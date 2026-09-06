Petar snimio prizor sa plaže na Jadranu i zgrozio čitav region: "Je l' moguće ovo? Samo čekam da počnu da stružu pete"
Prizor na popularnoj zadarskoj plaži Kolovare zgrozio je mnoge kupače i podigao veliku prašinu nakon objave koja se proširila društvenim mrežama.
Naime, Zadrani su primetili da se veći broj ljudi svakodnevno tušira i pritom koristi šampone za pranje kose. Velika količina pene zatim se sliva direktno u more.
"Samo da pitam… Na bazenu Kolovare se dnevno minimalno 70 ljudi kupa i pere kosu šamponom na tuševima kod bazena? Pre nekoliko dana je šest devojaka pralo kosu, napravile su 1 m³ pene, kada sam im rekao da to nije u redu jer sve ide direktno u more, rekle su mi da je to u redu jer se u Zadru sve može. Pa ako to nije dozvoljeno, onda barem nalepite nalepnice na tuševe, a ako je to dozvoljeno, da znam pa da se ne nerviram", napisao je jedan Petar unutar Fejsbuk grupe "TRN U OKU Zadar".
"Pobogu, kupaj se kod kuće"
Objava je izazvala lavinu reakcija.
"Pod hitno bih zabranila upotrebu šampona pod tušem na plaži. Pobogu, kupaj se kod kuće"; "Uvesti žetone pa da vidimo koliko puta će pritisnuti česmu", revoltirani su ljudi u komentarima.
Dodaju da tuširanje na plažama zaista nije potrebno jer se danas sva higijena može obaviti u sopstvenom kupatilu.
"Ja sam tu domaći, radim to ceo život"
"Polivati se pod tušem na plažama i k tome kozmetičkim deterdžentima… Nedostaje još samo da počnu da stružu grube pete i seku nokte, dok drugi čekaju u redu. Inače, nema boljeg tla za dobijanje gljivica na noktima od javnih tuševa", pišu ljudi.
"Tužno koliko bi svi sva prava, bez ikakve odgovornosti za bilo koga i bilo šta oko sebe", dodaju.
Neki traže da se to odmah prijavi komunalnom redarstvu, dok drugi upozoravaju da se isto događa širom obale i da ne treba upirati prstom isključivo u turiste.
"I u Lovranu je ista stvar. Upozorila sam više ljudi baš na Peharovoj ovog leta. Turistima sam objasnila da imaju u apartmanu besplatnu vodu i da mogu tamo da se šamponiraju, ali me neki dan iznenadio čovek od jedno 70 godina koji kaže: 'Ja sam tu domaći, radim to ceo život, šta ti sad hoćeš'. I šta onda da kažem strancu kada je ovaj domaći primer? Treba hitno postaviti table za sledeću sezonu jer to nije normalno".
(Kurir.rs/Blic)
VIDEO: Plaža