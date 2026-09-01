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Pre nego što stari servis ili bakinu lampu bacite tokom čišćenja tavana, vredi proveriti oznaku proizvođača i stanje predmeta. Potražnja za predmetima iz bivše Juge, odnosno druge polovine 20. veka ponovo raste, posebno ako su dobro očuvani i imaju prepoznatljiv dizajn.

Vrednost starog porculana, stakla i posuđa

Obični nepotpuni servisi za kafu najčešće dostižu između 15 i 60 evra, dok se očuvani kompleti češkog, nemačkog ili japanskog porculana oglašavaju za približno 80 do 400 evra. Više cene uglavnom se traže za retske, nekorišćene i potpuno sačuvane servise. Aktuelni oglasi pokazuju veliki raspon cena, od nekoliko desetina do nekoliko stotina evra.

Foto: zhu difeng / Alamy / Profimedia

Set od šest običnih kristalnih čaša najčešće se oglašava za 20 do 50 evra. Ručno brušeni, obojeni ili pozlaćeni kompleti poznatih proizvođača mogu dostići 60 do 170 evra. Okrnjene čaše i nepotpuni setovi vrede znatno manje. Lončići, čajnici i posude proizvođača poput EMO Celje danas su zanimljivi ljubiteljima retro enterijera. Pojedinačni komadi obično vrede 5 do 25 evra, dok se veliki čajnici, lavor-setovi i bolje očuvani primerci prodaju za približno 40 do 100 evra. Na oglasnicima se, na primer, dva vintaž komada nude za oko 25 evra.

Retro lampe, tehnika i nameštaj

Obične stare lampe dostižu oko 20 do 70 evra, ali atraktivni modeli iz 1960-ih i 1970-ih, posebno „space age” lampe i modeli Mebla ili Guzzinija, mogu vredeti 100 do 300 evra. Stari prenosivi gramofoni Iskra oglašavaju se za približno 30 do 90 evra, dok očuvani i ispravni radio-gramofoni sa zvučnicima mogu dostići 150 do 250 evra.

Vrednost retro nameštaja posebno zavisi od dizajnera i proizvođača. Obične fotelje i komode često vrede tek 30 do 100 evra, dok očuvani komadi Mebla ili poznatih dizajnera mogu dostići 200 do 600 evra, ponekad i više.

ilustracija Foto: paul prescott / Alamy / Profimedia

Saveti za procenu vrednosti

Većina starih igračaka vredi između 5 i 30 evra. Potpunije kolekcije, originalna ambalaža, retke limene igračke, vozići ili dobro očuvane lutke mogu podići vrednost na 50 do 150 evra. Važno je znati da su ovo tražene cene iz oglasa, a ne nužno iznosi za koje su predmeti zaista prodati.

Najviše vrede komadi sa vidljivom oznakom proizvođača, bez oštećenja i sa originalnim delovima. Zato "staro" ne znači automatski i vredno, ali se među predmetima koje godinama držimo na tavanu zaista može skrivati ugodno iznenađenje.

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