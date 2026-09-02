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Tarot karte će voditi horoskopske znakove kako da reaguju na promene, gde da preuzmu inicijativu, a kada da naprave pauzu.

Stručnjaci sa dailyhoro.ru napominju da će septembar otvoriti put obnovi. Mesec će predstaviti obećavajuće mogućnosti, ali one se mogu iskoristiti tek nakon pažljivog razmatranja. Važno je ne verovati neproverenim obećanjima i ne prebacivati odgovornost za svoje izbore na druge.

Strpljenje, disciplina i iskrenost prema sebi pomoći će vam da izbegnete nepotrebne gubitke.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Početkom septembra, karta „Sunce“ doneće jasnoću, samopouzdanje i mogućnost postizanja priznanja. Ovnovi će moći uspešno da završe važan zadatak, podele svoja dostignuća ili prime prijatne vesti.

U njihovom ličnom životu, iskrenost će pomoći u rešavanju nesporazuma i vraćanju topline u odnose. Ključ je u tome da se izbegne da samopouzdanje preraste u samodivljenje i zanemarivanje drugih.

Sredinom meseca, Arkana Točak sreće ukazuje na neočekivani preokret događaja. Mogući su novi predlog, korisno poznanstvo, promena radnih planova ili povratak obećavajuće ideje iz prošlosti.

Ovnu će biti potrebna fleksibilnost, jer će se pokušaji potpune kontrole događaja pokazati uzaludnim. Rizikovanje novcem se ne preporučuje: slučajna prilika tek treba da se transformiše u pouzdan rezultat.

Prvi mesec jeseni završava se Arkanom Ljubavnici. Ova karta govori Ovnu o potrebi da napravi izbor koji će odrediti njegov budući tok događaja. Važno je da predstavnici ovog znaka budu iskreni i da slušaju pre svega svoje srce, a ne prazne savete stranaca.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta Hijerofant podstiče Bika da se osloni na znanje, proverena pravila i savete iskusnih ljudi. Pitanja vezana za obrazovanje, službeno zaposlenje, obradu dokumenata ili porodične tradicije mogu biti u pitanju. U kontroverznim situacijama najbolje je izabrati legalan i razumljiv put, izbegavajući sumnjive odluke.

Sredinom meseca, Arkana "Sud" vratiće Bika na pitanje koje zahteva konačnu odluku. Moguće su važne vesti, susret sa nekim iz prošlosti ili šansa da se ispravi greška iz prošlosti. Ne gledajte na povratak stare teme kao na kaznu: sada ćete imati priliku da vidite njene posledice i stavite joj tačku. Iskrena procena sopstvenih postupaka oslobodiće vas sumnji i omogućiti vam da krenete napred.

U drugoj polovini septembra, karta Car pomoći će vam da unesete red u svoj posao, finansije i svakodnevne obaveze. Bik će morati da pokaže organizovanost, postavi jasne granice ili preuzme odgovornost za neki važan proces. Ovaj period je pogodan za planiranje budžeta, razgovor o uslovima saradnje i donošenje praktičnih odluka.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta „Snaga“ pomoći će Blizancima da se nose sa napetom situacijom bez otvorenog pritiska. Smireno samopouzdanje biće efikasnije od oštrih reči, posebno kada je reč o odnosima sa kolegama i porodicom. Ovaj period je pogodan za odustajanje od loših navika i postepeno vraćanje fizičke kondicije. Važno je pravilno upravljati treninzima i ne pokušavati da se rezultati postignu preko noći.

Sredinom meseca, Arkana "Mađioničar" otvoriće priliku da preuzmete inicijativu, predstavite ideju ili se upustite u perspektivan projekat. Blizanci će već imati potrebna znanja i resurse, zato ne čekajte savršen trenutak ili stalno odobravanje drugih. Ubedljiv govor pomoći će vam da pregovarate i pronađete korisne saveznike. Međutim, izbegavajte manipulacije i obećanja koja će biti teško održati.

U drugoj polovini septembra, karta Hijerofant usmeriće pažnju Blizanaca na pravila, tradicije i ozbiljne obaveze. Možda će morati da popune papirologiju, započnu obuku, potraže savet ili razgovaraju o zvaničnom statusu svoje veze. Iskustvo pouzdanog mentora pomoći će da se izbegnu greške, ali konačna odluka mora biti doneta samostalno.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta Obeseni čovek upozorava na kašnjenja koja će vas primorati da preispitate svoje uobičajene planove. Ne borite se protiv situacije: pauza će vam omogućiti da primetite važne detalje i sagledate problem iz druge perspektive. Možda ćete morati da napustite nezgodnu obavezu ili žrtvujete malu količinu za značajniji cilj. U finansijskim i radnim pitanjima najbolje je da ne žurite dok ne dobijete potrebne informacije.

Sredinom meseca, Arkana „Sunce“ doneće jasnoću, dobre vesti i primetno poboljšanje raspoloženja. Rezultati prethodnih napora postaće očigledni, a iskren razgovor pomoći će u rešavanju nesporazuma u porodici ili odnosima. Period je povoljan za važne sastanke, zajedničku rekreaciju, kreativnost i završetak teških projekata.

U drugoj polovini septembra, karta Car poziva na uvođenje reda u posao, budžet i kućne obaveze. Predstavnici ovog znaka mogu morati da donesu važnu odluku, postave lične granice ili vode važan proces. Jasan plan i pridržavanje dogovora pomoći će učvršćivanju postignutog uspeha. Kada komunicirate sa voljenima, izbegavajte preteranu kontrolu i kategorične zahteve.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta Mađioničar pomoći će Lavovima da preuzmu inicijativu i ubedljivo predstave svoje ideje. Ovo će biti pogodan trenutak za pregovore, pokretanje projekta, traženje posla ili savladavanje korisne veštine. Potrebni resursi su već nadohvat ruke, pa je važno prestati da čekate idealne okolnosti. Iskrene metode doneće uspeh, dok manipulacija i nerealna obećanja mogu oštetiti vašu reputaciju.

Sredinom meseca, Arkana Ljubavnici ukazaće na potrebu da se napravi važan izbor. Ova odluka može se odnositi na romantičnu vezu, poslovno partnerstvo ili budući profesionalni put. Lavovi bi trebalo da razmotre ne samo trenutne koristi, već i da li je izabrana opcija u skladu sa njihovim ličnim principima. Otvorena komunikacija pomoći će u razjašnjavanju nedoumica i sprečavanju ozbiljnih nesporazuma.

U drugoj polovini septembra, karta "Točak sreće" može neočekivano promeniti uobičajeni tok događaja. Mogući su korisno poznanstvo, nova ponuda, odlaganje roka ili povratak obećavajuće prilike iz prošlosti. Fleksibilnost će omogućiti Lavovima da se brzo prilagode okolnostima i okrenu promene u svoju korist. Međutim, ne preporučuje se rizikovanje velikih suma ili oslanjanje isključivo na sreću.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta „Umerenost“ pomoći će Devicama da uspostave dnevni ritam i mirno se nose sa nagomilanim zadacima. Poslovna, finansijska i porodična pitanja najbolje je rešavati dosledno, izbegavajući krajnosti. Kompromis će vam omogućiti da rešite dugogodišnje sporove i održite plodno partnerstvo. Posebnu pažnju treba posvetiti odmoru, snu i razumnoj raspodeli radnog opterećenja.

Sredinom meseca, Arkana „Pustinjak“ poziva Device da se privremeno sklone od vreve i analiziraju izabrani pravac. Samostalan rad biće produktivniji od žestokih diskusija, a konsultacije sa iskusnim stručnjakom pomoći će u donošenju informisane odluke. U finansijskim pitanjima korisni su štednja, pregled proračuna i izbegavanje nepotrebnih kupovina.

U drugoj polovini septembra, karta Budala otvoriće neočekivani put za Device ili ih pozvati da isprobaju nepoznatu ulogu. Moguće je novo poznanstvo, putovanje, promena planova ili početak projekta oko koga su ranije oklevali da se uhvate u koštac. Lagani stav i radoznalost pomoći će u prevazilaženju sumnji, ali nepromišljeno preuzimanje rizika može dovesti do nepotrebnih troškova.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta „Sud“ podsetiće Vage na nešto što su mislile da je završeno. To može biti stara obaveza, važan razgovor ili profesionalni zadatak koji zahteva konačno rešenje. Ukazaće se prilika da isprave grešku i oslobode se osećaja neizvesnosti. Ne krivite sebe za prošlost: pravi zaključci pomoći će vam da započnete novo poglavlje bez tereta prošlosti.

Sredinom meseca, Arkana „Mesec“ upozorava na suprotstavljene informacije, uznemirujuće pretpostavke i emocionalnu nestabilnost. Vage bi trebalo da izbegavaju donošenje ozbiljnih odluka na osnovu glasina ili prvih utisaka. Sporazume o radu i finansijske predloge treba pažljivo ispitati, obraćajući posebnu pažnju na skrivene uslove. U vezama će iskren razgovor biti korisniji od tišine.

U drugoj polovini septembra, karta Đavo ukazuje na iskušenje, zavisnost ili situaciju koja ograničava slobodu izbora. Vage se mogu suočiti sa manipulacijom, nepovoljnim obavezama, ljubomorom ili željom da troše novac za trenutno zadovoljstvo. Važno je da shvatite koja vas navika ili zavisnost sputava i da počnete postepeno da je prekidate.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta Obeseni čovek može doneti kašnjenja, primoravajući Škorpije da prilagode svoje planove. Ne posmatrajte ovaj privremeni zastoj kao poraz: to će vam omogućiti da sagledate problem iz nepoznate perspektive. Možda ćete, zbog važnog cilja, morati da napustite beskorisnu obavezu ili zastareli pristup. Pritisak na druge neće ubrzati stvari, pa je najbolje da se fokusirate na razmišljanje i oporavak.

Sredinom meseca, Arkana Visoka sveštenica poziva Škorpije da veruju svojoj intuiciji i da ne otkrivaju svoje namere prerano. Neke informacije mogu ostati skrivene, pa je najbolje sačekati pre nego što se donesu bilo kakve ozbiljne odluke. Ovaj period je pogodan za samostalan rad, učenje i mirno posmatranje ponašanja drugih. U vezama je važno razlikovati unutrašnje znakove od ljubomore, strahova i neosnovanih sumnji.

U drugoj polovini septembra, karta „Sud“ vratiće Škorpije na stvar koja zahteva konačnu odluku. Mogu dobiti važnu poruku, obnoviti stari projekat ili upoznati nekoga iz prošlosti. Predstavnici ovog znaka imaće priliku da isprave grešku, ispune davno dato obećanje i oslobode se osećaja krivice.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta „Mesec“ upozorava na sumnje, nepotpune informacije i nestabilno emocionalno stanje. Glasine ili dvosmislena obećanja mogu Strelce odvesti na stranputicu, pa je neophodno proveriti sve informacije. U poslovnim i finansijskim pitanjima važno je pažljivo čitati dokumenta i izbegavati pristajanje na nejasne uslove.

Sredinom meseca, Arkana „Umerenost“ pomoći će u obnavljanju mira i uspostavljanju dnevnog ritma. Složeni zadaci najbolje se rešavaju u fazama, umesto traženja trenutnih rezultata. Kompromis će vam omogućiti da održite plodno partnerstvo ili rešite dugotrajan spor bez međusobnog optuživanja.

U drugoj polovini septembra, karta "Svet" obećava uspešan završetak projekta, postizanje rezultata ili oslobađanje od prethodne obaveze. Period je povoljan za obrazovanje, putovanja, međunarodne kontakte i javno predstavljanje dostignuća. Strelcima je važno da prepoznaju sopstveni napredak i da se ne vraćaju u situaciju koja je već iscrpela svoj tok.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta „Sud“ vratiće Jarčeve na pitanje koje ne može ostati bez odgovora. Moguće su važne vesti, nastavak starog projekta ili razgovor o posledicama prethodne odluke. Predstavnici ovog znaka trebalo bi da priznaju svoje greške, održe svoja obećanja i oslobode se beskorisnih osećaja krivice. Iskreno preispitivanje pomoći će da se zatvori prošlost i oslobodi energija za nove izazove.

Sredinom meseca, Arkana „Zvezda“ inspirisaće vas i pomoći vam da vidite dugoročnu budućnost. Jarčevi će moći da postave novi cilj, pronađu istomišljenike ili se vrate ideji koja im se nekada činila nedostižnom. Ne očekujte brze rezultate: uspeh će doći iz malih, ali doslednih koraka.

U drugoj polovini septembra, karta „Svet“ obećava uspešan završetak projekta ili postizanje zasluženog rezultata. Pitanja vezana za putovanja, obrazovanje, dokumenta i saradnju sa ljudima iz daljine mogu biti uspešno rešena. Važno je da Jarčevi prepoznaju sopstvena dostignuća i izbegavaju povratak projektu koji je potpuno iscrpeo svoj tok.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta Visoka sveštenica savetuje Vodolijama da slušaju svoju intuiciju i pažljivo prouče dolazeće informacije. Neke okolnosti će za sada ostati skrivene, pa je najbolje doneti važne odluke nakon razjašnjenja detalja. Mesec bi mogao početi tajnim planom, samostalnim proučavanjem ili neočekivanim otkrićem.

Sredinom meseca, Arkana „Pustinjak“ predlaže da privremeno napravite pauzu od vreve i ponovo procenite svoje ciljeve. Smiren, samostalan rad biće korisniji od beskrajnih diskusija i pokušaja da se dobije odobrenje drugih. Saveti iskusnog mentora pomoći će vam da se snađete u izazovnoj profesionalnoj ili finansijskoj situaciji.

U drugoj polovini septembra, karta „Kočija“ ubrzaće događaje i omogućiti značajne rezultate. Ovaj period je pogodan za putovanja, pregovore, promenu uobičajene rutine i aktivno promovisanje projekta. Pobeda će biti moguća ako Vodolije identifikuju jedan primarni cilj i prestanu da troše energiju na suprotstavljene ciljeve.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Početkom septembra, karta "Smrt" ne predskazuje bukvalnu opasnost, već neizbežnu transformaciju. Ribe će morati da se odreknu beznadežnog projekta, zastarele navike ili veze koja više ne donosi radost. Pokušaji da se održi stari poredak samo će produžiti period neizvesnosti. Puštanjem nepotrebnog, predstavnici ovog znaka napraviće prostor za pozitivne promene.

Sredinom meseca, Arkana "Zvezda" vratiće Ribama inspiraciju i samopouzdanje u budućnost. Može se pojaviti obećavajuća ideja, kreativni cilj ili osoba sposobna da pruži moralnu podršku. Željeni rezultat neće doći odmah, zato je važno kretati se napred malim, ali redovnim koracima.

U drugoj polovini septembra, karta „Sud“ podsetiće vas na problem koji zahteva konačnu odluku. Ribe mogu dobiti važne vesti, vratiti se prethodnom projektu ili upoznati nekoga iz prošlosti. Biće prilike da isprave grešku, ispune davno dato obećanje i oslobode se krivice.

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