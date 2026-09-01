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Treća sezona kviza Superpotera je pred nama, a dok sa nestrpljenjem očekujemo premijernu epizodu publici je već predstavljen novi Tragač, Aleksa Stefanović.

Mladi Piroćanac, u tim stiže kao „peti element“, koji upotpunjuje dobro poznatu četvorku.

Aleksu je publika već dobro upoznala kao takmičara u brojnim kvizovima, a najzapaženiji nastup ostvario je upravo u Superpoteri, kada je osvojio 2.000.000 dinara i postavio rekord koji i dalje drži. Njegov nastup privukao je veliku pažnju gledalaca, a o impresivnom uspehu danima se govorilo u medijima i na društvenim mrežama.

Iza novog Tragača, međutim, ne stoje samo kvizaški uspesi. Osnovnu i srednju školu završio je kao nosilac Vukove diplome i đak generacije, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a zvanje mastera fotonike stekao na Fridrih Šiler univerzitetu u Nemačkoj.

Danas je ponovo u Srbiji, gde je upisao doktorske studije i radi kao istraživač-pripravnik na Institutu tehničkih nauka SANU.

Kako se Aleksa uklopio u tim Tragača saznaćemo već u subotu, 5. septembra, a do tada otkrivamo pet manje poznatih činjenica o „petom elementu“ Superpotere:

Kviz Superpotera Foto: foto Marko Todorovic

1. Najmlađi je Tragač na svetu

Sa samo 25 godina, Aleksa je najmlađi među svim aktuelnim Tragačima u zemljama u kojima se emituju licencirane verzije ovog kviza.

2. Bio je prvak Srbije u fizici i italijanskom jeziku

Tokom školovanja učestvovao je na dvadesetak državnih takmičenja, a do titule prvaka Srbije stigao je u dve naizgled sasvim različite oblasti, fizici i italijanskom jeziku.

3. Svira čak pet instrumenata

Klavir, gitara, kahon, blok flauta i aerofon već su na njegovom spisku, a trenutno uči da svira i bongose i usnu harmoniku.

4. Govori tri strana jezika

Tečno govori engleski i italijanski, a služi se i nemačkim, koji je imao priliku da usavrši tokom master studija u Jeni.

5. Slobodno vreme najradije provodi na golf terenu

Iako prati gotovo sve od fudbala i košarke do Formule 1, američkog fudbala i atletike, Aleksa nije samo sportski gledalac. Aktivno igra golf i član je Golf kluba Pirot

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