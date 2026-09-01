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Princ Endru, vojvoda od Jorka, ponovo se našao u centru pažnje nakon što ga je republikanski kongresmen Tomas Masi javno optužio da je počinio seksualne zločine u Sjedinjenim Američkim Državama, istovremeno pozivajući američke vlasti da procesuiraju saradnike osuđenog seksualnog prestupnika



Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Masi je ove tvrdnje izneo tokom govora u Predstavničkom domu Kongresa u Vašingtonu, gde je zatražio da svi povezani sa Epstinom odgovaraju pred zakonom.

Foto: News24/youtube

Kongresmen iz Kentakija, koji je jedan od najglasnijih zagovornika objavljivanja takozvanih Epstinovih dosijea, poručio je da želi da svi odgovorni za navodne zločine budu izvedeni pred lice pravde.

Tom prilikom pomenuo je i bivšeg direktora Barklejsa Džesa Stejlija, kao i mađioničara Dejvida Koperfilda, a zatim i princa Endrua.

"I princ Endru, koji je počinio seksualne zločine u Sjedinjenim Državama", rekao je Masi.

Dodao je da se nada da će javno pominjanje ovih imena naterati Ministarstvo pravde SAD da konačno preduzme konkretne korake.

Princ Endru negira sve optužbe

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princ Endru je više puta kategorički negirao da je počinio bilo kakvo seksualno krivično delo.

Njegovo ime godinama se dovodi u vezu sa slučajem Džefrija Epstina, prvenstveno zbog optužbi koje je iznela Virdžinija Đufre, jedna od najpoznatijih žena koje su tvrdile da su bile žrtve Epstinove mreže trgovine ljudima.

Tvrdnje Virdžinije Đufre

1/5 Vidi galeriju Virdžinija Đufre Foto: ALBA VIGARAY/EPA, Barry Williams / Zuma Press / Profimedia, Steve Parsons / AFP / Profimedia

Virdžinija Đufre tvrdila je da je imala seksualne odnose sa princem Endruom tri puta kada je imala 17 godina, navodeći da ju je Epstin prethodno navodno podvodio moćnim muškarcima.

Prema njenim tvrdnjama, dva od tih susreta dogodila su se u Njujorku i na Epstinovom privatnom ostrvu u Američkim Devičanskim Ostrvima.

Slučaj između princa Endrua i Virdžinije Đufre okončan je 2022. godine vansudskim nagodbom, pri čemu princ nije priznao odgovornost, dok su optužbe protiv njega ostale predmet javnih rasprava.