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Tina Vajt (49) je napravila super brzi izlet u Nemačku, zemlju koju je uvek malo izbegavala. U četiri ujutru je poletela iz Mančestera za Keln, a iste večeri je već bila nazad kući. Za ceo jednodnevni izlet, uključujući avionske karte, hranu, piće i suvenire, potrošila je 145 funti, i što je još važnije: potpuno je promenila mišljenje o Nemačkoj.

Foto: Jam Press/@iamtinawhite / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Uvek sam imala negativan stav prema Nemačkoj, možda je to generacijska stvar i fudbal sigurno igra ulogu," priznaje Tina iz Lidsa u Engleskoj. Nemačku je zamišljala kao tmurnu i prljavu. Ali stvarnost je bila potpuno drugačija.

Tina u Nemačkoj Foto: Jam Press/@iamtinawhite / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Za moje iznenađenje, bilo je čisto i slikovito. Ljudi su bili veoma prijateljski nastrojeni i svidela mi se ukupna atmosfera grada," hvali Britanka.

Nakon sletanja, uskočila je u voz do centra, prošetala oko poznate kelnske katedrale, popila kafu i prošetala uz Rajnu. Posetila je i Muzej čokolade, odakle je ponela sladak suvenir, i probala tradicionalnu pečenu kobasicu i krompir palačinke sa sosom od jabuka. U 23:30 već je letela nazad za Mančester.

Foto: Jam Press/@iamtinawhite / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tina svet otkriva sličnim "preokretima" već neko vreme. Nakon smrti oca pre tri godine odlučila je da neće čekati penziju za putovanja. Prošle godine je sebi zadala cilj da poseti 50 stranih gradova pre pedesete. Taj limit je premašila već u aprilu ove godine i sada skuplja nove zemlje. Među njenim prethodnim putovanjima su Dablin, Rim, Bergamo i Kork.

Foto: Jam Press/@iamtinawhite / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Volim jednodnevne izlete jer ti omoguće da zaviriš u novi grad ili zemlju bez dodatnih troškova za hotel. Onda možeš da odlučiš da li želiš da se vratiš na duže vreme," zaključuje Tina.