da je isproba, iako je, kako je ispričala pratiocima, uvek pomalo nesigurna kada su u pitanju predimenzionirani modeli.

„Sada ludim. Bila sam u Goodwillu i imam neke stvari ovde“, rekla je dok se snimala na parkingu ispred prodavnice.

Potom je pokazala jaknu zbog koje je zapravo i nastala cela priča.

„Ovo je stvarno kul jakna. Pomislila sam: ‘Hajde da je probam jer mi se sviđa predimenzionirani izgled, ali ponekad imam osećaj da zbog njega izgledam čudno’“, ispričala je.

Proverila džepove i pronašla kovertu punu novca

Nakon što je jaknu platila i izašla iz prodavnice, odlučila je da pregleda džepove. Umesto starog računa, maramice ili nekoliko zaboravljenih novčića, naišla je na kovertu.

U njoj se nalazilo oko 1.350 dolara, što je približno 1.160 evra.

Prema pisanju Mirrora, TikTokerka je ostala potpuno zatečena kada je shvatila koliko novca drži u rukama.

Njena prva reakcija nije bila da smisli na šta bi mogla da ga potroši. Naprotiv, počela je da se pita da li je zadržavanje novca uopšte dozvoljeno.

„Da li je ovo ilegalno? Hoću li upasti u nevolje? Pogledajte koliko novca ima. Ovo je stvarno mnogo. Bože moj“, rekla je u snimku.

Pošto nije znala šta da uradi, odlučila je da novac privremeno skloni na sigurno mesto i za savet pita ljude koji je prate na TikToku.

„Recite mi šta da radim, jer stvarno ludim“, poručila je.

Pratioci joj poručili da zadrži novac

Video je ubrzo privukao veliki broj komentara, a mišljenja korisnika bila su podeljena.

Jedni su smatrali da nema razloga da vraća novac i savetovali joj da ga jednostavno zadrži.

„Zadrži ga! Pre nekoliko godina pronašla sam 800 evra u jakni“, napisala je jedna korisnica.

Druga je imala potpuno drugačiju teoriju o tome kako je koverta završila u džepu.

„Devojko, to je sigurno namerno ostavljeno tamo da se nekome pomogne. Zadrži novac“, glasio je jedan od komentara.

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