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Štipaljke za veš nalaze se u gotovo svakom domaćinstvu. Iako ih koristimo svakodnevno, malo ljudi zna kako bi navodno trebalo pravilno da se upotrebljavaju. Ispostavlja se da dve rupice na plastičnim štipaljkama imaju konkretnu namenu koja može znatno da olakša sušenje odeće.

Kako funkcionišu dve rupice na štipaljkama?

Društvene mreže nedavno su se usijale nakon objavljivanja viralnog snimka koji objašnjava kako se štipaljke pravilno koriste. Da li ste ikada primetili da plastične štipaljke imaju dve rupice različite veličine? Tvrdi se da to nije slučajno.

Prema objašnjenju koje se munjevitom brzinom proširilo internetom, pogrešno je stavljati i konopac i tkaninu u isti otvor štipaljke. Iako većini ljudi to deluje kao najlogičniji način, navodno nije tako zamišljeno.

Manji otvor, koji se nalazi bliže sredini, odnosno spoju štipaljke, navodno je namenjen isključivo za pričvršćivanje na konopac za veš. Veći otvor, na spoljašnjem kraju, trebalo bi da služi za držanje odeće.

Zašto je to važno?

Kada se konopac i odeća stave u isti otvor, stvara se snažan pritisak na jednu tačku, zbog čega na omiljenim komadima mogu da ostanu ružni tragovi i nabori koje je ponekad teško ispeglati. Ako se veš pravilno zakači, pritisak se ravnomernije raspoređuje, odeća se manje gužva, a tkanina je zaštićenija od oštećenja.

Na ovaj način veš bi mogao i brže da se osuši. Pošto tkanina ne prijanja potpuno uz konopac, vazduh može slobodnije da kruži oko nje. Vlaga zato brže isparava, što može biti naročito korisno prilikom sušenja debelih materijala, poput peškira, farmerki ili debljih majica, kojima je obično potrebno veoma mnogo vremena da se osuše.

Kako pravilno da sušite odeću?

Stručnjaci za održavanje doma savetuju da majice i lagane bluze uvek kačite samo za donji rub, kako tragovi štipaljki ne bi bili vidljivi. Pantalone i farmerke najbolje je izvrnuti na naličje i zakačiti za donji deo nogavica, dok će haljine i suknje zadržati oblik ako ih pričvrstite za pojas ili čvršće bočne šavove. Donji veš i čarape, pošto su lagani, možete bez bojazni da zakačite za elastični rub jer je rizik od deformisanja materijala mali.

Iako su brojni korisnici društvenih mreža oduševljeni ovim "otkrićem", ima i onih koji se pitaju da li bi ovako zakačen veš izdržao jače nalete vetra. Treba napomenuti i da izvori ne potvrđuju nedvosmisleno da je to prvobitna namena dve rupice. Preteča savremene štipaljke, koju je u 19. veku osmislio Žeremi Viktor Opdebek, uopšte nije imala oprugu, već je bila napravljena od jednog komada drveta.

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu