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Dnevni horoskop za 2. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta zvezde predviđaju svim znacima ove srede.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi priliku da završite obaveze koje već neko vreme odlažete. Energije će vam biti dovoljno, ali će biti važno da je usmerite na ono što je zaista prioritet. Moguće je da ćete dobiti zanimljiv predlog koji bi mogao da utiče na vaše planove za naredne dane.

U ljubavi vas očekuje više iskrenosti i otvorenih razgovora. Ako ste slobodni, neko iz vašeg okruženja mogao bi da pokaže interesovanje koji do sada niste primećivali.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Današnji dan donosi potrebu za stabilnošću i mirom. Bićete uspešniji ako izbegnete rasprave koje vas samo iscrpljuju. Na poslu ćete ostaviti dobar utisak zahvaljujući strpljenju i praktičnim rešenjima.

Ljubavni odnosi mogu postati nežniji ako pokažete više emocija nego inače. Veče je idealno za opuštanje uz porodicu ili partnera.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš um danas radi punom brzinom, pa ćete lako dolaziti do novih ideja. Razgovori koje budete vodili mogu otvoriti vrata zanimljivim poslovnim prilikama. Ipak, pokušajte da ne obećavate više nego što možete da ispunite.

Na emotivnom planu moguć je neočekivan susret ili poruka koja će vam izmamiti osmeh. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju osobu koja deli njihova interesovanja.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete biti posebno osetljivi na atmosferu oko sebe, pa će vam prijati društvo ljudi kojima verujete. Na poslu će vam intuicija pomoći da prepoznate pravi trenutak za važnu odluku.

Ljubavni život donosi priliku za zbližavanje. Partner će ceniti vašu pažnju, dok bi slobodni Rakovi mogli da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dinamičan dan u kojem ćete biti u centru pažnje. Vaše samopouzdanje privlačiće ljude, pa ćete lakše ostvariti ono što ste zamislili. Finansijska situacija može pokazati prve znake poboljšanja kroz manji, ali prijatan dobitak.

U ljubavi budite iskreni i ne dozvolite da ponos pokvari lep trenutak. Veče donosi mogućnost prijatnog izlaska ili iznenađenja.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sunce u vašem znaku podstiče vas da napravite red u planovima i obavezama. Dan je odličan za organizaciju, donošenje odluka i završavanje važnih zadataka. Vaša preciznost biće posebno cenjena.

Na emotivnom planu moguće je da ćete shvatiti šta zaista očekujete od druge strane. Slobodne Device mogu privući osobu koja ih osvaja iskrenošću.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Današnji dan donosi potrebu da pronađete ravnotežu između posla i privatnog života. Moguće je da će neko tražiti vaš savet ili pomoć, a vi ćete znati kako da smirite situaciju.

U ljubavi vas očekuju lepi razgovori koji mogu rešiti nesporazume. Ako ste slobodni, neko šarmantan mogao bi da vam privuče pažnju tokom popodneva.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša odlučnost danas dolazi do izražaja. Imaćete priliku da rešite problem koji vas je dugo opterećivao. Na poslu će biti važno da ostanete smireni čak i ako drugi budu stvarali pritisak.

Emotivni odnosi postaju intenzivniji. Partner će želeti više zajedničkog vremena, dok slobodne Škorpije mogu započeti zanimljivo dopisivanje.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan ispunjen optimizmom i željom za promenama. Moguće je da ćete dobiti vest koja će vas motivisati da napravite novi plan. Kratko putovanje ili razgovor sa osobom iz drugog grada može biti posebno značajan.

Ljubavni život donosi više spontanosti. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga ko će ih osvojiti humorom.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete biti fokusirani na rezultate i odgovornost. Vaš trud neće proći nezapaženo, pa je moguć razgovor koji može doneti dugoročnu korist. Finansije zahtevaju malo više pažnje kada su u pitanju nepotrebni troškovi.

U ljubavi je pravo vreme da pokažete emocije kroz dela. Partner će ceniti vašu podršku više nego velike reči.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Inspiracija će vas pratiti tokom celog dana. Vaše ideje mogu privući pažnju ljudi koji mogu pomoći da ih ostvarite. Neočekivani susret ili poziv mogao bi da unese osveženje u svakodnevicu.

Na ljubavnom planu moguće je prijatno iznenađenje. Slobodne Vodolije imaju priliku da započnu zanimljivu komunikaciju koja bi mogla da preraste u nešto više.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas će vam intuicija biti najveći saveznik. Obratite pažnju na sitne znakove i razgovore jer ćete iz njih izvući važne zaključke. Poslovne obaveze rešavaćete mirnije nego što ste očekivali.

U ljubavi vas očekuje nežna atmosfera. Partner će želeti više bliskosti, dok slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja će ih osvojiti pažnjom i toplinom.